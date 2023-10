Massa aseguró que "los ahorros están seguros" tras los dichos de Milei

El ministro de Economía, Sergio Massa, criticó este lunes al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, a quien acusó de "estar timbeando el ahorro de la gente" para sumar un voto más, en respuesta a las declaraciones del líder opositor en las que recomendó no renovar los plazos fijos en moneda nacional.

El también candidato de Unión por la Patria, reaccionó de esta forma tras los graves dichos del candidato de ultraderecha, que claramentre alientan una corrida bancaria.

Más allá del cuestionamiento a los dichos de Milei, el titular del Palacio de Hacienda llevó tranquilidad a la ciudadanía al afirmar que "los ahorros de los argentinos están seguros en este momento".

En declaraciones a la plataforma digital Gelatina, Massa calificó como “gravísimo que Milei por un voto esté timbeando el ahorro de la gente”.

“No vale todo por un voto, no se puede poner en riesgo los ahorros por un voto. Es gravísimo tratar de poner en riesgo al sistema financiero, en un país que ya vivió hechos como los del 2001”, señaló el titular de la cartera de Economía.

A renglón seguido, Massa aclaró que “los ahorros de los argentinos están seguros en este momento” y agregó que las palabras de Milei “no ponen en riesgo nada porque no le da la nafta”.

Este lunes a la mañana, en declaraciones radiales, Milei recomendó no renovar plazos fijos. “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, dijo el candidato a presidente por La Libertad Avanza.

Comunicado del BCRA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), emitió este lunes un comunicado. En el mismo se indica que el sistema financiero argentino presenta una “sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento”.

El documento de la autoridad monetaria se dio a conocer tras los dichos del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien en una entrevista había dicho que el peso “no puede valer ni excremento”.

El BCRA aseguró que el ahorro de los argentinos, expresado en depósitos, “está resguardado por un seguro de depósito” y por su propio rol como “prestamista de última instancia”.

El sistema financiero argentino presenta una sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento: https://t.co/ISJdcetOUi



Indicadores favorables del Informe de Estabilidad Financiera: https://t.co/rekWpPapxV — BCRA (@BancoCentral_AR) October 9, 2023

Noticia relacionada