Cata, la compañera de aventuras futboleras en la infancia de Julián Álvarez

Jugar, de eso se trataba. Ese placer inmaculado de jugar entre amigos y ser felices. Así lo vivían Cata y el Araña. Jugaban y jugaban, reían; y con ellos, de aliado, ese juguete tan precioso: la pelota de fútbol.

Cata es Catalina Chucair, y el Araña es Julián Álvarez. Cata es la protagonista de nuestra historia que nos hace viajar a la infancia en Calchín del delantero campeón del mundo con la Selección argentina y campeón de la Champions League con el Manchester City inglés.

“A Julián lo conozco desde que nacimos, fuimos juntos al jardín. Hacíamos todo juntos. Yo creo que a los 7 años empecé a jugar al fútbol y lo hacía con él. Compartíamos muchos momentos, entre ellos jugar a la pelota”, relata Cata. En su tono de voz se le nota que está haciendo una introspección a aquellos días felices de la infancia.

Catalina es Profesora de Educación física, se recibió hace tres años en la ciudad de Córdoba. Pero sigue, en el fondo, siendo esa pequeña que le gustaba hacer deportes con sus amigos. “Tuvimos una infancia muy linda en el pueblo”, expresa en la charla con La Nueva Mañana y deja escapar una tímida sonrisa melancólica.

Cuando Julián debutó en la Reserva de River, ahí estuvo Cata acompañándolo, y gritando el gol que le marcó a Talleres en ese partido.

Más allá de que eran otros tiempos, donde no era habitual ver a nenas jugando a la pelota como, bienvenido sea, es en estas épocas, en Calchín ese prejuicio no existía; o al menos, la pequeña Cata no lo sintió. Ella jugaba con sus amigos, se encarga de decir, lo hacia en la calle, en la plaza, en la escuela o el club. Jugaban, se daban pases, se reían.

Rememorando esos días de camisetas y pantaloncitos cortos, Cata, que le pegaba a la pelota con la zurda, cuenta: “Nunca me sentí incómoda ni mucho menos. Para mi jugar con Julián y mis amigos y compañeros era lo más normal del mundo. Era jugar y listo. Nunca sentí presión ni nada por ser mujer y jugar al fútbol”.

- ¿De qué jugabas, Cata?

- Eras mediocampista.

- Entonces, ¿vos le dabas los pases a Julián para que hiciera los goles?

- Naaa -y se ríe-, los hacia solo a los goles...

Los pases que no se olvidan

En lo que va del texto ya se usó -o conjugó- el verbo “jugar” más de una docena de veces. Y seguramente en la continuidad seguirá apareciendo esta palabra; y a este cronista ya le agarró ganas de atarse los cordones y salir a jugar un rato a la pelota. ¡Qué lindo que era! Pero regresemos a nuestra protagonista: a Catalina Chucair, la que, aunque ella con timidez no se atreva a decir, fue de las primeras que asistió a Julián Álvarez. Sí, antes que Nacho Fernández en River, Kevin De Bruyne en Manchester City o Lionel Messi en la Selección.

Ella nos baja a tierra. “No es que con Julián sólo jugaba al fútbol, cualquier actividad hacíamos juntos, ir a casa de amigos, ir a la plaza, todo el tiempo estábamos juntos, porque teníamos un curso donde todos éramos muy unidos y andábamos chivateando y haciendo boludeces”, confiesa sonriente.

Cata y el Araña junto en la escuela de fútbol de Calchín. La historia recién estaba iniciando.

Un pueblo pequeño

Calchín es un pueblo que tiene cerca de tres mil habitantes. Tiene un jardín, una escuela primera, una escuela secundaria. El patio de la casa de Cata daba al patio de la abuela de otro del grupito de amigos y ahí habían hecho una pista de bici, con saltos y todo. De eso se trataba, lo reiteramos, de jugar. Armaban en cualquier lado opciones para pasarla bien y también, cualquier excusa era para armar un arco y patear; o jugar a las escondidas al lado de la casa del actual artillero de la “Scaloneta”. Cata, Julián y sus amigos. Sí, hacían de todo juntos. Y la amistad no se quedó en el tiempo. Sigue latente, a pesar del reloj y las distancias.

“Después de salir campeón, Julián vino a Calchín y estuve con él. Poco le pude decir, pero él sabe lo que pienso y me genera todo lo que le pasa. Me llena de orgullo él, me da felicidad que pueda lograr esas cosas. Sí, seguimos en contacto, nos hablamos seguido, también soy amiga de Emilia, su novia. Siempre nos mandamos mensajes por whatsapp”, relata.

- A propósito, ¿te acordás dónde estabas cuando Argentina salió campeona del mundo?

- En casa, con amigas y amigos. Fue una sensación... la misma de todos los argentinos. No lo podíamos creer, y ver a Julián ser parte de todo eso. Orgullo, felicidad, se lo merece, porque lo soñó de chiquito.

Botines colgados

Cata y Julián jugaron juntos hasta la adolescencia, porque cuando ambos ya tenían 15 años, el “Arañita” se fue a Buenos Aires a cumplir sus sueños futboleros en River. Cata siguió jugando, por el mero placer de jugar. Pero ya no lo practica más. Su último partido fue en el 2020. Mientras estudiaba en Córdoba Capital el profesorado en Educación Física jugaba todos los domingos con un grupo de chicas en un torneo. Cuando la nota va concluyendo, le consultamos si le hubiese gustado ser futbolista como su amigo, responde sincera: “No sé si me hubiese gustado ser futbolista, nunca me lo planteé y no es algo que me reproche”.

