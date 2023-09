A un año del atentado a CFK, La Cámpora lanzó un documental

El film "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá" pone el foco en la vigilia militante, en el intento de magnicidio y en las repercusiones.

A un año del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la agrupación política La Cámpora transmitió este jueves a las 20 en su canal de YouTube el film "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá", que remite al título de un editorial posterior al atentado, publicado por el diario Clarín el 11 de septiembre.

El filme pone el foco en la vigilia que la militancia mantuvo en la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner los días previos al atentado, y hace un repaso de lo sucedido durante todo el 1 de septiembre y las repercusiones del ataque.

Con imágenes inéditas, tomadas por una cámara que grabó la llegada de la Vicepresidenta a su departamento, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, se la ve interactuar con los manifestantes que la esperaban aquel 1° de septiembre.

La cámara queda luego posicionada detrás de Fernández de Kirchner hasta que aparece el arma entre la marea de gente que intentaba saludarla y se escucha el sonido de gatillo, el disparo fallido de Fernando Sabag Montiel; inmediatamente la pantalla se funde a negro y vuelve la imagen con la nota editorial de Clarín.

"Yo siento que estoy viva por dios y por la virgen. Intentó matarme; disparar disparó, lo que pasa es que el tiro no salió", se escucha decir a Fernández de Kirchner en una de sus primeras declaraciones a la prensa después del ataque.

Una de las escenas más destacadas del documental es cuando la Vicepresidenta escucha a gente de su seguridad decir, en referencia a Sabag Montiel, "sacalo de acá" e interviene en su favor: "Se le cayó un libro, nada más", dado que muchos militantes se acercaban con sus ejemplares de "Sinceramente" para que lo firmara.

De esa manera, se respalda la declaración que Fernández de Kirchner realizó ante la Justicia en la causa que investiga el intento de asesinato donde declaró que no se dio cuenta de que la quisieron matar.

Con esa escena se evidencia además que Fernández de Kirchner solamente pudo registrar la caída del libro, que es el motivo por el que se agacha en el mismo momento que Sabag Montiel gatilla.

"Dicen los psiquiatras y los psicólogos que mejor que no lo haya visto", relata la expresidenta en otro pasaje.

Sobre el documental

El documental pone el foco en la vigilia que la militancia mantuvo en su casa los días previos al atentado, hace un repaso de lo sucedido durante todo el 1 de septiembre, y las repercusiones, como la multitudinaria manifestación realizada al día siguiente en favor de Cristina Kirchner, en el centro porteño.

Los militantes se congregaron además por varios días en la vivienda de la Vicepresidenta luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera, el 22 de agosto del año pasado, 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para Fernández de Kirchner por supuesta corrupción en la causa conocida como 'Vialidad'.

También se recopilaron imágenes del 27 de agosto de 2022, día en que la Policía de la Ciudad reprimió manifestantes en la zona y se puede ver cómo trata de forma desigual a personas que se manifestaban en contra y a favor de Fernández de Kirchner en esos días.

Además, se recuperan los titulares de los diarios del día posterior al intento de magnicidio tanto de la prensa nacional como la internacional.

"Porque nunca fui de ellos ni lo voy a ser, hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos: yo soy del pueblo y de ahí no me muevo", cierra el film con las palabras de Fernández de Kirchner durante el acto en Plaza de Mayo, con motivo de la celebración el 25 de mayo último, por los 20 años de la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner.

La investigación del intento de magnicidio

La causa por el intento de asesinato de la Vicepresidenta avanza en dirección al juicio oral y público de los supuestos autores materiales mientras que la querella de la ex presidenta reclama que se profundicen las medidas de pruebas vinculadas a la detección de posibles conexiones políticas o autorías intelectuales, hasta aquí descartadas por los investigadores.

El tramo central del expediente, ya elevado a juicio, se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que en los próximos días correrá vista a las partes -fiscalía, querella y defensas- para que ofrezcan prueba de cara al debate oral que aún no tiene fecha, según informaron a Télam fuentes judiciales.

El TOF 6 no tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriel Baigún y la querella será la de Cristina Kirchner, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.

Fuente: Télam

