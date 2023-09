Denuncian que Israel niega la salida de Gaza a niños con problemas de salud

Según Save the Children, 400 niños palestinos de la Franja de Gaza fueron impedidos de llegar a Cisjordania para recibir atención médica.

La organización no gubernamental (ONG) Save the Children indicó este martes que cerca de 400 niños palestinos residentes en la Franja de Gaza vieron truncado en lo que va de año su traslado a Cisjordania para recibir atención médica al no recibir autorización por parte de Israel.

Subrayaron que esta situación los deja sin acceso a medicación u operaciones que podrían salvarles la vida.

La ONG alertó que cerca de 100 solicitudes fueron denegadas o quedaron sin respuesta por parte de las autoridades israelíes durante mayo, cuando se produjo un repunte de las hostilidades entre Israel y los grupos armados en Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

También señaló que en ese entonces, el Ministerio de Salud gazatí informó de cientos de personas enfermas que no pudieron recibir atención médica en Cisjordania, en Jerusalén Este, y recordó que en 2022 tres niños murieron mientras sus pedidos de evacuación eran revisadas o tras ser denegadas.

"Algunos (niños) están tan desesperadamente enfermos que no tienen otra opción que salir de Gaza para sobrevivir. Negarles la asistencia sanitaria es inhumano y una violación de sus derechos, y separarlos de sus padres o madres durante el tratamiento puede dificultar aún más su supervivencia", expresó el director de la ONG en la zona, Jason Lee.

"A pesar de que las tasas de aprobación de permisos médicos han aumentado este año, sigue habiendo una media de 60 niños y niñas cada mes que necesitan tratamiento médico fuera de Gaza y cuyas solicitudes son rechazadas o quedan sin respuesta", agregó.

Save the Children hizo además hincapié en que actualmente no se dispone de tratamientos de quimioterapia ni radiología debido a las restricciones impuestas por el gobierno israelí a la entrada en Gaza de equipos médicos y medicamentos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había indicado anteriormente que los servicios de tratamiento y diagnóstico del cáncer constituyeron el principal motivo de las solicitudes de permisos de salida de pacientes de la Franja de Gaza entre 2019 y 2021.

A eso se suma que el sistema sanitario de la Franja se encuentra al borde del colapso tras 16 años de bloqueo, lo que, junto con los repetidos conflictos, supone una amenaza constante para los menores.

Asimismo, las restricciones derivadas del bloqueo contribuyen a aumentar las tasas de pobreza.

Según una reciente encuesta de Save the Children, la desnutrición predomina entre las familias que viven en "zonas de acceso restringido", cercanas a la valla israelí.

Además, no pueden cubrir sus necesidades básicas, cuentan con infraestructuras públicas deficientes y sufren enfermedades transmitidas por el agua y contaminación por residuos. De hecho, el 10% de las familias encuestadas por Save the Children declararon haber perdido un hijo o hija por una causa evitable antes de los cinco años.

La Franja de Gaza es un empobrecido y alargado territorio palestino enclavado dentro de Israel sobre la costa del mar Mediterráneo, donde viven 2,3 millones de personas.

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: