Estévez dijo que Hacemos por Nuestro País es una colectora de Milei

La primera candidata a diputada nacional por Córdoba, de la lista Unión por la Patria, Gabriela Estévez, se refirió este domingo en sus redes sociales a las declaraciones del compañero de fórmula del gobernador Juan Schiaretti, para la eleccion general del 22 de octubre próxino con el sello Hademospor Nuestro País.

El candidato a vicepresidente, Florencio Randazzo, en una entrevista que publica Perfil, realizada por Jorge Fontevecchia, dijo que “Milei no dice cosas tan irracionales”.

Durante la entrevista, Randazzo abunda sobre el candidato de La Libertad Avanza: "Milei no dice cosas que son tan irracionales, independientemente de que uno puede tener la opinión o no, la misma visión que tiene él. Y después, naturalmente, es el reflejo del fracaso de la política tradicional, que salió de la grieta por el lado de Milei, terminó votando un emergente. Entonces la idea de sostener el miedo sobre eso me parece un disparate."

La actual diputada nacional posteó: "Schiaretti dice que no tiene nada que ver con Milei pero su candidato a vice dice otra cosa. Al final, él y Juntos por el Cambio no son más que colectoras de Milei. A confesión de parte, relevo de pruebas".