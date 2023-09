Talleres-Belgrano, un clásico cordobés con la tensión de siempre

Especial para La Nueva Mañana

Córdoba recibe en su recinto principal, el estadio Mario Alberto Kempes, a su segundo clásico en menos de 20 días, donde el animador principal por ser local será Talleres aunque ahora le toca medirse con el acérrimo rival de toda la vida: Belgrano. Dos fechas atrás fue Instituto el opositor en cancha, con un 0 a 0 sin mucho residuo para analizar, aunque la polémica estuvo centrada en las hinchadas, sobre todo con los colapsos y las controversias con la parcialidad de la “gloria”. Ahora será distinto: sea por razones deportivas, institucionales, organizativas o de seguridad, luego de casi seis años otra vez el derbi principal de la provincia se disputará con una sola hinchada.

Sí, sin visitantes, sin hinchas de Belgrano en la cabecera Artime, a pesar de que el presidente del club de barrio Jardín, Andrés Fassi, había anunciado que el clásico se seguiría jugando con visitantes como viene ocurriendo como costumbre desde 2018, en esta ocasión hubo otras prioridades que pesaron para que solamente haya hinchas albiazules en el Kempes.

Aquel antecedente oficial de 2018

En el último antecedente oficial allá por 2018, Fassi había logrado que el clásico se dispute con ambas parcialidades en un suceso inusitado para Primera División. Hubo venta limitada para hinchas de Belgrano, fueron apenas siete mil, y el resultado en cancha les fue magro, ya que Talleres se impuso 3 a 0 y prácticamente lo condenó a la lucha por el descenso, desenlace inevitable a final de temporada. Luego de ese episodio se enfrentaron en otras oportunidades por los torneos de verano, amistosos y copas locales, donde con gran esfuerzo del operativo de seguridad y de Cosedepro, se pudieron llevar adelante sin violencia, incluso jugando en horario nocturno.

Sin embargo, hoy la historia es otra. En esta ocasión la dirigencia resolvió darle prioridad a los socios T para que puedan ocupar la tribuna Artime, como para tener un marco bien albiazul, aunque contradictorio con la política que siempre ostenta Fassi. Es que al Kempes vinieron tres veces River Plate, San Lorenzo, Rosario Central, Newells e Instituto, sin episodios funestos ni incidentes. No obstante, con Instituto salieron a la luz algunas fallas de logística (quedará en marco de una investigación a cargo de la fiscalía las responsabilidades), donde hubo apenas tres controles para controlar supuestamente a cuatro mil personas pero al final asistieron ocho mil. El colapso fue inevitable.

Cómo llegan al clásico cada uno de los equipos

De todas maneras, en cancha hablará la pelota y hay mundos similares en ambos vestuarios. Pero en Talleres hubo temores, por eso luego de la derrota ominosa ante Argentinos Juniors existieron reuniones puertas adentro y la goleada ante Barracas Central trajo alivio. Previamente la decisión de jugar solo con locales tuvo que ver mucho con eso más el riesgo de caer en el clásico con 11 mil “piratas” en la tribuna. ¿Y el equipo? Todo parece indicar que el DT Javier Gandolfi ratificará la estrategia de utilizar a Valentín Depietri como falso 9 y que Nahuel Bustos, ausente los dos últimos juegos pero ya recuperado, estará en el banco de sustitutos. Y eso que Bustos es todo un emblema en materia de clásicos, autor del gol en Alberdi en el empate en este torneo y de marcar “doblete” en 2018.

Belgrano parece estar más sólido en su estructura respecto de otros clásicos, con la llegada de los refuerzos Matías Marín, Pastrana y Rolón hay otro semblante futbolístico y se refleja en la tabla. Hoy los de Alberdi marchan escoltas de Racing Club en la zona B y recuperaron terreno en la lucha por la Sudamericana. ¿El descenso? Parece ser historia. Por eso el DT Guillermo Farré no plantea movimientos en el equipo respecto del que viene de empatar en Junín. ¿Línea de cinco? Recurso táctico para el complemento.

¿Quién tiene más para perder? Gandolfi recuperó algo de alivio luego de sus desaciertos con el “Bicho”, Farré fue criticado fuerte por el partido por Copa Argentina con San Lorenzo, una derrota calaría hondo en la estabilidad de ambos, pero siempre el clásico representa mucho para ganar aunque más para perder en este contexto.

Capitanes en tensión

Guido Herrera: “Va a ser un partido interesante, este partido es aparte y vamos a estar a la altura; venimos de dar una muestra de carácter”.

En la previa dialogaron los capitanes, cada uno con su esencia. Guido Herrera ya sabe jugar con la responsabilidad del micrófono y su representación es protocolar, por eso es raro escucharle algún exabrupto: “Va a ser un partido interesante, espero podamos disfrutar del juego. Que la cancha esté llena de socios marca lo que es Talleres en el presente, sentimos ese respaldo, es un mimo al alma. La goleada ante Barracas Central fue un espaldarazo, una victoria que nos da confianza antes del clásico pero este partido es aparte y vamos a estar a la altura. Venimos de dar una muestra de carácter”.

A diferencia de Talleres, en Belgrano a la capitanía se le pide menos diplomacia y más motivación pasional. Santiago Longo es “primerizo” en este rubro y no desentonó con las expectativas del hincha: “Es hora de una vez de golpear la mesa y demostrar lo que somos. Queremos hacer historia en el Kempes, con toda la gente de ellos. Obviamente que cuando uno es local siente el empuje de la gente y Talleres seguramente, que con su gente a lo mejor va a tener una adrenalina diferente que nosotros. Pero para nada nos sentimos indiferentes por más de que no esté el hincha, la gente de Belgrano siempre va a estar apoyando donde le toque y es bueno ir en busca de los tres puntos que son muy importantes para nosotros y darle un regalo a esta gente".

Santiago Longo: "Queremos hacer historia en el Kempes, con toda la gente de ellos; vamos en busca de los tres puntos que son muy importantes para nosotros".

Sobrevivientes actuales

En ambos planteles, en vigencia hay elementos con pasado glorioso en los clásicos. Ya citamos el caso de Nahuel Bustos, autor de tres goles en Talleres, el último en este mismo torneo en Alberdi, en mayo pasado. A su vez, marcó los dos goles en 2018 tan recordados en el Kempes que elevaron su categoría de ídolo en barrio Jardín. En ese cotejo también estuvo el actual DT, Gandolfi, de suplente.

Ojo que Belgrano también tiene al suyo: Pablo Chavarría le marcó al albiazul en 2008, en el empate 1 a 1 recordado donde Farré también estuvo. De hecho, el DT también le marcó a Talleres, en otra igualdad por el mismo resultado en 2017.

Pero claro, inevitable es hablar de números y rachas. La última victoria celeste fue en 2006, con goles de Mariano Campodónico y Andrés Aimar. En diálogo con La Nueva Mañana, Aimar contó: “Pasaron tantos años ya, espero Belgrano pueda romper la racha. Fue un partido raro. Me tocó convertir, quise patear primero pero la pelota me picó tan mal que le erré la patada, pero después de zurda me salió al lado del palo”, rememoró. Quien siempre está dispuesto a comentar de su historia clásica es Mariano Campodónico, también protagonista en ese clásico: “Cada vez que Belgrano juegas ante Talleres me viene la misma sensación. Siempre me fue bien motivado en esos partidos, metí tres goles, y nunca me voy a olvidar cómo le dimos vuelta el partido esa tarde en el Chateau. Y encima terminamos ascendiendo. ¿Lo del gestito obsceno? Ya fue, ya pedí perdón”.

En tanto, el ídolo albiazul Diego Garay, hoy en su San Francisco natal, sin muchas palabras, relató lo que fue su golazo a Belgrano desde afuera del área en el ’99. “Golazo que sirvió para ganar en un momento complicado en la tabla y en cancha. El hincha siempre me lo recuerda. Me tocó convertir también en 2002, justo para darle a Belgrano un empujón en el descenso, pero me quedo siempre con ese golazo al ángulo”.

Mariano Campodónico

