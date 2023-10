El Día de la Lealtad: el restó "Perón Perón" abre sus puertas en Córdoba

Hace dos meses y medio que Daniel Narezo duerme en un colchón en una casa antigua de Alta Córdoba, ubicada en Isabel La Católica 664. Periodista polifacético, mano derecha de Hebe de Bonafini y hombre de las Abuelas de Plaza de Mayo, emprendedor de proyectos sociales y ambientales, pero sobre todo militante peronista, Narezo soñó durante más de 10 años con abrir en Córdoba uno de sus Perón Perón, los emblemáticos restó bares que impuso en Palermo Hollywwod y en San Telmo, Buenos Aires, en la última década y media, y que se convirtieron en “casas políticas”.

Una fiesta peronista

Pero no quería cualquier casa en cualquier punto de Córdoba, sino que soñaba con esa casa, de esa esquina, en ese barrio, de tradición conservadora, en la que ahora duerme y trabaja a destajo junto a compañeros y compañeras albañiles, muralistas, pintores, artistas y cocineros para llegar al Día de la Lealtad, el martes 17 de octubre a las 20 horas, con las puertas abiertas de par en par, y la vereda ocupada por los bombos y el humo de los choris en lo que pretende ser una fiesta peronista, sin invitaciones especiales y con el abrazo compañero como bienvenida. Y con Atilio López, Agustín Tosco, Obregón Cano, Perón, Evita, y otros referentes de la justicia social nacional y provincial acompañando desde adentro, en los murales hechos por el artista peronista y cordobés Juan Dana.

Y esta nota podría hablar del número de cubiertos, de los platos que ofrecerán, de los murales y fotos en referencia a Juan Domingo Perón, a Evita, a Agustín Tosco… pero preferimos enfocarla en el desafío de abrir un espacio gastronómico con narrativa peronista en una provincia y una ciudad como Córdoba, que de la Reforma Universitaria de 1918 y del Cordobazo de 1969 pasó a ser catalogada -en los últimos años- como tierra de Mauricio Macri o de “gorilas”, o de políticos que se dicen peronistas pero piden formar parte de Juntos por el Cambio, y después no, en un gatopardismo que ha acompañado todo este año electoral. Pero también una Córdoba que en las últimas elecciones a gobernador y a intendente eligió a candidatos como Martín Llaryora y Daniel Passerini.



-Vos sos militante y periodista, ¿cómo te surgió la idea de abrir los Perón Perón?

Yo milito desde los 11 años, pero soy un periodista y un productor. No sé cocinar ni un huevo frito, ni siquiera voy a los bares. No tomo alcohol, soy un desastre, soy el anti bar, pero creo firmemente en la necesidad de una “casa política”, de una “unidad básica” donde no se la pase tan mal como cuando éramos pibes. Yo me crié en el conurbano bonaerense donde la unidad básica era un horror, era fría, solitaria, húmeda, la pasábamos mal, no había ni un sanguchito. Y entonces en ese momento, empecé a pensar cómo carajo hago para tener una unidad básica magnética, llamativa, con onda, que se autofinanciara, y que además fuera capaz de darle laburo a compañeros, y así fue que se me ocurrió hacer un bar. Pero tardé mucho en poder hacer el primero, que por esos cruces mágicos del destino, lo abrí en el 2010.

Inauguración: martes 17 de octubre a las 20 h. Ubicación: Isabel La Católica 664, barrio Alta Córdoba

-¿Y cómo llegaste a ese primer Perón Perón de Palermo Hollywood?

Una amiga tenía un local gastronómico con un novio, que se fundió y me vino a pedir ayuda a mí, y yo dije abro mi local peronista acá. Y así fue, lo iba a abrir el 27 de octubre, y ese día muere Néstor (Kirchner), así que me fui para la Quinta de Olivos y recién lo abrí un mes después, el 17 de noviembre, que es el Día de la Militancia.

-¿Cuándo se te ocurrió la idea de abrir un Perón Perón en Córdoba?

Siempre me gustó Córdoba, tengo mucho vínculo histórico acá, y además yo soy del interior y tengo una profunda condición federal. Córdoba es un desafío interesante, porque si bien es una ciudad con movida, es una provincia con un peronismo muy particular. Por cuestiones de dinero no me fue posible abrir algo acá antes, pero con el tiempo descubrí esta casa (la de Alta Córdoba) y me enamoré. Tardé como ocho o nueve años en encontrar al dueño. Yo quería esta casa, quería este barrio por gorila, y lo busqué, lo busqué, lo busqué. Mientras tanto en el medio abrí otro, en San Telmo, hasta que una amiga mía, Maru Mirolo, pieza clave en este sueño cumplido, pasó por acá y vio a alguien adentro, y le dije ‘encáralo ya, a ver quién es el dueño’. Y resultó que el dueño es un tipo que vive en Alemania y la casa estaba medio en abandono, así que nos pasamos los últimos dos meses y medio remodelándola. Pero no solo, porque yo soy un peronista que no cree en la cosa individual, creo en el trabajo colectivo, entonces armo equipo y habilito gente, sumo a todos los que puedo. De hecho, el pintor de este Perón Perón es un señor que pasaba por la calle, Walter Palomeque, le gustó la casa y me pidió trabajo. Un grande, hace un laburo impecable, y ahora está aprendiendo a pintar murales de la mano de uno de los muralistas que está trabajando acá.

-¿Y qué expectativas tenés de Córdoba? ‘Qué va a encontrar la gente cuando vaya?

El Perón tiene una narrativa, una posición política, y eso genera un vínculo diferente entre la gente. Hay un mensaje, vos podés leer una narrativa en su pared, no está hecho porque sí. La idea del Perón Perón es bajar línea política a través de un concepto peronista que es muy importante, que es el goce. Porque el peronismo es el goce, la felicidad del pueblo. Y en un bar hay felicidad del pueblo. El 17 de octubre, para nuestra inauguración, vamos a armar parrillas en la vereda con choris, bien a lo Plaza de Mayo porque jugamos a que esto es la Casa Rosada. Es una convocatoria abierta. Y después al otro día empezará la maquinita normal, con gente de los partidos políticos, es una convocatoria abierta y popular. Yo creo que estamos viviendo un tiempo muy adverso, producto de muchas cosas, pero fundamentalmente de nuestra propia responsabilidad como militantes y como animales políticos. Todo lo que tiene Milei hoy es algo que no ganó, sino que es algo que perdimos nosotros. Y ante este escenario debemos unirnos y militar más que nunca.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]