El Gobierno multará a empresas que no paguen el bono anunciado por Massa

La ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos, les pidió a los gremios "identificar a las empresas" que no cumplan con el pago del bono para trabajadores y trabajadoras.

La ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos, convocó este martes a los gremios a "acompañar" las medidas anunciadas por su par de Economía, Sergio Massa, y les pidió su participación para "identificar a las empresas" que no cumplan con el pago del bono de 60 mil pesos para trabajadores y trabajadoras, a las que "se aplicarán multas".

Olmos también señaló que quienes reciban el beneficio no podrán comprar dólares, al ampliar detalles en declaraciones a diferentes radios sobre la medida que fue apoyada por funcionarios e intendentes y cuestionada desde la oposición.

"Las empresas que no paguen tendrán una infracción. Van a tener que pagar -el bono- y encima una multa", dijo a la radio online Futurock y recordó que existen canales para realizar denuncias anónimas si se verifican casos de incumplimientos por parte de los empresarios.

Olmos sostuvo que "es necesario el acompañamiento de los gremios para identificar a las empresas" que incumplen con las medidas anunciadas.

"Las críticas de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y demás cámaras o empresarios son legítimas, aunque algunos salen a declarar antes de analizar, por una cuestión de prejuicio", sostuvo la titular de la cartera laboral en declaraciones formuladas a Radio Provincia.

Consultada sobre si los trabajadores que perciban el bono quedarán imposibilitados de adquirir dólares, Olmos respondió: "No podrán comprar. En los casos de recursos que pone el Estado, nosotros queremos que esto no vaya a la brecha -cambiaria en el mercado de divisas-, queremos que vaya al consumo", remarcó en declaraciones a la radio online Urbana Play.

En el paquete de anuncios realizados por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) el domingo último, se incluyó el pago de una suma fija de 60.000 pesos en dos cuotas para trabajadores y trabajadoras del sector público y privado con ingresos netos menores a 400.000 pesos.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por UxP, Agustín Rossi, afirmó que le "sorprende la falta de solidaridad" manifestada por empresarios ante las medidas anunciadas por el Gobierno nacional y criticó la "hipocresía notable" expresada por los candidatos a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.

"Nosotros tomamos las medidas sabiendo que había que direccionar la acción del Estado sobre aquellos sectores a los que la devaluación impuesta por el FMI más había afectado al generar un salto de precios. Me sorprende la falta de solidaridad de determinados sectores que después de la pandemia vienen teniendo ganancias muy altas", afirmó Rossi en declaraciones a radio El Destape

"Me resultan hipócritas las actitudes de Milei como de Bullrich. Bullrich fue parte del Gobierno de (el expresidente Mauricio) Macri que trajo al FMI y Milei no para de reivindicarlo. Que los que trajeron el FMI y celebraron su regreso critiquen medidas que se toman para paliar la devaluación impuesta resulta de una hipocresía notable", remarcó.

Rossi dijo que en estas elecciones "hay tres candidatos pero dos proyectos" y que mientras Macri "es el líder político de Cambiemos", al mismo tiempo es "punto de referencia" de Milei, entre quienes "no terminan de brindarse elogios".

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró que el Gobierno tomó "medidas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Argentina tiene que poder continuar el sendero de la producción", dijo en declaraciones a Radio 10.

Este lunes, la ministra ratificó el refuerzo extraordinario sobre la Tarjeta Alimentar y un bono de $20.000 para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo como parte de la batería de medidas anunciadas el domingo pasado por Massa.

"Es un alivio. Tuvimos una devaluación impuesta por el FMI que buscamos compensar para que la canasta básica esté al alcance de los sectores más vulnerables", añadió Tolosa Paz.

El diputado y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, advirtió sobre la posición de empresarios sobre la medida y manifestó: "Me causa gracia que ahora los empresarios defiendan las paritarias porque durante muchos años, cuando no se aplicaban, no decían nada".

"La reacción de los empresarios marca el sentido correcto que tomó el Gobierno. Hay que estimular una recuperación del ingreso de los que han quedado más abajo y lo tiene que costear el empresariado que tiene una renta extraordinaria", enfatizó Yasky en declaraciones a El Destape Radio.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, señaló en declaraciones a la prensa que "cuando uno ve la tapa de los diarios y lee que empresarios rechazan las medidas, o incluso la oposición, me parece que son rápidos para denunciar una crisis, pero esquivos para apoyar cuando llega la posibilidad de alivianar esa situación".

Fuente: Télam

