Cirio negó que Insaurralde le haya pagado 20 millones de dólares por divorcio

La conductora televisiva Jesica Cirio negó que su exesposo y ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, le haya pagado 20 millones de dólares tras su divorcio y aseguró no tener cuentas en Uruguay, luego de que ayer se la imputara en una causa en la que se investigará la posible comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

“No entiendo de dónde salió lo de los 20 millones de dólares; nunca hubo un arreglo de esa cifra. Nunca vi esa cifra toda junta tampoco. No es real. No hubo arreglo. Firmamos el divorcio hace tres meses y todavía está en proceso la situación porque tenemos una hija en común”, dijo Cirio esta tarde en declaraciones al noticiero Telefé Noticias.

En la entrevista, la modelo y conductora del programa televisivo "La Peña del Morfi" dijo además no tener cuentas en Uruguay: "Nunca las tuve. ¿Insaurralde? No me corresponde a mí responder eso porque no lo sé”, respondió.

Luego de la difusión el sábado pasado de imágenes de Insaurralde con la modelo Sofía Clerici en un lujoso yate en Marbella, Cirio habló públicamente por primera vez esta tarde: “Fue una sorpresa; me desayuné de eso como todos ustedes. Hay cosas que las tiene que explicar él. Yo puedo hablar de mí y de mi vida, que es la misma que llevo antes de conocerlo a él. Trabajo desde que tengo 10 años y hoy tengo 38; nunca dejé de trabajar”, respondió.

Ayer, la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona imputó hoy a Cirio y a Insaurralde, en una causa en la que se investigará la posible comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Lo hizo en el marco de una denuncia presentada por el diputado Ricardo López Murphy y la candidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires María Eugenia Talerico, en la que hicieron referencia al divorcio supuestamente millonario de Cirio e Insaurralde.

La fiscal presentó su dictamen ante el juez Ernesto Kreplak, que subroga el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a quien le requirió además una serie de medidas de prueba como el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil y movimientos migratorios de ambos.

Se trata de una de las tantas denuncias que se motorizó a partir de que la mediática Sofía Clerici ventiló en redes sociales que había compartido un viaje a Marbella, España, con Insaurralde.

El juez Kreplak, además, quedará a cargo de otra denuncia en la que los imputados son Insaurralde y Clerici: esa causa estaba en manos del juez de Lomas de Zamora Federico Villena, quien se apartó en las últimas horas, informaron fuentes judiciales.

Ese expediente, iniciado por una denuncia del abogado Gastón Marano -ex asesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia-, tiene como fiscal a Mola quien ya accedió al registro migratorio de los imputados.

En el expediente quedó acreditado que Clerici e Insaurralde estuvieron fuera del país al mismo tiempo: el exfuncionario bonaerense salió de la Argentina hacia España el 15 de septiembre en un vuelo de Iberia y regresó al país el 21 a la mañana, el mismo día que ella.

Fuente: Télam