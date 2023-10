Combaten incendio en Punilla: hay evacuados y una casa afectada

Bomberos combaten un incendio que comenzó entre la localidad de Tanti y Cabalango, pero que debido a los fuertes vientos, se trasladó hacia el sector de Icho Cruz, donde el fuego afectó al menos a una de las viviendas.

El secretario de Gestión de Riesgo, Claudio Vignetta, solicitó en diálogo con Cadena 3: "Si los bomberos no llegan a tiempo, pedimos a la gente que se autoevacúe y baje hacia Icho Cruz". Piden también no transitar por las rutas colindantes para no obstruir el paso de autobombas.

“Están trabajando en Cabalango y desde Tanti por un incendio importante para el que hemos desplegado muchos recursos con dos aviones para intentar frenarlo”, expresó Vignetta, quien confirmó que en la zona trabajan cuarteles locales, efectivos del ETAC y los dos aviones hidrantes.

En ese marco, Vignetta pronosticó un panorama “difícil” con los incendios, en función de las condiciones climáticas, la falta de humedad y lluvias, el calor y el viento. También confirmó que este foco se dirigía hacia Carlos Paz y no descartó que se proceda a evacuar viviendas.

“Es un incendio violento y explosivo, como vienen siendo estos incendios forestales”, agregó.

Reinicio en San Clemente y otro foco en Sinsacate

En otro orden, el funcionario confirmó que se reinició en fuego en San Clemente, una zona que fue afectada por un incendio de magnitud pero que en las últimas horas habían logrado controlar.

En los últimos días, los focos más importantes fueron allí y en Balnearia, donde trabajaron bomberos voluntarios, agentes del ETAC y tres aviones hidrantes.

Finalmente, Vignetta confirmó que hay otro foco de fuego en la zona de Sinsacate.