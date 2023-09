Darío Epstein, asesor de Milei: "No vamos a dolarizar si no hay dólares"

Del rimbombante anuncio de que se podía dolarizar "inmediatamente", pasamos a la promesa de dolarizar "tomándonos un tiempo". Y ahora, lo que suena más realista: "dolarizar cuando tengamos dólares". Claro que, de esta manera, difícilmente recupere su credibilidad la política... y algunos políticos.

Darío Epstein es uno de los asesores económicos del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. Este martes, cuando su intervención en el ciclo que organizó Clarín -"Democracia y Desarrollo"- , fue enfático: "No se va a dolarizar si no hay dólares".

"Vamos a ser claros. Javier Milei tiene una propuesta de dolarización muy concreta. Tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares", fue la frase Epsteon en el foro del Griupo Vlarín.

El econonista insistió con la receta más ortodoxa, referida al déficit cero. "Argentina no para de emitir moneda para cubrir gastos que no puede afrontar. Ya perdimos el crédito, consecuencia de que abusamos del crédito. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Emitimos estos billetitos", dijo mostrando al público un fajo de pesos.

Y siguió argumentando, con el uso de metáforas, algo a lo que siempre recurren los especialistas en finanzas.

"Estamos trabajando en un proceso, donde lo más importante para poder dolarizar, que tiene sus defectos también, no solamente virtudes, pero lo más importante es que no puede haber déficit fiscal, porque si yo no cierro el grifo de la emisión monetaria y no tengo dólares ni tengo crédito y tengo déficit, no se va a poder".

Centrándose en la necesidad de eliminar el déficit fiscal, Epstein aseguró que "si no cerramos la brecha de gastar por encima de lo que recaudamos, ningún plan será viable". Y agregó que reducir el gasto será tarea de "cualquiera que llegue a presidente y asuma el 11 de diciembre".

El asesor de Milei dijo que el ajuste que propone causará recesión. "La reducción del gasto, probablemente al principio sea recesiva. Acá no hay milagros, acá venimos de una fiesta que ya está terminando, se usó lo que no se tenía, se gastó a cuenta y va a haber que pagarla".

Y agregó: "Para poder saber cuándo valorizamos, paso uno, fundamental, el gasto público no puede ser superior al ingreso. Tenemos que ir al déficit cero. Lo único concreto es que si vamos a tratar de dolarizar, primero déficit cero.

Darío Epstein pasó por la gestión pública durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. En 1992 fue designado al frente de la Comisión Nacional de Valores. Otro dato de su curriculoum, es que en 2007 fundó Research for Traders, consultora que asesora sobre mercados de capitales de la región.