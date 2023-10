Un cordobés en el evento mundial más importante de biología sintética

“Nuestro objetico es viajar a París, al Mundial de Biotecnología, para poder demostrar el talento argentino. Esto nos impulsa a no bajar los brazos”. (Foto: Gentileza)

“Nuestro objetico es viajar a París, al Mundial de Biotecnología, para poder demostrar el talento argentino. Esto nos impulsa a no bajar los brazos”. (Foto: Gentileza)

Cuando Jeremías Conrero finalizó la segundaria en su Pozo del Molle natal le invadió la necesidad de hacer algo para mejorar la calidad de vida de las personas. En ese momento creyó que, por sus intereses y gustos, podía lograrlo a través de la automatización y robótica. Y se inclinó por la Mecatrónica. “Ahora creo que puedo aportar mucho desde esta rama, en conjunto con la biotecnología, que es una rama muy interesante ya que hackea la vida, para mejorar la vida, haciendo que todo mantenga su armonía y equilibrio natural”, cuenta apasionado.

“Nos da gusto poder ver que tanto esfuerzo trae sus recompensas”

En esa búsqueda de encontrar soluciones, Conrero, recibido de técnico superior en Mecatrónica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en sociedad con Uriel Miralles, estudiante de biotecnología de la Universidad Nacional de San Luis, comenzaron a desarrollar una vacuna oral, de bajo costo, sostenible, que no requiere de inyección ni refrigeración para tratar la campilobacteriosis. Esta enfermedad es una diarrea crónica producida por una bacteria denominada Campylobacter, la cual es resistente a los antibióticos y tiene mayor efecto en los pollos de engorde.

Causa y efecto; y recompensa. Esa idea fue creciendo y creciendo. Tan es así que, la startup BioSpi, que crearon ambos, fue la única de Latinoamérica elegida para participar del Gran Jamboree de iGEM - respaldado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)-, el evento más importante en el mundo de la biología sintética.

“Para nosotros esto significa muchísimo. Nos da gusto poder ver que tanto esfuerzo trae sus recompensas. Es difícil trabajar en esto de forma virtual y a su vez mantener a raya las materias que van quedando de la Universidad en el caso de Uriel y en mi caso mantener un trabajo. Por otra parte, como todo argentino nos llena de orgullo poder demostrar que desde dos pueblos tan chicos del interior de la Argentina se puede llegar a mejorar el mundo y que la salida no solo está en Ezeiza, esto es un poco lo que nos une como equipo también”, le contó el cordobés de 26 años recién cumplidos a LA NUEVA MAÑANA en medio de unos días llenos de vértigos entre la continuidad de las investigaciones, la organización del viaje y los saludos de felicitaciones que recibe a diario.

Del Gran Jamboree habrá representantes de más de 60 países, con unos 2.400 investigadores y 400 inversores.

- ¿De qué se trata el proyecto que presentaron?

- Nuestro objetivo principal es abordar el grave problema de las enfermedades zoonóticas, específicamente las relacionadas con bacterias, las cuales se transmiten entre animales y humanos. Por medio de nuestros conocimientos en biotecnología y mecatrónica estamos investigando para desarrollar una vacuna producida a partir de microalgas. Un ejemplo destacado es la campilobacteriosis, una enfermedad bacteriana que se ha vuelto resistente a los antibióticos debido al uso indiscriminado de estos medicamentos en la cría masiva de animales destinados a la alimentación humana, como los pollos.

- Para participar de este evento se presentaron iniciativas de todo el mundo, ¿qué te generó ser seleccionado?

- Me tomó por sorpresa, ya que al estar muy enfocado en el trabajo del día a día de la investigación de la vacuna, nunca me imaginé que podíamos llegar a ser seleccionados como uno de los mejores cinco proyectos de América y uno de los 15 a nivel mundial. Además de felicidad pura, me ayudo a generar más confianza en mí, más confianza en lo que podemos llegar a lograr desde el interior de Córdoba y de la Argentina para el todo el mundo.

- ¿Cómo te enteraste?

- Estaba en el trabajo como un día más y de la nada siendo muy inusual recibo una llamada de Uriel. Atiendo un poco confundido, sin esperarme nada fuera de lo común, cuando escucho: “Jere, prepara la valija que nos vamos a Paris”. Por un momento se detuvo el tiempo y no supe que responder. Cuando logre caer y entender lo que estaba pasando no podía creerlo y le preguntaba a Uriel si era posta. Y bueno, desde ese día no paramos de trabajar el doble de lo que veníamos trabajando para poder lograr el tan deseado objetivo de poder ir a demostrarle al mundo lo que puede surgir desde Argentina.

- Todo proyecto tiene un génesis, que debe ser cuando se conocieron. ¿Cómo se inició esta dupla y en qué momento decidieron emprender juntos?

- Con Uriel nos conocimos allá por noviembre del 2021, en un evento llamado Creators Lab, el cual busca formar una comunidad de jóvenes con perfil en ciencia, tecnología y negocios, para fomentar el emprendimiento. Los dos aun somos parte y siempre nos apoyaron. En este evento, charlando con Uriel, me contó sobre la Espirulina, esta microalga con la que hoy trabajamos. Además, me transmitió su propósito y eso fue lo que nos unió y nos une hasta el día de hoy: querer trabajar para mejorar la armonía entre los seres vivos de este mundo. De ahí armamos un grupo de whatsapp y hasta el día de hoy no paramos ni un segundo de investigar, ser curiosos y trabajar para lograr este propósito.

El viaje

Conseguir los recursos para viajar al exterior es todo un tema en estos tiempos. “Costó lograr el objetivo y aún quedan detalles para el viaje, siempre con lo justo, pero ya hace unos días pudimos confirmar la compra de los vuelos”, explica pletórico Jeremías, quien cuenta que tuvieron apoyo de la Municipalidad de Pozo del Molle y la Municipalidad de Lavalle (Mendoza). Hubo un trabajo conjunto coordinado por ambos municipios de donde son oriundos tanto Conrero como Miralles. Además, el cordobés resaltó: “Agradecemos todas las personas que desinteresadamente nos depositaron su aporte en una colecta que estamos haciendo, a empresas, organismos, instituciones y sponsors como Leintung Argentina, Procordoba, les estamos totalmente agradecidos”.

Además, el joven científico expresó: “Nos quedan detalles del viaje, porque todavía nos queda cerrar el alojamiento y poder contar con un resto para los gastos de viáticos. Es por eso que seguimos en la búsqueda de instituciones, organizaciones y sponsors para poder llegar un poco más cómodos y tranquilos para los gastos de transporte en la ciudad y la comida”.

Aquellos que quieran aportar al sueño de este proyecto en París, pueden hacerlo transfiriendo dinero al alias biospi.paris (Cuenta a nombre de Jeremías Conrero)

