UNC: inauguraron el nuevo edificio torre en la Facultad de Ciencias Químicas

El viernes 22 al mediodía, la Facultad de Ciencias Químicas (UNC) dejó inaugurado su nuevo Edificio Torre y presentó las reformas realizadas en el Edificio Integrador.

En el evento participaron autoridades actuales y de gestiones anteriores de la Facultad y de la Universidad, quienes formaron parte del proceso de licitación y ejecución de esta obra, y de CONICET Córdoba. Las y los invitados también recorrieron laboratorios en los que se llevaron adelante diagnósticos y estudios de vacunas de gran relevancia para la salud pública durante la pandemia.

El decano Marcelo Mariscal, la vicedecana Silvia Correa y el equipo de gestión de la FCQ recibieron a los ex decanos Gerardo Fidelio y Gustavo Chiabrando, a la ex vicedecana Ana Baruzzi, al actual rector de la Universidad Nacional de Córdoba Jhon Boretto y a ex rectores Carolina Scotto, Francisco Tamarit y Hugo Juri, quienes fueron invitados especialmente. También participaron la directora del CCT CONICET Córdoba María Angélica Perillo y directores de institutos de CONICET, entre otras autoridades universitarias y del sistema científico cordobés. Las ex decanas Miriam Strumia y Velia Solís enviaron sus salutaciones por no poder asistir.

El Edificio Torre incluye más de 2.500 metros cuadrados de laboratorios y oficinas, distribuidos en cinco plantas, donde funcionan los departamentos académicos de Bioquímica Clínica y de Farmacología “Otto Orsinger” y las unidades del Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI) y del Instituto de Farmacología Experimental de Córdoba (IFEC).

“Esta obra es un ejemplo de la importancia que tiene la inversión en ciencia y tecnología en Córdoba y cómo esas políticas influyen de manera directa en la salud pública. Durante el periodo más complejo de la pandemia, sus laboratorios fueron utilizados para el diagnóstico de COVID por PCR para asistir al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y, posteriormente, para el desarrollo de proyectos financiados por la Unidad COVID del Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Entre ellos, estuvo el destacado proyecto de estudio heterólogo de vacunas, que permitió dar sustento científico a la estrategia argentina de combinación de vacunas contra SARS-COV2 y que, finalmente, se publicó en la revista Nature”, describió Marcelo Mariscal.

En tanto, durante su discurso, el rector Jhon Boretto aseguró: “Es muy importante destacar este proceso virtuoso que hemos transitado en estos años, especialmente cuando muchas veces se pone en tela de juicio la eficacia, la eficiencia y la capacidad de gestión de las instituciones públicas. En estos tiempos, más que nunca, tenemos que reafirmar ese compromiso y esa vocación de ser muy responsables cuando gestionamos instituciones públicas sostenidas por los recursos de toda la comunidad. Este proceso de Edificio Integrador, que fue un proyecto estratégico de la Facultad, si bien transitó distintos mandatos decanales y rectorales contó con el apoyo de las distintas gestiones y finalmente se concretó con un esfuerzo compartido, más allá de los cambios de autoridades. Estos son los ejemplos que fortalecen a las instituciones públicas como las universitarias, donde los objetivos no podrían cumplirse si no se trabajara con esa vocación”.

Laboratorios al servicio de la sociedad

Iniciado en 2009, el edificio resulta un emblema del desarrollo científico cordobés generado desde la Universidad pública, gratuita y de calidad. Durante el evento, gran parte de su proceso de construcción y del trabajo de los equipos científicos que se desempeñan en él pudieron conocerse a través de un video y del recorrido por algunos laboratorios como el de Citometría o de las áreas de inmunología, endocrinología, patología y farmacología.

Tras descubrir la placa de inauguración, durante su recorrido por los laboratorios, el ex decano Gustavo Chiabrando aseveró: “Esta obra es el resultado de mucho esfuerzo y de trabajo en comunidad a lo largo de los años, tal como aseguró el Decano. Resulta una alegría ver que las personas que integran la Facultad ya estén trabajando con comodidad, como corresponde, así que el nuevo Edificio es un modelo a seguir para emprender más desafíos mancomunados, donde el esfuerzo colectivo permita cumplir nuevos objetivos como el que hoy estamos celebrando”.

Además de la nueva torre, el viernes también se dejaron inauguradas otras reformas en el Edificio Integrador, donde se sumaron espacios áulicos, salas de reuniones, comedores y un lactario. Allí, cerca de 300 personas desarrollan sus actividades de docencia, investigación y administración, entre otras tareas. “En total, unos 900 metros cuadrados fueron refuncionalizados y remodelados en este sector de la FCQ, donde funciona el departamento académico de Química Teórica y Computacional, parte de Bioquímica Clínica y el Centro de Química Aplicada (CEQUIMAP), que pronto celebrará sus 40 años”, describió el Decano.

Todas estas obras constituyen la tercera etapa del proyecto conocido como “Edificio Integrador” (2001-2002) y fueron gestionadas entre 2009 y 2019 con aportes del Gobierno nacional, el Área Central de la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad, luego de superar algunos inconvenientes con su ejecución.

Tras la finalización de la obra y la mudanza de los equipos de investigación en 2019, la inauguración del nuevo Edificio Torre estaba prevista para el 19 de marzo de 2020, pero fue suspendida ante la aparición del coronavirus. Sin embargo, durante ese contexto y a partir del compromiso asumido por la FCQ (UNC) con la salud pública, durante los meses de pandemia en esas instalaciones decenas de científicas y científicos llevaron adelante importantes diagnósticos y estudios de vacunas contra COVID-19, en muchos casos liderados por la reconocida inmunóloga cordobesa Mariana Maccioni y el docente investigador José Luis Bocco.

Del microscopio a la vida cotidiana

Junto a los metros cuadrados de la nueva obra también se destaca el equipamiento de las salas, un factor relevante para poder concretar los objetivos de la comunidad científica. En el segundo piso, el Laboratorio de Citometría cuenta con tres citómetros de flujo para la caracterización de células y un Cell sorter destinado a separar células. En ese sector también están las nuevas salas de cultivo celular, tanto para uso común como para material infeccioso. Allí se llevaron adelante los diagnósticos y estudios de combinación de vacunas en Córdoba, cuyos resultados trascendieron a nivel internacional.

Entre el equipamiento, también se destacan freezers de -80 grados en cada piso y autoclaves para esterilizar materiales de cultivo. Dentro de los laboratorios de Bioquímica clínica vinculados con inmunología, además de los estudios emprendidos durante el avance del coronavirus, se vienen llevando adelante trabajos vinculados con cáncer, respuesta inmune ante infecciones y otros relacionados con envejecimiento.

En tanto, los equipos de farmacología funcionan en planta baja y están organizados en cinco laboratorios de diferentes tipologías donde se abordan estudios vinculados con cultivos, electrofisiología, biología celular y molecular, comportamientos, levaduras y C. elegans, entre otras especialidades.

Autoridades en laboratorio de farmacología.

Gran parte de estos laboratorios resultan uno de los pilares del sistema científico cordobés. En ese sentido, María Angélica Perillo, directora de CONICET Córdoba, aseguró que esta obra representa “una expresión de la política de desarrollo que tiene la FCQ en materia de ciencia que es histórica y, más allá de lo edilicio y del equipamiento, son los equipos científicos los que potencian todo esto. En esta Facultad conviven los Departamentos académicos con institutos de UNC-CONICET, lo cual es reflejo de la importancia que representa la colaboración interinstitucional como parte de un sistema científico y no de instituciones aisladas”.