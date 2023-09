A 17 años de la desaparición de Julio López: "Nunca más es nunca más"

"Renovamos el pedido de justicia y decimos: nunca más es nunca más, pero sin López no se puede terminar esta historia", dijo su familia.

Rubén López, uno de los hijos de Jorge Julio López, el albañil sobreviviente de la dictadura que desapareció en 2006 durante el juicio en el que testificó contra el represor Miguel Etchecolatz, afirmó que "nunca" perderá la esperanza de saber qué ocurrió con su padre porque "el reclamo va a estar siempre", y rechazó los discursos "negacionistas y apologistas de la dictadura".

"Hoy, cuando se cumplen 17 años de su segunda desaparición, renovamos el pedido de justicia y decimos: nunca más es nunca más, pero sin López no se puede terminar esta historia", dijo Rubén en declaraciones a la agencia Télam.

El 18 de septiembre de 2006 fue el día en el que debían leerse los alegatos del juicio a Etchecolatz en el Salón Dorado del Palacio Municipal de La Plata, y estaba previsto que el albañil estuviera presente. Pero nunca llegó.

Jorge Julio López brindó un testimonio considerado clave para condenar al represor al declarar en la audiencia del 28 de junio de 2006, ya que pudo identificar a Etchecolatz como quien participó del operativo en el que fue secuestrado a fines de octubre de 1976, y como uno de los que le aplicaba torturas a él y a otros detenidos en el centro clandestino Arana.

Rubén rememoró que "el domingo hicieron 17 años de la última vez que 'Koqui', mi mujer, y yo, lo vimos en su casa de Los Hornos".

"Cargué unos muebles y herramientas, pasamos por la cocina y saludamos a mi vieja, mi hermano y a mi viejo, 'Tito'. Ese día yo no lo podía acompañar porque tenía que trabajar así que nos tomamos unos mates y nos fuimos sin saber que sería la última vez", contó.

Y prosiguió: "Pasaron 17 años y no sabemos nada, no tenemos ninguna información, ni pista certera. Hay sospechas, pero ninguna se puede comprobar. No hay testigos que nos digan nada. Y ahí está la situación de impunidad en la que se basa la desaparición forzada de personas", describió y lamentó que un hecho así ocurra en democracia.

El hijo del testigo sostuvo que la semana pasada le pidió al abogado de su familia que solicite ante la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, a cargo de Hernán Schapiro, "un informe" para saber "en qué estado está la causa".

Recordatorio y pedido de justicia

Funcionarios, referentes y organismos sindicales y de Derechos Humanos reiteraron este lunes el pedido de justicia por Jorge Julio López, el albañil sobreviviente de la dictadura que desapareció en 2006 durante el juicio en el que testificó contra el represor Miguel Etchecolatz, al conmemorarse 17 años de "su segunda desaparición".

"Hoy se cumplen 17 años de su segunda desaparición y seguimos buscando y exigiendo Memoria, Verdad y Justicia", expresó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter).

En la publicación, Pietragalla recordó que aquel 18 de septiembre de 2006, López salió de su domicilio hacia los Tribunales de La Plata donde debía presenciar la audiencia de alegatos en la causa contra Etchecolatz por delitos de lesa humanidad, pero "nunca llegó a destino".

"Sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, sus testimonios fueron fundamentales para la reconstrucción de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires", destacó el funcionario.

López brindó un testimonio considerado clave para condenar al represor al declarar en la audiencia del 28 de junio de 2006, donde pudo identificar a Etchecolatz como quien participó del operativo en el que fue secuestrado a fines de octubre de 1976, y como uno de los que le aplicaba torturas a él y a otros detenidos en el centro clandestino Arana.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, también recordó el aniversario de la "segunda desaparición" de López y llamó a honrar "su legado con Memoria, Verdad y Justicia".

"A 17 años de su segunda desaparición exigimos saber: ¿dónde está López?", expresó, por su parte, el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, al compartir en la red X una publicación de esa organización en reclamo de "juicio y castigo a los responsables del secuestro y desaparición" de López.

También desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresaron que "17 años después nos seguimos preguntando ¿dónde está Julio López?".

Por su parte, la Agrupación Hijos Capital reclamó "verdad y justicia" por López y remarcó que "ahora más que nunca, Nunca Más. Son 30 mil".

"Se cumplen 17 años de la desaparición de Julio López, momentos antes que sus abogadas (entre ellas nuestra compañera Myriam Bregman) alegaran contra el genocida Etchecolatz. Hoy una integrante del círculo íntimo de Etchecolatz y (Jorge Rafael) Videla es candidata a vicepresidenta. ¡No pasarán!", expresó desde la cuenta de la red X el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

Y sostuvo: "Si los gobiernos hubieran impulsado la investigación y condena a quienes desaparecieron a Julio López, tal vez (candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza) Victoria Villarruel no se pasearía con un discurso negacionista y reivindicatorio del genocidio. La impunidad genera más impunidad, pero seguiremos enfrentándolos".

Al respecto, Bregman, candidata a presidenta del Frente de Izquierda, recordó que López "recorrió comisarías con otros sobrevivientes, declaró en varias causas y el 18 de septiembre de 2006 quería estar en la sala de audiencias porque íbamos a alegar en su nombre pidiendo condena por genocidio".

"Nunca llegó. Nunca apareció. Nunca se abrieron los archivos", lamentó la diputada.

También desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) indicaron que "a 17 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, seguimos exigiendo su aparición con vida y castigo a los responsables"; y anunciaron que concentrarán este jueves por la tarde en Plaza de Mayo, al término de la ronda de Madres de Plaza de Mayo, para exigir justicia.

