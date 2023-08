El Presidente recibió a una delegación del Tercer Malón de la Paz de Jujuy

El presidente Alberto Fernández recibió este viernes a una delegación del Tercer Malón de la Paz de Jujuy, integrado por comunidades originarias que permanecen de "vigilia" en la porteña Plaza Lavalle, frente a tribunales en la ciudad de Buenos Aires, en reclamo de una reunión con la Corte Suprema de Justicia, a raíz de sus reclamos en contra de reforma constitucional de esa provincia y la situación en ese distrito.

El encuentro con el jefe de Estado se desarrolló durante unas seis horas en la Quinta Presidencial de Olivos, indicaron fuentes de la agrupación de pueblos originarios de Jujuy que difundieron fotos reunidos con el Presidente.

Durante la reunión se acordó la puesta en marcha de una comisión de "investigación" y "resguardo", conformada por distintos organismos nacionales e internaciones de derechos humanos para garantizar "la seguridad jurídica" y los "derechos" de los pueblos originarios "violentados por la reforma constitucional del Gobernador Gerardo Morales", indicó a Télam, Néstor Jeréz, cacique del pueblo Ocloya y uno de los integrantes de la delegación.

El Tercer Malón de la Paz está compuesto por 200 representantes de unos diez pueblos originarios de Jujuy que llegaron a Buenos Aires desde La Quiaca, Purmamarca y Tilcara, y que realizan una la vigilia en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales.

"Entendemos que este fue un primer paso para avanzar en garantizar la seguridad jurídica y los derechos que están establecidos tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales", señaló Jeréz en relación al encuentro con el Presidente y precisó que dicha comisión se "pondrá en vigencia la semana que viene".

El Cacique apuntó que se trata de "los pasos necesarios" que se están generando para obtener "insumos y antecedentes" de lo que vienen denunciando desde que el gobernador Morales "impuso de forma arbitraria la aprobación de la reforma constitucional en la provincia de Jujuy".

En cuanto a las denuncias de "discriminación y maltrato" por parte de efectivos del Gobierno de la Ciudad durante la vigilia frente a Tribunales, Jeréz sostuvo que el Presidente les manifestó el "acompañamiento del Ministerio de Justicia, a través de la Secretaria de derechos humanos y del Ministerio de Desarrollo Social", para "garantizar la seguridad jurídica de las comunidades y las condiciones mínimas de salud", al cumplirse ya 18 días de vigilia en Plaza Lavalle.

El referente indígena afirmó además que el Tercer Malón de la Paz continuará en "vigilia pacífica" su reclamo "hasta que haya respuesta y si no hay justicia no volvemos porque sin territorio no hay vida, y en Jujuy hoy realmente no tenemos territorio, ni tenemos derecho".

Tras la reunión con Alberto Fernández, las comunidades realizaron una asamblea en Plaza Lavalle para analizar los pasos a seguir.

La columna del Tercer Malón de la Paz partió el 25 del mes pasado desde diversas localidades jujeñas de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas jujeñas; y pasó por San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y luego rumbo hacia la Capital Federal.

Ingresó a la Ciudad de Buenos Aires el 1 de agosto por la mañana, y por la tarde pidió una audiencia a la Corte de Justicia con el objetivo de hablar con los jueces para que declaren la inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna de Jujuy, aunque aún no fueron recibidos.

Desde ese día permanecen en "vigilia" en la Plaza Lavalle, en reclamo por la "falta de Estado de derecho" y "la violencia institucional" en Jujuy, y contra la "reforma de la Constitución de la provincia" llevada a cabo por el gobernador Gerardo Morales y sancionada el 16 de junio último.

Fuente: Télam

