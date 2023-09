Siete años de La Nueva Mañana y un sueño colectivo que sigue vigente

El 26 de septiembre de 2016, en una de las salas del teatro del Libertador San Martín presentamos ante una nutrida platea de invitados el portal informativo La Nueva Mañana. Una veintena de ex empleados del ex diario La Mañana de Córdoba, conformados en una cooperativa de trabajo, lograba no con poco esfuerzo y muchas horas de debatir para llegar a consensos, crear un medio autogestionado, con muchas aspiraciones y un empuje excepcional para el escaso recurso humano con el que contábamos.

Así nació el portal digital primero y, casi ocho meses después, el semanario impreso, que desde el 2 de mayo de 2017 ofrece a los lectores artículos periodísticos producidos a conciencia, columnas con análisis y variadas entrevistas con una identidad propia. Su tapa, resuelta todas las semanas magistralmente por el prestigioso artista Pito Campos, ya se convirtió en un sello de La Nueva Mañana a lo largo de estos años. Y le valió premios así como también fueron reconocidos colaboradores y periodistas de este medio creado por y para los cordobeses.

Esta semana, los socios de la cooperativa de trabajo conmemoramos un nuevo aniversario. Y es por esto que queremos agradecer a todos quienes de una forma u otra nos apoyan desde los inicios en forma incondicional. Organizaciones sociales y sindicales, instituciones intermedias, entidades gubernamentales y principalmente nuestros lectores y lectoras que confiaron y lo siguen haciendo en La Nueva Mañana.

Este respaldo nos compromete a seguir apostando al esfuerzo colectivo, porque consideramos que es la mejor salida a la crisis económica y laboral que atraviesa el país.

No somos hoy en día el mismo grupo de trabajadores que fundamos este medio hace siete años. Muchos de los trabajadores de aquel entonces eligieron seguir su camino, capitalizando la experiencia que les dio la organización cooperativista. Paralelamente, fuimos sumando a nuevos socios que aportaron su impronta, su visión renovada, y sus conocimientos que ayudaron a mantener vivos los sueños que tuvimos desde el inicio de esta cooperativa: los de ser protagonistas de nuestro propio destino, repensar el periodismo y buscar otra visión de la información.

Con el compromiso y el esfuerzo de siempre y con el objetivo puesto en el crecimiento, seguimos adelante sorteando unidos los obstáculos que puedan presentarse; proyectando nuevos canales de comunicación, buscando adaptarnos a las nuevas tecnologías y rescatando la esencia periodística que nos caracterizó desde el primer minuto: aquella que puso el foco en la defensa de los derechos humanos, la perspectiva de género, la diversidad, la inclusión, el cuidado de los recursos naturales y la lucha del pueblo trabajador. Estos han sido los ejes de La Nueva Mañana, en sintonía con la apertura constante de reflejar la pluralidad de voces que requiere el oficio periodístico.

Seguimos convencidos de que el acceso a la información es un derecho humano, y por eso no limitamos ni condicionamos a un pago o suscripción la lectura de todo el material periodístico que producimos.

A pocas semanas de cumplirse los 40 años de la vuelta a la democracia, el grupo de trabajadores y trabajadoras actuales que somos protagonistas de esta cooperativa de trabajo, nos seguimos embarcando en la adrenalina diaria de abrir canales de comunicación para mostrar la realidad de Córdoba y el país con responsabilidad, seriedad y compromiso social. Gracias a todos por apoyar y seguir apostando a que La Nueva Mañana se consolide como un medio libre y autogestionado.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]