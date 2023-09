Macri reiteró su apoyo a Bullrich: "El cambio profundo lo hará realidad ella"

El ex presidente ratificó su compromiso con la candidata de JxC y pidió ser "muy respetuosos" de quienes votaron por La Libertad Avanza.

El ex presidente Mauricio Macri reiteró este miércoles su apoyo a la postulante presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, al destacar que "va a hacer realidad el mandato de cambio profundo", aunque pidió ser "muy respetuosos" del voto de la sociedad que en las primarias PASO optó por La Libertad Avanza (LLA).

Macri sostuvo que Bullrich tiene la "experiencia, valores y firmeza de no dar un paso atrás en la lucha contra todas las mafias que han dominado al país".

"Tiene una experiencia que no habla por lo que todos soñamos, sino que ella ya lo vivió, ya lo enfrentó a (el camionero Hugo) Moyano", señaló el ex mandatario en declaraciones al canal La Nación+, sobre la trayectoria de la ex ministra de Seguridad.

Macri resaltó la necesidad de "ser muy respetuosos del voto de la gente" porque, dijo, "hay muchos argentinos enojados con el abuso de la política y una cultura del poder oscura, que en vez de ser servidores públicos han sido apropiadores de lo público".

Por eso dijo "respetar" a quienes en las PASO votaron al candidato de LLA, Javier Milei, que resultó el postulante más votado en esa instancia, y señaló incluso que "muchos" de esos electores habían acompañado a Cambiemos en 2019.

No obstante, para Macri, "el mandato de cambio profundo" en el país "lo va a hacer realidad Bullrich". Y aclaró que no ocupará ningún lugar en el Gobierno, en caso de que Patricia Bullrich gane las elecciones.

"Es nuestra candidata a presidenta y todos tenemos que estar al servicio de ella", dijo Macri y anticipó que la semana próxima visitará a Córdoba para difundir ese "mensaje".

"Ya le he dicho que me ponga de 9, de arquero, de defensor, de aguatero", graficó Macri, con referencias futboleras, al referirse a su intención de colaborar en la campaña de JxC.

Fuente: Télam