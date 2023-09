El poder judicial salió esta semana al rescate de Juntos por el Cambio

Especial para La Nueva Mañana

HACIA LAS ELECCIONES GENERALES DEL 22 DE OCTUBRE

Antes del arribo a nuestra provincia para el relanzamiento de su campaña presidencial Patricia Bullrich contó con una serie acciones –provenientes desde el poder judicial nacional- tendientes a erosionar fuertemente a los candidatos que hoy la superan cómodamente en las encuestas, Sergio Massa y Javier Milei. Para intentar dañar al máximo la performance de UxP –y a Sergio Massa- el poder judicial retomó el camino de la embestida –insensata e incesante- contra CFK. Se produjeron en pocos días -luego del apartamiento forzado de la jueza Ana María Figueroa- las reaperturas de las causas conocidas como Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán. En ambas causas la actual vicepresidenta ya había sido sobreseída por falta de delito. Estos sobreseimientos han sido revocados con un sentido de la oportunidad –política- palmario. Las resoluciones fueron tomadas por la Sala I de la Cámara de Casación -máximo tribunal penal del país- después de tener dos años para hacerlo. El motivo de la demora –según opinión del ex juez federal Rodríguez Villafañe- puede haber sido esperar el apartamiento de la jueza Figueroa, porque así se evitó que los restantes jueces de la Cámara –Diego Barrotaveña y Daniel Petrone- quedaran expuestos ante posibles argumentos opuestos a sus criterios. En ninguna de las causas se han agregado nuevos elementos. Vale recordar –en atención al sentido de la oportunidad política del poder judicial - que en ocasión de comunicarse el fallo contra CFK de la causa Vialidad dos comunicadores de la señal de TV LN+ -Eduardo Feinmann y Jonathan Viale- informaron que Rosatti tuvo “pisado” el fallo y que decidió emitirlo luego de recibir una llamada de “alguien de suma importancia.

CFK: condición sine qua non del discurso de Bullrich

Ante la imposibilidad de encontrar un discurso que la acomode como una oferta electoral apetecible –porque el cambio hacia una derecha extremadamente liberal y represiva está mejor representado por Milei- Bullrich intentó presentar una posición pseudo hippie aludiendo a un “humanismo holístico”, una suerte de estado de gracia a alcanzar por la población argentina. Nadie entendió qué quiso decir, y el balbuceo de esta idea hizo descender sus números. Perdidas ambas batallas –extremismo de derecha y “jipismo humanista”- Bullrich retornó a lo clásico y se apalancó en su reiterado discurso de aniquilación del peronismo/kirchnerista. A tal punto que le remarca a Milei -a los gritos- el no haberlo combatido nunca. Pero el gran problema de Bullrich era que CFK no estaba en el primer plano político -merced a su silencio de radio-. Entonces, ante la necesidad imperiosa de Bullrich -de confrontar con la vicepresidenta-, el poder judicial, que ha escogido a Bullrich como su candidata, decidió arrastrar, por así decirlo, de los pelos a CFK hasta el escenario político central.

Reordenamiento de las fuerzas

Las reiteradas muestras de incapacidad de Bullrich para hilvanar discursos o acciones que puedan seducir al electorado y a los sectores económicos más poderosos -y toda vez que Milei más que seducir asusta al establishment- ha forzado a los sectores de poder que han decidido apostar por la candidatura de Bullrich a pergeñar una ingeniería electoralista cuyo mecanismo ha comenzado a trabajar impetuosamente contrastando con la apática contemplación de la escena que parecía ejercitar JxC -hasta hace días -ante la fuerte iniciativa política asumida por Massa. Como contraofensiva, el conjunto de poderes señalados ha salido a presentar un plan de batalla que aleje a JxC del incómodo y triste tercer lugar que ocupa en las encuestas. Primeramente se le acercó a Carlos Melconian -economista al gusto del paladar negro del más puro y duro neoliberalismo- logrando que, desde el arribo del economista, Bullrich se ahorrara algunos de los papelones -no todos, es imposible- que realizaba cuando se le preguntaba por temas económicos. También al socorro de Bullrich están los formadores de precios alineados con JxC -que no cesan en aumentar los precios de todo-. Entre estos Clarín que –al amparo de las cautelares emitida desde el poder judicial- empuja la inflación incrementando alevosamente todos los servicios esenciales que presta, y mediáticamente, desde las plataformas noticiosas del grupo -TV, radio e internet-, ha comenzado a mostrar números de encuestas totalmente contrapuestos a los presentes en el resto de los portales informativos-que colocarían, por décimas, a JxC entrando al balotaje, al mismo tiempo que sus comunicadores incesantemente despotrican –hasta mintiendo descaradamente- contra Milei y Massa.

Agradecimiento y palmas en las huestes cambiemitas

Ante esta embestida judicial contra CFK, y de modo indisimulado, la candidata de JxC ha salido a festejar por las redes la actuación de Casación. “Un tiro para el lado de la justicia” expresó la candidata. La palabra –“tiro”- escogida por Bullrich -por torpeza, lapsus o mala intención- ha sido fuertemente repudiada toda vez que desde varios frentes se la vincula –Milman mediante- con el intento de asesinato de CFK. Vale recordar que aquel intento de magnicidio nunca fue repudiado por la candidata de JxC. En tanto, y en línea con la alegría de Bullrich, diversos integrantes del espacio (JxC) igualmente dieron las hurras por la decisión tomada por la Cámara.

Embestida sobre Massa

Si bien las resoluciones judiciales que afectan a CFK son las que se llevan la inmensa mayoría de las miradas el sistema de ataque -del poder judicial- trasciende a su figura y también embiste contra el propio Massa -en este caso a su mujer, Malena Galmarini-. En la semana se ha hecho saber que ha llegado al juzgado de Ariel Lijo una denuncia hacia la directora de AYSA (Aguas y Saneamientos Argentinos) -formulada por López Murphy y Marcela Campagnoli- por la compra de una serie de vehículos para la empresa. Esta denuncia viene a sumarse a la del presidente de la asociación civil Justa Causa, Jorge Enríquez, quien ha presentado otra denuncia penal contra Galmarini por presunto favorecimiento al partido de Tigre en obras de agua potable y cloacas. Como lo viene haciendo desde los fallos que interrumpieron elecciones en algunas provincias (San Juan y Tucumán) el poder judicial juega a fondo en estas elecciones para intentar que Bullrich logre en acceder al balotaje.

Hay para todos

Desde los supremos a Milei también le llega su parte. En sintonía con los ataques mediáticos hacia el líder de LLA–desde la valoración emocional y capacidad psíquica de él, proferidas por los comunicadores de los medios hegemónicos- se le vino a sumar una avanzada mediático/judicial sobre sus planes de implementar su “dolarización”. Sabido que esta es una de las propuestas de Milei que más prende en el electorado el supremo Horacio Rosatti ha declarado públicamente –en El País- que dicha propuesta es inconstitucional. No es la primera personalidad en señalar esto, pero sí, merced a su investidura, la de mayor relevancia y trascendencia. En atención al tema dolarización quien se ha explayado largamente es el Constitucionalista – y ex juez federal- Miguel Julio Rodríguez Villafañe. En diálogo con La Nueva Mañana el constitucionalista aclaró varios puntos referentes a la propuesta dolarizadora de Milei y sobre la actuación del supremo Rosatti en la entrevista concedida al periódico español.

Las inconductas de Rosatti, según el constitucionalista Rodríguez Villafañe

Estas son algunas de las expresiones destacadas del constitucionalista Rodríguez Villafañe ante la requisitoria de LNM de explayarse sobre los impedimentos de la dolarización pretendida por Milei y que el juez supremo Rossati señaló como “ilegal”:

• “Primeramente hay que señalar que la moneda cumple un papel fundamental en la economía monetaria moderna en un Estado, ya que ella es una de las manifestaciones claras de la soberanía de una nación y de su unidad, y en Argentina la facultad de emitir moneda es potestad del Estado Nacional; y es concretamente el Congreso de la Nación el autorizado a “hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras”, según consta en el artículo 75 inc. 11 de la Constitución Nacional.

• A su vez hay una explícita prohibición para que los poderes provinciales acuñen monedas, sin la autorización del Congreso Nacional, (art. 126 C.N.), y el artículo 75 inc. 19 de la C.N., se refiere a la responsabilidad del Congreso Nacional de “la defensa del valor de la moneda”. Además El sistema monetario constitucional se complementa con la atribución del Congreso Nacional de “establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir monedas”, (art. 75 inc. 6 C.N.).

• Así, “Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA)” (Ley 24.144) que es el banco al que refiere la norma anterior dispone, que es una entidad autárquica cuya misión “primaria y fundamental” es promover, entre otros aspectos, “la estabilidad monetaria” y “deberá desarrollar una política monetaria y financiera dirigida a salvaguardar las funciones del dinero como reserva de valor”, (art. 3). También son funciones del banco, “Establecer y ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación”, (art. 4).

• Luego en atención a las declaraciones del supremo Rosatti –en El País- esto reflexionó el constitucionalista: “Rosatti ha cometido dos inconductas. Primeramente ha atendido un tema “en abstracto”; y la Corte Suprema de Justicia (CSDJ) –ni un integrante de la misma - no puede atender consultas sobre medidas que no se han tomado. Un ejemplo, si alguna entidad le consultase a la CSDJ sobre la viabilidad de un proyecto de ley sobre la eutanasia el organismo (CSDJ) -ni miembro alguno- no puede responder a dicha consulta. Lo que procede es elevar la ley y luego la CSDJ expresarse sobre la misma. Esta conducta aplica igual en este caso de la dolarización. Por otra parte, Rosatti ha adelantado opinión, lo que el día de mañana lo excluirá de la posibilidad de pronunciarse mediante el voto ante una pretendida implementación de la medida sobre que se ha referido. Se cometen estas torpezas por que hoy los tribunales no son de justicia sino de ocasión política”.

