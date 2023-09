Especial para La Nueva Mañana

Te dedicás a la actuación, a contar historias, a escribir, ilustrar y a dar talleres. ¿Cómo te definís como artista?

No te voy a decir la típica frase de “si me defino me limito”, porque me hace mucha gracia. Pero digámoslo así: soy una persona muy inquieta y curiosa desde chica y encontré en el arte herramientas que me ayudan a decir, a contar, a encontrar, a entenderme y a expandirme. Soy un ser creativo, y aunque eso suene bonito, es bastante caótico en realidad. Mi mente está llena de ideas todo el tiempo, no todas puedo llevarlas a cabo, no todas sirven de todos modos, a veces casi ninguna, pero el camino que me hacen ir encontrando siempre me acerca a algo que tiene una forma más concreta para mostrar, puede ser un dibujo, pero también un escrito, una canción, una pequeña escultura de palitos. Soy sólo alguien que admira cosas que para otros pasan desapercibidas, que utiliza lo que otros descartan, y que une cosas que antes no estaban ni cerca.

Cuando escribís, ¿qué tipo de lector tenés en mente?

Pienso en “personas”, habitualmente escribo para infancias, a veces esas infancias son mis hijxs… a veces mis alumnxs… a veces pienso en alguien que guste de las palabras, que juegue con las historias, que le guste lo irreverente, las historias que terminan mal en códigos de lo políticamente incorrecto, de lo socialmente intolerado. A veces busco un lector sensible, tierno, empático. A veces busco a alguien que complete ideas, que abra su propio mundo a partir de consignas…

“Creo que busco el humor”

Como “mediadora” que soy, a veces escribo y pienso en otros mediadores, pienso en la narración del cuento, pienso mis libros como una invitación… y ¿quién no quiere estar invitado a una fiesta? Creo que busco el humor… y eso en algún punto está más visible en lxs niñxs. Sin reserva, sin filtro, sin intelectualidades, con la enorme inteligencia de fluir. Quizás los niñxs que más me siguen en lo que hago, son lxs más extrovertidos o intrépidos, pero hay niñxs más calmxs o reservadxs que acaban venciendo alguna frontera y entonces nos vinculamos. A veces soy sutil, otras demasiado intensa… disfruto todos los estados que me acerquen a mostrar que la literatura está ahí para vivirse, para encontrarse, para encontrar a otrxs, para conocer otros universos.

¿Cómo surge tu necesidad de publicar libros?

Amo los libros. Tengo la enorme suerte de tener libros desde muy pequeña. Me gusta el libro como objeto, no “el libro objeto”. Me gustan tanto esas cosas de papel llamadas libros que cuando llego a un lugar a contar cuentos saco de mi valija una parte de mi biblioteca personal y me gusta acomodarlos en rueda, o apilarlos como los naipes que forman casitas o castillos, o como dormiditos arriba de almohadones, o como puentes para que puedan caminar sobre ellos. Entonces hacer libros es una forma más de hacer arte. Es como hacer un cuadro, una escultura, una función teatral, un poema… con tiempo, con esmero y siendo cuidadosa. A veces sale bien, pero siempre se va mejorando.

Primera publicación

“La primera vez que publiqué lo hice de la mano de Ondulé y juntos publicamos ocho títulos de una colección llamada Ecotoys, reciclando valores en el 2017. Con Luis Paredes sacamos un fanzine de actividades bajo el sello Unhito producciones que se vendía en ferias y algunos espacios culturales. Por ese entonces escribí el Rey, para una revista para infancias que publicó una compañía de transportes, en la que junto a Luis también trabajamos en la edición durante tres años consecutivos. Y también por ese entonces armamos un libro de actividades para Laberinto Masticable de Bs As a pedido de Gabichu. De todo eso y de mis experiencias de taller con niñxs surge mi libro: Ideitas Creativas para jugar con la imaginación. Hay cuentos que de momento no necesito que sean libros, los narro en mis espectáculos y los disfruto así. Quizás algún día lo sean.

“Es hermoso el caos”

Escribir y dibujar está buenísimo, a veces se complementan, a veces se pone muy pesado sostener esos procesos si no se encuentran y entonces se cede… o el texto queda dormido, o lo dibuja alguien más. Es hermoso el caos y la adrenalina que me genera el proceso de creación o selección de material, soy una editora flexible en cuanto a lo estético, pero super estricta con los tiempos de entrega, me matan mis propias deadlines. Y mi ansiedad me gana cuando todo está en imprenta. Pero en La Docta me tienen una paciencia de oro.

¿Cómo ves la recepción de los lectores de “El rey caprichudo?

Disfruto mucho del feed que voy recibiendo cuando lo presento. La historia gusta e incluso divierte, y aunque es incisiva desde la mirada adulta, los niños aman u odian al rey y eso me encanta. Algunos quieren retarlo, otros enseguida se ponen la corona y empiezan a dar órdenes absurdas. Hay quienes desean saber mucho más del rey, cuántos años tiene, cómo se llama, qué almorzó, por qué no escucha… y cuando un libro abre diálogo, preguntas y pensamientos o suelta carcajadas, uno siente que ha valido la pena.

Los proyectos que verán la luz en breve

“En octubre espero que por fin vea la luz el hermosazo trabajo de edición que hicimos junto a la Editorial Municipal de los premios Tejeda 2022 en la categoría Álbum Ilustrado, junto a otras autoras de Córdoba, San Luis, La Calera y Mendoza, ya que sería un honor presentarlos en la Feria del Libro Córdoba. Mi libro álbum se titula: Miedo a Miedo, una cadena de mieditos”.

“También en octubre sale Ideitas Creativas Monstruosas, edición especial. Un libro de actividades para morirse de risa, para disfrutar con ocurrencias absurdas y locas y para desafiar la imaginación jugando como siempre. Además, hay otros libros que están cocinándose en soledad como Nonina, una historia sobre mi abuela paterna; Instrucciones para reconocer a un niñ@, un libro álbum desde la mirada de lxs niñxs; y 2 libros de poesías ilustradas Una Señora y Una Casa”. Otros proyectos son en colaboración, uno de ellos con la querida Lula Bertoldi y otro con mi amigo Luis Paredes, que seguro nacerán en el 2024.

