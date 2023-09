Juan Grabois llamó a votar a Sergio Massa: "El límite es el Nunca Más"

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois llamó a votar abiertamente por Sergio Massa, el candidato presidencial de Unión por la Patria, con quien perdió la interna del espacio en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias.

"Hice campaña contra Massa y vengo acá a decir que lo voten", afirmó en declaraciones radiales, a la vez que añadió: "Perdí, saqué un millón y medio de votos, pero perdí. En esta etapa política de la Argentina, hay que elegir entre Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei y lo mejor para el país es que gane Sergio Massa. Andá a votar, tomá lo que quieras, pero votá a Massa", subrayó.

Su pedido lo enmarcó en comparación con las ideas planteadas por el libertario Javier Milei y la aspirante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a las que definió como "inhumanas".

Para el referente de Patria Grande, el fundador de La Libertad Avanza es un falso profeta: "A medida que va teniendo conciencia de la realidad, sus profecías caen por su propio peso porque no se pueden hacer".

Asimismo, diagnosticó que el libertario perderá votos en las elecciones generales del 22 de octubre, debido a que "está operando el Teorema de Baglini" (cuanto más lejos se está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos; cuanto más cerca, se vuelven más sensatos y razonables​) y "se está desenmascarando".

Explicó en ese marco que Milei genera la adhesión de un sector de la sociedad "porque acierta en diagnósticos y la narrativa estadocéntrica empieza a mostrar una carencia". Empero, categóricamente sentenció Grabois que "Milei está mintiendo".

"Es más casta que yo, que no soy diputado y nunca tuve un cargo público ni recibo un peso del Estado", esgrimió.

El dirigente social cuestionó además la convocatoria al acto "en homenaje a las víctimas del terrorismo" que convocó la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, con el que reflotó la "teoría de los dos demonios" para asemejar a la violencia política de las organizaciones guerrilleras con el terrorismo de Estado durante la última dictadura.

"Si creemos que el ser humano y la civilización tiene algo mejor que dar que torturar gente, que matar gente. Tenemos que repudiar eso, tenemos que pelear con eso. Por ahí perdemos. Ganaremos más adelante. Pero es donde pongo el límite", resaltó.

"La mercantilización del cuerpo humano es uno de los planteos de Milei, donde entra dentro de la lógica del comercio", expresó, y continuó con su repudio "al negacionismo de lo que fue nuestro pequeño holocausto, que fue el terrorismo de Estado, y a la idea de que los problemas se solucionan metiendo bala".

Por último, admitió las diferencias que mantiene con el actual ministro de Economía, pero reiteró el pedido al voto: "Todo lo que pienso de Massa se sabe, ya lo dije, no le saco un punto ni una coma, pero Massa no va a ir por ese camino. Hará otras cosas que a mí no me gustan. Tendré que pelear por otras cosas. Pero ahí hay un límite, y ese límite es el Nunca Más".

Fuente: NA

