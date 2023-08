Delgado aseguró que el MPF acompaña los refuerzos en seguridad dispuestos

El fiscal general de la provincia, Juan Manuel Delgado, dialogó con La Nueva Mañana, a propósito de los episodios ocurridos en la noche del domingo y la madrugada de este lunes en la ciudad de Río Cuarto.

El funcionario confirmó que en los hechos de saqueos, intentos de robos en forma masiva o vandalismo, en la ciudad del sur fueron detenidas un total de 17 personas, nueve mayores de edad y ocho menores.

"El Ministerio de Gobierno y Seguridad, junto con la Policía de la Provincia, han diseñado un protocolo de refuerzo de toda la seguridad, en todas las jurisdicciones, porque este problema, si bien se presentó en Río Cuarto, no podemos descartar que no tengamos otro evento en otra jurisdicción", explicó Delgado a LNM.

Agregó que desde el Ministerio Público Fiscal se viene trabajando de manera conjunta, "a partir de las instrucciones que dio el secretario de Seguridad Claudio Stampalija". Sostuvo que se trató de "un diseño rápido de contingencia para todas las jurisdicciones, a lo que se acompañará y vamos a estar atentos y alertas con nuestros fiscales, trabajando juntamente con la fuerza de seguridad".

Respecto a hechos acontecidos el domingo en el centro de esta capital, en inmediaciones del Patio Olmos, el fiscal General dijo que se trató de "robos piraña".

Y afirmó que lo sucedido en Córdoba "no llegó a ser saqueos, fueron disturbios, que no fueron de manera organizada como sí sucedió en Río Cuarto". Confirmó que por los "disturbios y corridas" que se sucedieron en esta capital el domingo, "hay al menos 25 detenidos", aunque no todos por estos hechos. Pero advirtió: "Una cosa es la figura del saqueo en banda, en masa y organizado, y otra cosa es una persona que entra a robar a un local. No podemos decir que haya sido un saqueo en Córdoba, fueron episodios de robo a lugares, a negocios, pero eso no constituye un saqueo en los términos que lo estamos analizando".

Consultado si se analiza otra motivación fuera del robo organizado o el saqueo, concretamente a una motivación de orden político, Juan Manuel Delgado dijo: "Estamos investigando, el fiscal Javier Di Santo está investigando. No puedo anticipar detalles, porque está en plena etapa investigativa. Eso va a surgir de lo que resulte de las averiguaciones sobre cómo actúan los grupos de WhatsApp. Hemos detectado que hay gente que era convocada por estas redes y otra gente que se sumó espontáneamente. Eso hay que determinarlo con el correr de los días, encontrando las medidas probatorias necesarias".

Y concluyó que todos los fiscales estarán atentos, "se le dará prioridad a estos temas". Aunque aseguró que no se descuidará "al resto de las problemáticas que tenemos con el delito, si ponemos el 100 por ciento1 de los recursos en esto, vamos a escapar de otras situaciones que son complejas. Entonces, justamente por eso hemos coordinado con el Ministerio de Gobierno y Seguridad y con el Ministerio de Justicia, acciones para contener esta problemática, sin descuidar el resto".

