Con reproches de oficialismo y oposición, Senado retomó debate de Alquileres

El Senado retomó en comisión el debate para reformar la ley de alquileres, que cuenta con media sanción de Diputados, en un plenario que comenzó con chicanas y reproches entre el oficialismo y la oposición, y en el que las cámaras inmobiliarias piden "celeridad" para la aprobación de la norma.

En el inicio del plenario de las comisiones y mientras exponían delegados de martilleros, los senadores del Frente de Todos (FdT) Anabel Fernández Sagasti y Matías Rodríguez, y Luis Naidenoff de Juntos por el Cambio (JxC) cruzaron recriminaciones por la falta de acuerdo sobre algunos puntos.

El clima de tensión comenzó cuando Sagasti interrogó a uno de los expositores, Emilio Caravaca Pazos, de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, sobre los alquileres temporarios y los pagos por adelantado de las locaciones en la actual ley de alquileres.

La senadora consideró que el expositor era esquivo en sus respuestas, algo en lo que coincidió Rodríguez y, desde JxC, Naidenoff y Julio Martínez les recriminaron el tono de interpelación a los invitados.

Sagasti había remarcado el problema de los alquileres temporarios como contraproducente para la actual forma de locación en la ley de alquileres, y también objetó el modo en el que el proyecto actual se menciona una eventual forma de pago por adelantado.

Caravaca Pazos consideró que el tema de los alquileres temporarios "no es algo que afecte mayormente a las provincias" y sostuvo que "la habilitación de pago adelantado está contemplada como posibilidad y no como exigencia".

La respuesta no conformó a la legisladora por Mendoza, por lo que volvió a preguntar al expositor para mayores precisiones, algo que molestó a Naidenoff y Martínez, que, fuera de micrófono, le pidieron que no interpele a los invitados.

"Fueron invitados para escucharlos, otra instancia es el debate que se debe dar en la comisión; no se puede interpelar ante una posición que me puede o no agradar", dijo el senador radical por Formosa.

Rodríguez tomó entonces el micrófono para pedirle que baje el tono y le recriminó: "Si hubieran puesto esa pasión cuando gobernaron el país no estaríamos así".

Zanjada la situación, el expositor de la cámara inmobiliaria retomó su alocución y reiteró que hay situaciones complejas que se dan en la ciudad de Buenos Aires que no repercuten en las provincias; y añadió que se está "ante una ley que es mala para todos porque estamos ante una realidad que la inflación desbordó".

"Les pido que tenga en cuenta lo que se generó con esta ley actual, si cada 12 o 14 meses hay que hablar nuevamente del tratamiento de la ley evidentemente hay algo que no está funcionando y está generando un perjuicio", subrayó.

Virginia Manzotti, de la Confederación Federal de Corredores Inmobiliarios (COFECI), declaró por su parte que la situación del mercado "se está agravando mientras se espera la aprobación de la norma" y reclamó "celeridad" para la sanción.

"Que la ley salga como sea", sostuvo, afirmó que 47% de inmuebles "se ha retirado del mercado como consecuencia de la alta inflación" y aseguró que "hoy hay muchísimos inquilinos que no tienen vivienda y que no saben donde van a ir a vivir".

Reforma a la Ley de Alquileres

La reforma a la Ley de Alquileres, que cuenta con media sanción de Diputados y que la semana pasada comenzó a ser debatida en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado, continuará siendo discutida entre el miércoles y la mañana.

Los legisladores buscan continuar con la discusión tras el cuarto intermedio declarado el martes pasado, luego que el oficialismo argumentara que pretendía hacerle cambios a la iniciativa votada en Diputados, mientras que desde el lado de la oposición la idea es darle dictamen tal como fue aprobado desde la Cámara baja.

El proyecto de reforma aprobado el miércoles 23 de agosto en la Cámara de Diputados reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.

En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

