Huerta Grande: se atrasó con el pago del alquiler y el dueño lo atacó a golpes

Un joven de 27 años, oriundo de La Falda, fue atacado por el dueño del departamento que alquilaba en Huerta Grande, tras atrasarse dos semanas con el pago del alquiler.

El hecho ocurrió el 21 de julio pasado, alrededor de las siete de la mañana, luego que el dueño del lugar entrara al departamento con una copia de la llave que tenía. La víctima se llama Federico Zárate y perdió la visión en ojo, producto del golpe con un arma.

"Esa mañana tocaron la puerta muy fuerte, me levanté y veo a Enrique junto a Luciana, su pareja. Ella me agarró del hombro y él me apuntó con una pistola en la cabeza, me amenazó y me pidió que me vaya", expresó Federico en declaraciones a Canal 12 y agregó que él corrió a buscar su celular para filmar la situación y el dueño del departamento lo golpeó en el ojo de un "culatazo" con el arma.

Tras los gritos y pedidos de auxilio, los agresores escaparon y el joven tuvo que ser derivado al Hospital Córdoba. Los médicos le realizaron una cirugía de urgencia y debieron hacerle 26 puntos. "El golpe fue tan fuerte y profundo que la operación duró 4 horas para poder reestructurarle el ojo. Desde el momento que llegamos la doctora dijo que había perdido la visión", agregó Marcelo, papá de Federico.

Federico tenía un contrato por seis meses en el departamento. Ya se habían cumplido tres: "Me atrasé con el alquiler por dos semanas y pasó lo que pasó", indicó la víctima. El propietario quiso desalojarlo por que "hacía mucho ruido, escuchaba música fuerte y y en el edificio vivía gente grande".

Enrique Herrero, el atacante, es comerciante de la zona. Y según publicó el portal ElDoce.tv, la Policía allanó su domicilio y encontraron varias armas de fuego. No fue detenido y lo están buscando, además, se llevó el celular de Federico. E