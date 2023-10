Duelo de gigantes: Talleres y Belgrano se cruzan con River y Boca

Especial para La Nueva Mañana

Argentina es gigante y por ende de diversas características, tanto en sus paisajes como en sus protagonistas. No somos iguales, cada región tiene sus singularidades. Un patagónico no es igual a un litoraleño, como un cuyano es bien distinto a un porteño, un cordobés difiere en muchas características a un norteño como un pampeano a un chaqueño. Es un país hermoso por todas estas diferencias, que nos une la pasión por el fútbol, la solidaridad y por estar sufriendo esta crisis económica que parece interminable. Pero me hago una corrección, el fútbol nos une hasta cierto punto: Belgrano, Talleres, River, Boca, sus enemistades lejos está de unirnos, y forma parte de ese folclore futbolero.

Por la octava fecha de la Copa de la Liga se dará un hecho especial. Talleres visitará a River en el Monumental de Núñez, por la Zona A; mientras que Belgrano recibirá en el Gigante de Alberdi a Boca por la Zona B. Dos duelos llenos de historia e historias, donde las diferencias se caracterizaron mucho más que las posibles similitudes.

Mucha tinta ha corrido por parte de las plumas de intelectuales, sociólogos, antropólogos, historiadores, escritores, periodistas sobre Córdoba y sus diferencias con el puerto. El debate del pasado domingo donde uno de los candidatos no paró de hablar de la provincia mediterránea y sus “cualidades” encendió esa noción de “isla” de la que alguna vez se habló, incluso el presidente Alberto Fernández hace un par de años la invitó a “integrarse al país”. Los cordobeses votan distinto, suelen decir. Y más allá de que parezca una broma, Córdoba es distinta y es molesta para el poder que se ejerce desde Buenos Aires.

Talleres visita a River el domingo, a las 16.45. El Albiazul tiene 11 puntos, está a dos del Millonario, en la Zona A de la Copa de la Liga. Mastrángelo será el árbitro.

Y en el fútbol también. Por eso en la previa a estos dos enfrentamientos entre los grandes de Córdoba ante los gigantes porteños, se recuerda partidos donde los cordobeses dejaron su huella histórica, más allá del inolvidable partido del 26 de junio de 2011 entre “piratas” y “millonarios”.

Talleres ante River

Talleres ganó los últimos cuatro encuentros ante River; algo que pasó por primera vez en su historia. El anterior antecedente de triunfos seguidos (2) del elenco de barrio Jardín ante River habían ocurrido entre el Clausura 1995 y Apertura 1998.

En el último enfrentamiento, los Albiazules superaron por 1-0 a los dirigidos por Martin Demichelis por la Copa Argentina; el gol lo marcó Rodrigo Garro.

Hablando de partidos memorables, rápidamente al añejo hincha de la ‘T’ se le viene el recuerdo de aquella victoria nocturna de diciembre de 1977. Fue un triunfo de Talleres por 1-0, con golazo de Daniel “Rana” Valencia al “Pato Fillol en la Boutique de barrio Jardín. “Talleres, el mejor fútbol del país”, tituló la legendaria e inolvidable revista El Gráfico tras aquella victoria.

“¡Sol y luna, sol y luna, esta noche nos comemos a los pollitos de Labruna!”, cantaban aquella noche los fanáticos albiazules en las tribunas.

Belgrano versus Boca

“Piratas” y “Xeneizes” se enfrentaron por primera vez en 1938 y aunque el historial es favorable a los porteños, Belgrano siempre le trajo dolores de cabeza. El más recordado es el del 2006, aquel gol de Franco Peppino -hoy ayudante de campo de Guillermo Farré-, con que los Celestes le ganaron 1-0 en el viejo Chateau y obligaron a los de Lavolpe a guardar las remeras con el “Boca campeón Apertura 2006”. Finalmente, el campeón de ese certamen fue Estudiantes de La Plata.

Belgrano está segundo en la Zona B, con 11 puntos; le lleva 4 unidades a Boca. Se miden el martes, a las 20, en el Gigante de Alberdi. Arasa será el árbitro.

Pero esa no fue la primera vez que Belgrano le arruinó festejos a los “bosteros”: en 1976 y 1978, Boca llegó a festejar dos títulos: el del Metro ‘76 y la Intercontinental del ’78, y ambas ocasiones fueron victorias de los “Piratas”, incluso la de 1978 fue con espectacular goleada 5-1.

Otro dato más, entre 1993 y 1995, Belgrano le ganó los cuatro enfrentamientos oficiales, incluyendo dos triunfos en la Bombonera.

Historiales en Torneo Local

River-Talleres

60 partidos jugados.

17 victorias de Talleres.

30 triunfos de River.

13 empates.

Belgrano-Boca

37 partidos jugados.

10 triunfos de Belgrano.

19 victorias de Boca.

8 empates.

