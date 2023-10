Tiempos de convulsión: focos bélicos atentan contra la paz mundial

Especial para La Nueva Mañana

ANÁLISIS

El ataque de la facción palestina armada Hamás en territorios israelitas, sumado a la reciente operación relámpago -de finales de septiembre- llevada adelante por Azerbaiyán en Nagorno Karabaj para expulsar a casi la totalidad de la población armenia de ese territorio, han provocado una convulsión global de gran magnitud. Mientras tanto en nuestro país el domingo pasado se llevó adelante el último debate presidencial. En virtud de los acontecimientos económicos -y mediáticos- posteriores parece haber quedado muy lejos.

El horror, el horror

La tercera guerra mundial por partes, que Francisco dice desde hace tiempo que se viene desarrollando, hoy abre nuevos focos bélicos -dispersos geográficamente- pero que involucran, directa o indirectamente, a la paz mundial. Esta tercera guerra, desplegada a modo de un racimo abundante de conflictos armados –y/o convulsiones sociales de gran magnitud-, abarca desde revueltas sangrientas en varios países de África, la interminable guerra entre Rusia y el tándem EEUU/OTAN –desarrollada en una zona en disputa entre Rusia y Ucrania-, la expulsión forzosa de la población armenia del territorio de Nagorno Karabaj –a manos de tropas armadas azeríes- y la conflagración desatada entre Israel y la facción armada palestina Hamás. Pocas veces más pertinente que hoy la expresión final del alienado Coronel Kurtz – protagonizado inolvidablemente por Marlon Brando en Apocalypse Now-: “el horror, el horror”.

¿Un debate que nació muerto?

La duda aquí consiste en saber de qué modo impactarán en los votantes los discursos desplegados por los candidatos a presidente en el debate del domingo 8 en virtud de los acontecimientos políticos/económicos /mediáticos en pleno desarrollo. En atención a esto podríamos decir que “aquel” domingo 8 el votante asistió a una secuela -bastante predecible- del debate del domingo 1. Así el candidato comprovinciano, Juan Schiaretti, reiteró su performance “cordobesista”- Lo que -entendemos- mostró una fuerte y clara intención de recuperar votos en su territorio. Patricia Bullrich intentó esta vez –sin abandonar su balbuceo incomprensible- “sacar un par de manos” en dirección del candidato oficialista. Pero al tirar algún golpe descuidó la guardia y la devolución la puso contra las cuerdas. Nos referimos a que cuando le quiso tirar al candidato de UxP con el intendente de Lomas de Zamora recibió como contraataque, y en pleno rostro, el golpe –que la dejó groggy- del diputado Milman (ex jefe de campaña de ella). “Yo le pedí la renuncia de inmediato, vos no se la pediste nunca”, le dijo Massa. A esto Bullrich no encontró ninguna respuesta. Por su parte la candidata de la izquierda, Miriam Bregman, volvió a lucir su capacidad discursiva y su temple a la hora de defender sus posiciones. En cuanto a Javier Milei hay que decir que quizás haya sido el gran perdedor de la noche. Reiteró incoherencias, no pudo argumentar y maltrató a la candidata del FITU -de quien recibió una andanada de estocadas fatales que lo expusieron en sus flancos más débiles-. Finalmente Massa fue quien demostró más aplomo y supo defenderse de tal modo que, al decir de la jerga, no le pudieron poner una sola mano. Y es posible pensar que el hombre de UxP haya conseguido al menos poner a pensar a la izquierda a la hora de votar en un eventual balotaje. Esta impresión se desprende de las palabras de Bregman a ser consultada –por segunda vez- sobre si le daba lo mismo un gobierno de UxP que uno de derecha. “No te adelantés, que todavía no estamos en el balotaje” respondió la candidata del FIT-U, muy lejos de un “SÍ” rotundo.

Dólar falopa y los “temoristas” libertarios

A todo esto en los primeros días de la semana se desató una corrida –claramente impulsada por Milei y su espacio, LLA- que alteró la frágil estabilidad emocional/económica del argentino medio “dolarívoro” –hoy en ayuno-. Como siempre algunos sectores especulativos tomaron esto como excusa para aumentar precios sin razón alguna, ya que las operaciones en dólares vinculadas a la producción se rigen por el dólar oficial. En decir quienes aumentan los precios solo lo hacen para aumentar sus ganancias. Por otra parte los dólares financieros del tipo CCL o MET no experimentaron una suba de igual magnitud que la del ilegal. Los únicos que operan con dólares físicos son aquellos sujetos –o entidades- involucrados en actividades ilegales como la venta de estupefacientes, por ejemplo. ¿Cuáles han sido los motivos de esta corrida tendiente a desestabilizar al gobierno? Uno: lograr diluir el efecto IFE. Otro: las encuestas que ya no lo dan ganador a Milei en un balotaje. Ante esta situación actuaron enloquecidos y sin escrúpulos. Por ahora, como consecuencia de su accionar, enfrentan dos denuncias –una del presidente y otra de la Dra. Valeria Carreras- por infundir temor a la población.

La política, los medios y el recontra espionaje

También la semana ha estado plagada de operaciones de inteligencia político/mediáticas que han afectado a los tres espacios políticos con chances presidenciales. La harto expuesta aventura naviera de Insaurralde -supuestamente fruto de una operación a cargo de una de Las Julietas- hoy se encuentra acompañada de una serie cuantiosas de registros que exponen una vasta serie de comportamientos abyectos, espurios, aberrantes y delincuenciales por parte de varios miembros de los espacios opositores JxC y LLA. En el caso de JxC han tomado estado público una serie de audios cuyo protagonista es el economista estrella Carlos Melconian. El contenido de los mismos es explosivo por donde se lo mire. Hay audios que mezclan reparto de cargos públicos, dineros ilegales, y pago por sexo y acoso sexual. De ser auténticos-Melconian no los desmintió inmediatamente- la renuncia del economista debiera ser inmediata, y aun así podría terminar de desplomar las chances electorales de JxC. Estos audios han contado con una mínima exposición en los medios hegemónicos alineados -en los primeros momentos-, pero luego, y en razón del volumen que fue tomando el tema, han tenido que, al menos, interrogar a Bullrich al respecto. La respuesta de la candidata ha sido que son audios hechos con inteligencia artificial (IA). Aun así ya son varios –periodistas, empresarios y otros- quienes han pedido que el economista se exprese claramente sobre el tema. Pero quizás lo más grave para JxC es que se sospecha internamnte que la aparición de los audios podría ser una operación de Macri -porque serían del tiempo en que Melconian trabajó para el gobierno del ex presidente- para favorecer a Milei. En cuanto a Milei y su tropa libertaria existe una cámara oculta en el que Mariano Gerván - ex hombre del armador de LLA Carlos Kicuchi- aparece pidiendo 5 millones de dólares a cambio de pasar información reservada en caso de que Milei llegue a la presidencia. También apareció un audio de Lilia Lemoine en el cual pide dinero en negro y en efectivo. Y -como si esto fuera poco- otro gran escándalo sacude a LLA desde las entrañas más “casta” del libertarismo: el supuesto involucramiento del sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo en la corrupción -por 3millones de dólares- de una organización gremial.

