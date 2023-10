Abusos en el Instituto Próvolo: apelarán los fallos absolutorios

Abogados de la querella adelantaron este jueves que apelarán el fallo que absolvió a nueve mujeres en el marco de tercer juicio por abuso sexual en el Instituto Próvolo de Mendoza, en tanto las defensas criticaron el trabajo desarrollado por la fiscalía durante la instrucción de la causa.

La querella, compuesta en este caso por los abogados Sergio Salinas y Lucas Lecour, adelantó que apelará la resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia, en primera instancia, y de ser necesario recurrirán al máximo tribunal del país y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Tribunal Penal Colegiado 2, a cargo de las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna, decidió en la víspera por unanimidad absolver a las nueve mujeres que llegaron imputadas a esta instancia en el marco del tercer juicio del caso Próvolo.

Entre ellas figura la religiosa Kosaka Kumiko, quien llegó a la instancia final con un pedido de pena por parte de la fiscalía de 25 años de prisión y diez de inhabilitación, en tanto la defensa solicitó durante el debate la absolución de su defendida.

Además, junto a Kumiko, estaban en el banquillo la monja Asunción Martínez, la ex representante legal Graciela Pascual; para quien la fiscalía solicitó la pena de 10 y 18 años de prisión e inhabilitación para ejercer la docencia; una ex directora del Instituto, Gladys Pinacca; y la ex cocinera, Noemí Paz, estas últimas con tres años de prisión, solicitado por la parte acusadora.

En tanto desde la fiscalía y la querella no solicitaron penas para la Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y completa Cecilia Raffounto.

La ONG de Derechos Humanos Xumek, que integra una parte de la querella, criticó por su parte el fallo absolutorio y dijo que "esta vez, la justicia no estuvo a la altura de la primera sentencia, y no reconoció la responsabilidad de las torturas y abusos sufridos por niños, niñas y adolescentes en el Instituto Antonio Próvolo".

Por su parte, los abogados de las mujeres absueltas, apuntaron a la instrucción por parte de la fiscalía, a cargo de Alejandro Iturbide, por lo que los letrados esperan terminar de repasar los fundamentos para pedir que se lo investigue. "Yo creo que fue todo muy arbitrario como se fue llevando todo", dijo uno de los abogados de la defensa, Enoc Ortiz, a un medio local.

Los abogados de las mujeres convocaron para este viernes a una conferencia de prensa en el cual se espera conocer más detalles y reflexiones de parte de la defensa que ayer no pudieron dar sobre este tercer juicio.

Ante una situación de violencia o abuso sexual infantil no dudes en llamar y denunciar al 0800-222-1717

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: