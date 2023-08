Aníbal Fernández sobre los robos estilo saqueo: "No son espontáneos"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió a los robos estilo saqueos que hubo en distintos puntos del país y consideró que "no es una casualidad, no son espontáneos", a la vez que advirtió que hay "una vocación de generar alguna suerte de conflicto".

"Entiendo que no es una casualidad, no es un tema como el que alguna vez vimos porque las necesidades acuciaban y obligaban a algunos a tomar decisiones que quizás no querían tomarlas pero la desesperación los llevaba a ello", sostuvo el funcionario nacional.

Y continuó: "Acá había una vocación de generar alguna suerte de conflicto y nosotros tratamos de impedirlo. Aquellos que se pasaron de la raya fueron detenidos y serán presentados a la Justicia".

En declaraciones a la prensa, el integrante del Gabinete señaló que "si hay cosas por reclamar, hay que prestar atención".

Para Aníbal Fernández, se trata de hechos tipificados como "robo en poblado y en banda".

Al ser consultado sobre quién estaba detrás de estas situaciones, el ministro de Seguridad aseguró: "Si hubo gestos de la política y de algunos candidatos o representantes de los candidatos, que lo digan y lo presenten a la Justicia. Si yo lo tuviera, lo haría".

Además, anticipó que se establecerá un "comando específico para tratar este tema en todo el Conurbano" y subrayó: "Buscaremos la vuelta para estar en todos los lugares".

"Están buscando un conflicto", lanzó el referente peronista, quien remarcó que este tipo de robos planificados "no es por hambre".

Fuente: NA