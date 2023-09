Por justicia ambiental, realizan una nueva edición de “Primavera sin Porta”

Este domingo 24 de septiembre realizarán una nueva edición del festival "Primavera sin Porta", una celebración que conmemora la historia de la resistencia por una justicia ambiental y exige respuestas favorables a la lucha contra la empresa de bioetanol Porta Hnos, instalada en zona sur de la Ciudad de Córdoba.

"Una vez más volvemos a hacer esta celebración donde vendrán vecinos y vecinas de distintos lugares, vamos a compartir el domingo en una nueva confluencia para defender el ambiente en el que vivimos", dice a La Nueva Mañana Silvia Cruz, vecina de barrio San Antonio e integrante de Vudas (Vecinxs Unidxs en Defensa de un Ambiente Sano).

“Un problema de todos”

"Es importante que cada uno pueda sentirse parte de los problemas de los demás para resolver algo que es de todos como el ambiente, el agua, incluso lo que comemos; por eso, además de mostrar la lucha que llevamos hace más de 10 años, hacemos “Primavera sin Porta”, que es una construcción colectiva, algo en conjunto y eso para nosotros es una celebración", agrega Silvia.

Para las integrantes de Vudas y la comunidad armada alrededor de "Fuera Porta", donde se unieron agrupaciones y vecinos, "el tema de defender el medioambiente es interpelar cuestiones económicas y eso en cierto modo tiene que ver con las empresas". En este caso, "Porta sigue funcionando en nuestro barrio porque está afianzada al poder político”, expresaron.

En ese marco, durante la primavera del año pasado, vecinos y vecinas viajaron hasta Buenos Aires para pedirle a la Corte Suprema que se expida sobre el recurso extraordinario que está en la secretaría de juicios Ambientales desde julio de 2021, en manos del secretario de jueces Néstor Cafferatta, a quien le entregaron un petitorio. Con esa visita, lograron que la causa comenzara a activarse, fuera pasando entre los jueces para su revisión, y se espera "que antes de finalizar el año", las y los vecinos puedan tener "una respuesta al principio precautorio planteado para que la empresa de bioetanol sea relocalizada y las y los están a salvo de la contaminación ambiental".

La lucha judicial

En 2019, el juez federal Hugo Vaca Narvaja, falló a favor del reclamo barrial y reconoció en su sentencia que la empresa Porta Hnos, generaba contaminación. El magistrado indicó que los informes ambientales presentados “son concluyentes en determinar la relación existente entre la contaminación ambiental y los problemas de salud que sufre la población aledaña a la industria Porta Hermanos (…) a pesar de que se sostenga que no se superan los niveles de contaminación permitidos, ello no quiere decir que no exista contaminación”.

Sin embargo, en lugar de disponer el cierre de la planta o aplicar el “principio precautorio”, para proteger a las y los vecinos, otorgó a la empresa un plazo de 90 días para ajustarse a la ley. La situación generó que Porta Hnos. presentara una recusación ante la Cámara Federal de Apelaciones, y los tiempos judiciales se fueran dilatando.

“Los daños a la salud se han producido”

Es por ello que en julio de 2021, pandemia de por medio, donde se acrecentó la producción de la planta, las y los vecinos decidieron acudir a la Corte Suprema. Presentaron un amparo ambiental colectivo que busca frenar la actividad de la empresa que está en el barrio y no cumple con lo establecido por la legislación.

“Fuimos a la Corte Suprema porque la sentencia, al limitarse solamente a ordenar a la empresa que en 90 días realice dicho procedimiento, deja literalmente desprotegidos y en absoluta indefensión a las y los vecinos, dejándolos librados a la espera del cumplimiento del procedimiento citado, cuando los daños a la salud se han producido y continúan produciéndose y han sido valorados por los jueces al momento de emitir sentencia”, expresó a LNM en su momento, el abogado Ramiro Fresneda quien acompaña el reclamos de la comunidad de San Antonio. Es en ese marco que en el último trimestre de 2023, ya con la revisión en manos del último juez de la Corte Suprema, las y los vecinos siguen esperando una pronta respuesta a favor de ellos.

Primavera Sin Porta

El evento, organizado por los vecinos cada año, será este doimngo en la plaza Veteranos de Malvinas de barrio Inaudi, de 10 a 18, y los colectivos que llegan al lugar son el 24 y el 29 de la línea ERSA.

Durante la jornada, las vecinas de Vudas, junto al resto de autores y autoras, presentarán las últimas dos publicaciones de la asamblea Fuera Porta: el "Informe socioterritorial de los daños a la salud por la permanencia de la fábrica de bioetanol Porta Hnos. en la ciudad de Córdoba, Argentina" y el comic "¡Un monstruo en mi barrio! 10 años de lucha por la justicia ambiental".

Entre las actividades que tendrán lugar a lo largo del día, se realizará una "muraleada", habrá feria de artesanías, actividades para infancias, comida saludable y mesas informativas. También se presentarán diversas intervenciones artísticas: teatro, murgas y música con Demi Gutiérrez y otras y otros artistas.

“Para alzar la voz en contra de la injusticia ambiental”

Con respecto a las publicaciones que se expondrán este domingo durante el festival, desde la organización indicaron que el informe consiste en un trabajo interdisciplinario donde se analizan los daños al cuerpo-territorio, a raíz del proceso de contaminación y desgarro comunitario vivenciado desde el comienzo de la producción del combustible de Porta Hnos. en 2012. "Se propone compartir el resultado de un esfuerzo colectivo para alzar la voz en contra de la injusticia ambiental a partir de recuperar el testimonio de las vecinas y comunidades afectadas", señalaron a través de un comunicado.

Por otra parte, el comic "¡Un monstruo en mi barrio! 10 años de lucha por la justicia ambiental", consiste en una producción gráfica que cuenta la historia de las transformaciones en las vidas de las protagonistas en la resistencia frente a la fábrica de bioetanol Porta Hnos.

