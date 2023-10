En el Ente Municipal BioCórdoba trabajadores se declaran en estado de alerta

Trabajadores y trabajadoras del Ente Municipal BioCórdoba vienen reclamando una serie de puntos a sus autoridades. Las demandas, manifestadas en las asambleas realizadas en las distintas dependencias del Ente, van desde el reclamo del pago del bono decretado por el Gobierno nacional, en respeto a las horas extras, la provisión de indumentaria de trabajo, hasta la situación irregular de los trabajadores categorizados como “becarios”.

El Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (Sutep), bajo cuyo convenio se encuentran los trabajadores y trabajadoras del Ente BioCórdoba, informó que este miércoles la comisión directiva mantuvo una reunión con el directorio del Ente.

Allí el gremio planteó sus inquietudes y reclamos, "obteniendo como respuesta una dilación en el tiempo, más precisamente una nueva reunión para el próximo martes, sin asumir compromiso alguno la empleadora", explicaron desde el Sutep.

Se realizaron asambleas en el predio del parque Sarmiento, en el EMEC y en los centros de castración de barrios

Alto Alberdi y Zumarán.

"Todas las asambleas expresaron el descontento y el rechazo a la conducta asumida por el directorio de BioCórdoba, decidiéndose llevar adelante medidas de fuerza, consistentes en asambleas Informativas en

cualquier horario de la jornada de trabajo, movilizaciones, quitas de colaboración y de ser necesario paros con metodología a designar", explicó en un comunicado la Seccional Córdoba del Sutep.

El sindicato se declaró en "alerta y movilización" a partir de este jueves, llamando a una asamblea general informativa a las 15, frente a la sede del Ente BioCórdoba, por calle Rondeau, frente al ex zoológico. El Sutep señaló que no descarta la adopción de otras medidas de fuerza, al margen del quite de colaboración que ya se verifica.