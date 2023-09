Trabajadores de la cultura y la comunicación en alerta por amenazas de la derecha

El pasado jueves 7, se llevó a cabo en el Centro Cultural de Radio Nacional Córdoba, el “Encuentro con artistas y trabajadores de la comunicación y la cultura”. La reunión fue convocada sin un “sello” particular, y surgió a partir de las inquietudes de distintos sectores de la sociedad que se desenvuelven es estas áreas. Todo a propósito del actual proceso electoral, con el ascenso de fuerzas de derecha cuyas definiciones y propuestas “rayan el acuerdo democrático alcanzado por el pueblo argentino y que, a 40 años de vigencia ininterrumpida del Estado de Derecho, presentan preocupantes rasgos autoritarios”.

Del encuentro en la radio pública, participaron colectivos de teatro y arte urbano; el diputado nacional Pablo Carro; los sindicatos Sutep (trabajadores de espectáculos públicos) y Cispren (trabajadores y trabajadoras de prensa); el director de Nacional Córdoba, Luis Zanetti; radios comunitarias organizadas en Farco (Foro Argentino de Radios Comunitarias); Franco Morán, representante del Instituto Nacional del Teatro; y trabajadores autogestionados de la cultura, vinculados a la música y la danza.

El arte y la comunicación como articuladores

El intérprete y compositor Lucas Heredia, reivindicó el espacio de discusión abierto, y sostuvo que, “independientemente de cómo sean las actividades que se generen, necesitamos visibilizar qué tipo de país queremos, en un momento tan especial y donde es necesario proponer hechos concretos para para fortalecernos”. Adelantó que ya se conversa sobre la convocatoria a un concierto, con la participación de distintas expresiones de la cultura, para el 3 de octubre.

A su turno, el director de LRA7, Luis Zanetti, celebró que se conformen estos espacios. “La radio pública tiene las puertas abiertas, no solo de su infraestructura física, sino del aire, porque compartimos la preocupación por ciertas voces que se alzan, que ponen en cuestión desde las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, hasta el propio rol del Estado, con amenazas permanentes sobre la quita de derechos conquistados por esta sociedad”, indicó.

El diputado nacional Pablo Carro, dio como ejemplo de la lucha articulada del sector, el haber logrado la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas para la cultura.

“Fue un gran trabajo de articulación, donde reconozco tres patas en esa pelea: la institucional, con los ministros o secretarios de cultura de las provincias, junto a los institutos propios de la cultura, como el Inamu, el Instituto del Teatro, el Incaa; otra pata es el sector sindical, que incluye a trabajadores de la cultura y la comunicación; yla tercera es todo el arco de artistas que trabajan ‘de a pie’, no necesariamente sindicalizados o no necesariamente participando de los institutos de la cultura. Sin esas tres patas movilizándose, no hubiéramos logrado esta prórroga de las asignaciones específicas”, enfatizó Carro.

Los participantes de este primer encuentro de la cultura y la comunicación, acordaron volver a reunirse y ampliar la convocatoria, con el fin de fijar las fechas de acciones concretas.