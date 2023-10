Cecilia Moreau cruzó a Fernando Iglesias luego de ser insultada en el recinto

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, desafió este martes al legislador de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, a decirle "en la cara" la calificación de "pelotuda" que había expresado fuera de micrófono, y le anticipó que le interpondría "una cuestión de privilegio", tras definirlo como "maleducado" y "macho de vitrina".

Mientras se realizaban pedidos de apartamiento del reglamento, cuando los diputados requerían la consideración de diversos proyectos que no estaban en el temario de la sesión, el diputado, como en la mayoría de las sesiones, le hablaba a la Presidenta de la Cámara sobre cuestiones relacionadas con el manejo de la sesión.

Desde su ubicación en el margen inferior derecho del recinto, Iglesias aprovecha esa cercanía al estrado presidencial para hacer comentarios en voz alta durante la mayoría de las sesiones.

Cuando hablaba el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, Iglesias dijo algo fuera de micrófono y Cecilia Moreau reaccionó: "¿Qué pasa, Iglesias, qué pasa?, ¿Por qué no me decís de frente 'pelotuda', como me estás diciendo por lo bajo?".

Ante la continuidad de los gritos que el diputado macrista realizaba desde su banca, Moreau continuó: "¡Sos un maleducado, sos un misógino maleducado, y te voy a meter una cuestión de privilegio yo a vos, machista maleducado! ¡Vení y decímelo de frente, cobarde!".

La presidenta de la Cámara intentó retomar la sesión dándole la palabra a Martínez, pero ante la continuidad de las interrupciones de Iglesias, insistió: "¡Cobarde, maleducado, macho de vitrina sos vos!".

El titular del bloque oficialista expresó "nuestro repudio" y el sanjuanino José Luis Gioja le reclamó a Iglesias '¡Callate, callate!'.

Al repudio se sumó Graciela Camaño, del interbloque Federal: "Si le han faltado el respeto en la manera en que usted ha mencionado, toda mi solidaridad. No creo que ninguno de nosotros deba agredir a nadie y menos a quien está presidiendo la Cámara", enfatizó.

Fuente: Télam

