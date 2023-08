La boxeadora Dayana Sánchez fue dada de alta: "Fue la pelea más dura de mi vida”

A un mes y medio del incendio, la boxeadora Dayana Sánchez fue dada de alta del Instituto de Quemado tras sufrir quemaduras por el fuego que se desató en su casa en julio pasado.

La doble medallista de plata en los Panamericanos (2015 y 2019) sufrió graves quemaduras que le afectaron las vías respiratorias luego de que una garrafa estallara en su casa. “Fue la pelea más dura de mi vida”, expresó la boxeadora en declaraciones a Noticiero Doce y aseguró que “pasó todo muy rápido”. Ahora se recupera en la casa de su hermana Leonela.

“Yo en coma me desperté y sentía que había vivido un montón, que había pasado todo agosto y los que me cuidaban me decían que no”, relató y agregó: “No lo podía creer”. “Fueron mis ganas más grandes de seguir viviendo, de seguir luchando, no quería darme por vencida”, afirmó.

“Siempre hay que ir un paso a la vez y creo que eso pasó, fuimos de a poquito y la pelea fue bastante dura pero le dimos pelea como tenía que ser”, contó sobre su salud y añadió: "Estoy sanando de a poquito".

La boxeadora cordobesa tiene una destacada carrera deportista a nivel internacional, participó en la cita olímpica de Tokio 2020 (disputada en 2021 debido a la pandemia), y anteriormente también había estado presente en los Juegos Odesur de Chile 2014 donde logró la medalla de plata, luego en los Panamericanos de Toronto 2015 también logró medalla de plata y logró repetirlo en los Panamericanos de Lima 2019. Además, se destacó en los Odesur de Bolivia en 2018.

El siniestro que afectó la salud de Dayana se produjo el miércoles 12 de julio en su casa en barrio Juan Pablo II de la capital cordobesa. Según se supo en ese momento, el fuego se inició mientras la boxeadora manipulaba una estufa a garrafera, que habría tenido fallas previas.

Tras sofocar el fuego, la Dirección de Bomberos informó que la habitación donde se produjo el incidente sufrió daños totales.

“Fue producto de una pantalla que llevaba una garrafa y parece que, cuando la apagó Dayana, seguía perdiendo gas. Se fue a dar clases de boxeo y cuando volvió advirtieron el olor fuerte que había. Ella vive con mi mamá y su hijo. Quedó ella sola herida porque cuando explotó estaba sola intentando sacar la garrafa por el lado de la cocina y ahí arrancó el incendio. La puerta se cerró y quemó toda la pieza con ella adentro. Cuando los bomberos llegaron, rompieron la puerta y ahí la sacaron de la casa”, contó tras el incendio su hermana Leonela a medios locales.