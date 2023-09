Hugo Díaz y la armónica: culto a “la libertad expresiva y a la improvisación”

Especial para La Nueva Mañana

Mavi Díaz tiene un nombre propio de peso en la escena del rock nacional y desde hace un tiempo en la cultura argentina. Era la líder de una banda que hizo historia en el rock argentino por ser la primera agrupación integrada exclusivamente por mujeres, “Viuda e Hijas de Roque Enroll”, donde sobresalía la genial María Gabriela Epumer, a la postre guitarrista y mano derecha de gran parte de la carrera de Charly García. En la nueva centuria se enfocó en su proyecto de folklore-fusión “Las Folkies”, y en la actualidad es directora de Radio Nacional Folklore e integrante de AADI (Asociación Argentina de Intérpretes). Pero su relación con la música y con el folklore viene desde la cuna, porque más allá de ser la hija de Hugo Díaz es sobrina del célebre percusionista Domingo Cura (su madre era hermana).

“Este es un patrimonio de la familia que hay que compartir”

“La idea de empezar a recopilar la música de mi padre surge a partir de una película del 2007 que se llama A los Cuatro Vientos, donde yo volví a la Argentina (vivía en España en ese entonces) a hacer un reportaje. Se hizo toda una investigación sobre la vida de mi viejo, y la película se hizo con testimonios de mi familia y artistas que habían tocado con él, y de ahí surge la necesidad de recopilar la obra de mi viejo, y cuando vimos la película mi hijo me dijo “mamá, este es un patrimonio de la familia que hay que compartir”, y también porque no conoció a su abuelo, entonces dije “acá hay que recuperar la obra, que estaba muy desperdigada por ahí”, dice Mavi en diálogo con La Nueva Mañana a cerca de como comienza este viaje que aún no llegó a su destino final, sobre recopilar el legado artístico de su padre.

Mavi Díaz: “Creo que lo que mi papá le dio al folklore fue vuelo, una manera de interpretar -con absoluto respeto por la tradición- cualquier género musical en cualquier punto cardinal de nuestro país”.

“Había algunas reediciones en vinilo, y algunas ediciones en CD de un disco de tango, algunas recopilaciones que había hecho Sony (antes RCA Víctor) pero no había un material fidedigno de toda su obra. Empecé yo con la idea de hacer esta recopilación, y en el camino conocí a Germán Domincé, que es coleccionista, y él me enseñó qué camino seguir para armar catálogos, para hacer un racconto de la obra, y así fue como juntos nos embarcamos en este proyecto que había tenido el Volumen I y II en el 2009 como resultado de lo que mi papá había grabado en el sello TK. Y así fue como completamos esos dos volúmenes, el IV y el V corrió por cuenta de recopilaciones de Sony Music, y quedaba pendiente el Volumen III que fue una época donde el grabó para muchas compañías a la vez, y donde comenzaron sus largos viajes por el mundo donde grabó con muchos artistas”, completa Mavi.

Hugo Díaz tuvo un origen muy humilde en su Santiago del Estero natal, y desde ese lugar se transformó en uno de los máximos referentes mundiales de la prestigiosa marca alemana de armónicas Hohner, siendo tratado como una auténtica celebridad cada vez que visitaba la fábrica en Alemania o actuaba en Europa o Japón. Muchos los compararon con el mismísimo Astor Piazzolla a la hora de buscar un referente nacional que cambió las estructuras y llegó a tan alta consideración mundial.

-Más allá de ese mote del “Piazzolla de la armónica”, ¿cuál crees que fue el aporte sustancial de tu papá a la música nacional y al instrumento en sí?

-La diferencia es que mi papá siempre fue un artista popular, siempre fue considerado y convocado en los festivales y en las fiestas, pese a su virtuosismo y la libertad expresiva con que abordaba cualquier género musical, combinando estilos, sonidos, poner a veces referencias de otras músicas en una chacarera, zamba, etc. Nunca dejó de ser un artista muy popular, y nunca discutió lo criollo que era, esa es una gran diferencia con el gran Astor. Creo que lo que él le dio al folklore fue vuelo, una manera de interpretar -con absoluto respeto por la tradición- cualquier género musical en cualquier punto cardinal de nuestro país, en todos los estilos musicales que tiene nuestra rica “alforja criolla”, como dice “Pitillo” Avalos, pero poniéndole una impronta, una pasión, un fuego y una libertad a la hora de improvisar sobre danzas que lo hizo único y también atemporal y de vanguardia, así que creo que los aportes más importantes fueron dos para mí: la libertad expresiva y la improvisación.

-Esta nueva antología está compuesta por más de 30 piezas hasta ahora desconocidas para el gran público. ¿Creés que puede haber más obras ocultas de estas características?

-El volumen III comprende una época bien distinta de Hugo Díaz, y esto fue un trabajo detectivesco antropológico, donde nos apoyamos en muchas fuentes, no solo coleccionistas, sino también fuentes gráficas, porque para seguirle el rastro para saber por dónde andaba, con quien grababa, tuvimos que recurrir a notas de prensa, testimonios gráficos y sonoros, de distintas radios. ¿Si pueden aparecer más cosas a futuro? Seguramente, no de esta época, por eso tardamos 15 años en completar este volumen bien cronológico y antológico, pero siguen apareciendo sorpresas, no tengo dudas, porque sin ir más lejos en Radio Nacional los otros días apareció un homenaje a los Carabajal donde toca mi papá, y yo ni sabía que lo había grabado. Donde va a haber muchas sorpresas es en las colaboraciones que hizo para otros artistas, donde ya tenemos un montón pero ahí se abre una caja de sorpresas donde nos vamos a encontrar con material que no sabemos que tenemos.

Entonces esto no terminó, el viaje continúa...

-La Antología III era completar las obras desde que mi papa empezó a grabar hasta el año 1971, con sus discos solistas y su trabajo como Hugo Díaz, eso estaría completo hasta ahí. Ahora vienen todos los años setentas (Hugo Díaz falleció en 1977), hay cuatro disco de tangos, un disco de música del Litoral, un disco de folclore norteño, y hasta un disco de jazz, o sea que hay antologías para rato.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]