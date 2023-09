“En esta gira tocamos lo mejor que tenemos de nuestro repertorio”

Especial para La Nueva Mañana

EL BORDO FESTEJA SUS 25 AÑOS EN CÓRDOBA

En este 2023, El Bordo cumple 25 años de trayectoria y como parte de los festejos de esta importante celebración, la banda dio el puntapié inicial a una gira nacional con dos grandes shows con entradas agotadas en el Teatro Flores y en el Teatro Vorterix de la Ciudad de Buenos Aires.

“Caigo recién cuando me lo dicen, en el durante no me doy cuenta porque estoy siempre tratando de mejorar, pero es toda una vida, un viaje alucinante, que como dijo el Flaco (Spinetta) “mañana es mejor”, es seguir buscando esa canción, ese show perfecto, tratar de hacer eso que todavía no hicimos”, dice en diálogo con La Nueva Mañana Ale Kurz, cantante, guitarrista y la cara más visible de este combo que comanda junto a su hermano Diego Kurz, y que formaron en plena adolescencia cuando cursaban el tercer del secundario en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.

Si bien se formaron a fines de los noventas, su recorrido oficial discográficamente hablando comenzó en el 2002, cuando editan su primer álbum para Warner Music, “Carnaval de las heridas”. Fue el primer año de la era “post Redondos” (se habían separado en el 2001) y es cuando el estilo despectivamente denominado “rock chabón” empieza a hacer cumbre. Por contemporaneidad y practicar un rock and roll digamos tradicional, siempre se los metió en esa bolsa y se los asimiló a esa etiqueta, algo de lo cual siempre renegaron y se diferenciaron bastante de las típicas bandas de “rock de la esquina”.

¿25 años desde cuándo? ¿Primer show, primer ensayo, primer disco?

-Primer show /ensayo, ensayamos y al día siguiente ya estábamos tocando, tercer año del colegio, 15 años teníamos. Cuántas bandas se habrán formado, y se deben estar formando, o chicos que buscan una expresión artística en un colegio. Y desde ahí nunca paramos.

¿Qué tan esclavos son del legado de la banda y en qué porcentaje apuestan más al futuro que al pasado?

-Ahora estamos haciendo esta gira que es tocar lo mejor que tenemos de nuestro repertorio, y ahí te pasa que agarrás canciones que te sorprendés, que decís “Uy, este tema es del segundo disco y qué buena está la letra”. A veces los tenés que aggiornar un poquito, hacer que suene más actual, pero me sorprendo con el repertorio, aunque obviamente hay muchas canciones que no tocamos. Quizás hay mucho material al que le tenemos cariño, pero para mí lo importante es creerme lo que estoy haciendo cuando lo estoy haciendo, si no me creo esa versión, si no me creo esa canción, si no me creo la letra, no está en la lista de temas.

“Irreal” es la canción que le da nombre al álbum que será editado en los primeros días de noviembre: todo listo para que álbum número doce de la banda salga del cascarón.

“Irreal”

El Bordo continúa adelantando temas de lo que será su nuevo disco de pronta edición. Después del exitoso recibimiento de su último single “Certezas de Cartón”, junto a Ricardo Mollo, llega el turno de estrenar “Irreal”. Se trata de una canción con aires modernos y clásicos que nació de una zapada experimental. “La letra describe en imágenes surrealistas la existencia de un mundo distópico”, reza la gacetilla informativa.

Se viene material nuevo, están sacando singles de adelanto, lanzaron hace un tiempo el primero, “Certezas de cartón”, con Ricardo Mollo como invitado…

-Tremendo lo que hizo Ricardo, lo que hizo en el tema y lo que significa él para nosotros, alguien a quien admiramos un montón, que es un maestro, que crecimos escuchándolo. Y compartir con él, grabar con él fue una experiencia única.

¿Tendrá más invitados el disco?

-No, después de Ricardo Mollo a quién vas a invitar… (risas)”

Hace muy pocos días sacaron una nueva canción, “Irreal”. ¿Cómo la definís como canción?

-Es una canción sin fórmula, que me parece lo más copado de todo; es una canción que nació de una zapada instrumental, momento de divague musical en la sala, momento de experimentación, que a partir de esa zapada que duraba como 10 minutos, después la editamos un poco, le armamos una letra, y fue como algo muy espontáneo, un tema que tiene mucha sangre, mucha intuición. Me resultó una canción muy voladora.

Finalmente, ¿cuándo se edita el disco?

“El disco sale oficialmente el 3 de noviembre, y va a salir en edición de vinilo también”.

La banda está en llamas, disco flamante a punto de salir del horno, en plena gira por los 25 años de vida, un último trimestre cargadisimo y se los acaba de confirmar en la grilla oficial del Cosquín Rock 2024.

¿Cómo están encarando lo que queda del año?

-Ahora esta gira por Rosario y Córdoba, 15 y 16 de septiembre, después tenemos el Auditorio Sur de Temperley en octubre, y después a prepararse porque se vienen los festivales de verano.

Hablando de eso, confirmados ya para el Cosquín...

-Es un honor como siempre participar. La grilla es alucinante, y sacando cuentas estuvimos en un montón de ediciones. De las más de 20 ediciones habremos estado en 12 o 14 seguro, la verdad que nos encanta.

En la última edición tocaron temprano, creo que segundos en su escenario. Si tuvieras que elegir, ¿cuál sería el horario preferido de ustedes?

-El que nos toque, no quiero tocar arriba de una banda que no corresponde estar, ni debajo de otra que tampoco corresponde estar; lo importante siempre es dar un gran show, pero ¿qué me gustaría? Y, el atardecer es el mejor horario, pero bueno, capaz que en ese horario esté Ciro o alguno que merezca estar ahí, y está bien que así sea.

Ya van a estar con el disco nuevo en la calle. ¿Lo van a presentar en el festival?

Es que seguramente el tiempo asignado será de 20 o 30 minutos, así que tocaremos un tema nuevo, y el resto tocaremos lo que tenemos que tocar.

