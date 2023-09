Schiaretti: “Argentina debe tener un Banco Central independiente”

El gobernador de Córdoba y candidato a presidente de "Hacemos por Nuestro País", Juan Schiaretti, desarrolló agenda este miércoles en la ciudad de Buenos Aires. Mantuvo un encuentro con autoridades de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAMIA), encabezada por su presidente Román Queiros, en su sede de la avenida Belgrano.

Tras el encuentro y en contacto con la prensa, Schiaretti habló de este momento de la campaña, de sus propuestas y de sus rivales.

"Los últimos gobiernos nacionales han destruido la Argentina, la inflación de agosto fue la más alta de los últimos 32 años y septiembre viene igual o peor que agosto, por lo que vemos hasta estos días. Y me parece que eso es lo que complica la vida de mucha gente porque la plata no les alcanza para llegar al fin de mes, se les escurre como arena entre los dedos. Y junto con esto hay una cantidad de tipos de cambios donde perjudica al que produce y confunde más a la gente. Argentina está en una situación de una inflación descontrolada, nadie sabe cuánto va a valer el kilo de pan o el litro de leche el día de mañana. Los comerciantes no saben a qué precios tienen que reponer la mercadería y los que producen no saben cuánto le van a costar los insumos porque no lo conocen por la gran cantidad de cambios que hay", señaló.

Sobre la crisis que vive el país y el arrastre de los problemas que viene teniendo, comentó que "cuando uno mira la historia de la inflación argentina, hay un hilo conductor que es el eterno déficit fiscal. Todos los gobiernos nacionales gastaron más de lo que ingresaba. En los últimos 60 años creo que hubo sólo tres o cuatro años en los que se gastó menos de lo que ingresaba. Y gastan más porque en vez de dedicarse a atender y resolver los problemas de la gente, se dedican a ver cómo se perpetúan en el poder y nunca se quieren ir. Eso no es bueno para el funcionamiento de la sociedad, mucho menos para el funcionamiento de la democracia y muchísimo menos para el funcionamiento de los partidos políticos".

También habló de los dirigentes políticos y su afán de perpetuearse en un cargo: "Cuando me preguntan por qué los expresidentes argentinos no piensan en jubilarse, siempre digo que es porque no quieren, no se dan cuenta que en democracia uno tiene un ciclo y después se termina. ¿Cuál es mi mayor orgullo? Como gobernador de Córdoba he sido elegido tres veces por los cordobeses. Que me suceda un joven que tiene experiencia, capacidad de gestión, y que es capaz de enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos, ese es mi mayor orgullo como gobernador de Córdoba y estoy seguro de que Martín Llaryora va a ser mucho mejor gobernador de lo que fui yo. Y esto es lo que a uno lo tiene que alegrar como persona, en vez de querer perpetuarse en el poder".

Schiaretti además hizo referencia a las medidas que viene anunciado diariamente el gobierno nacional a través de Sergio Massa: "En el país se está deteriorando aún más la situación fiscal con todo este festival de anuncios que hace el ministro-candidato Massa que en definitiva son para intentar tapar el nivel de inflación que está golpeando y mucho a los argentinos. Entonces, para disimular este nivel de inflación hace ese festival de anuncios electoralitas y para ver si consigue mejorar la intención de voto. Esto es lo que está haciendo Massa en estos momentos".

Sobre el impacto de Javier Milei en las PASO, dijo que "el triunfo de Milei significa un final de ciclo, que la gente se cansó de la grieta que expresan el kirchnerismo y el macrismo. Significa que está harta de los dirigentes políticos. No de todos, pero de los dirigentes políticos que se dedican a pelearse entre ellos, a ver cómo van en una lista de candidatos, en vez de resolver los problemas de la gente. Y me parece también que votaron a quien aparecía como más disruptivo y creo que también hay otro fenómeno que está manifestando el voto a Milei y es algo que se movía subterráneamente. Además, es evidente que los habitantes del interior de Argentina no se sienten representados por los gobiernos nacionales que trabajan para la República del Amba".

Respecto de su experiencia de gestión en Córdoba consideró: "En primer lugar quiero decirle que nosotros en Córdoba tenemos equilibrio fiscal. Siempre hemos tenido equilibrio fiscal y superado el fiscal porque esa es la base para tener una gestión de gobierno razonable. Y en Córdoba hemos reducido el gasto de la política. Nosotros somos la provincia que tiene menor cantidad de empleados públicos en el territorio cada mil habitantes de toda la Argentina. Y somos la provincia donde el peso del poder legislativo es el menor en el presupuesto total de la provincia. Esto que hicimos en Córdoba nos ha permitido poner en marcha estos últimos 7 años el mayor plan de obras públicas de la historia de la provincia, son 8.100 millones de dólares que lo hicimos en un más de 80% con recursos propios".

Más adelante, el único candidato a presidente del interior del país comentó: "A mí me parece que Argentina tiene que tener una buena idea. ¿Cuál es mi idea? Un Banco Central independiente, que no emita espuriamente para el gobierno de turno y que tenga como misión cuidar la moneda. El problema se resuelve teniendo equilibrio fiscal, y yendo a un tipo de cambio libre y único. Pero todos los países tienen su moneda. Pero veamos lo que hacen los países vecinos. Acá ni siquiera quiero ir a los países desarrollados, veamos lo que hacen Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay".

Schiaretti cerró diciendo que "acá hace falta consenso. Y si no hay consenso será muy difícil que Argentina pueda establecer un plan que nos dé progreso y desarrollo por varios años. Y nosotros, además de competir en las elecciones del 22 de octubre, estamos de acuerdo en que debe haber un plan de consenso, y creo que lo que en definitiva va a darle la salida a nuestro país es de que haya moderación, equilibrio y consenso. Que es lo que nosotros humildemente aplicamos en Córdoba. Y yo siempre digo, si lo pudimos hacer en Córdoba, lo podemos hacer en Argentina".