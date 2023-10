Detienen a dos hombres por robar un automóvil a punta de pistola

Miguel Ángel Saillén y otro hombre fueron detenido en la mañana del miércoles, acusado de protagonizar un robo en barrio Villa Corina. En un primer momento, se difundió que se trataría de un primo del gremialista de Surrbac, Mauricio Saillén, aunque este lo negó a través de las redes sociales: "No conozco ni me une relación alguna con la persona mencionada, que no puedo asumir lo que haga cada persona que porte un apellido similar al mío".

Según indicaron desde la Policía de Córdoba, un hombre fue atacado por tres delincuentes en la puerta de su casa que le robaron su automóvil Ford Focus y huyeron. Uno de los delincuentes es Saillén.

Luego de una persecución y un operativo, Saillén fue atrapado en una casa donde intentaba esconderse. Otro hombre fue arrestado cuando también intentó ingresar a una vivienda y el tercer hombre permanece prófugo.

Miguel Saillén tiene “frondosos antecedentes delictivos”, según indicaron desde la Policía y además registra pedido de captura por amenazas calificadas y agresión.