Sergio Maldonado repudió los dichos ofensivos de Macri sobre Santiago

El ex presidente descalificó al artesano y el hermano de Santiago le recordó que al joven "lo desapareció durante 78 días la Gendarmería de Bullrich".

Sergio Maldonado le respondió al ex presidente Mauricio Macri que su hermano, el artesano Santiago Maldonado, "no fue ningún salame" luego de que el líder del PRO dijera que los ríos de la Patagonia no son "para que cualquier salame distraído" quiera cruzarlos.

"Santiago Maldonado no fue ningún salame, lo desapareció durante 78 días la Gendarmería de (la exministra de Seguridad Patricia) Bullrich", replicó en Twitter Sergio Maldonado.

El hermano mayor del artesano desaparecido el 1 de agosto de 2017 luego de una represión de Gendarmería en Chubut y después hallado muerto en un río de esa provincia, arremetió contra Macri: "Lo increíble es que un salame e inútil como vos haya sido presidente de Argentina".

El ex presidente visitó este miércoles Montevideo para presentar su libro "Para Qué" en el Centro de Estudio para el Desarrollo (CED) y allí manifestó que "la conducción de lo público requiere de ese tipo de coraje, de decir que no".

Como ejemplo, puso la desaparición de Santiago Maldonado ocurrida durante la gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad: "Como nos pasó con Patricia, con lo de Maldonado, una locura".

"De golpe pasa esto, ese artesano desaparece y la primera hipótesis fue de entrada, se puede haber ahogado", continuó su explicación, y señaló que "los ríos de la Patagonia, son bravos, no es para cualquier salame distraído cruzar un río por más que tenga diez metros de ancho".

El ex mandatario consideró que en ese caso hubo "toda esta red del mal y de la destrucción" que, dijo "empezó que la Gendarmería lo había hecho desaparecer".

Las declaraciones de Macri se dan en el día que la familia Maldonado apeló ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la sentencia del juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, quien sobreseyó el pasado 11 de agosto a todos los gendarmes que eran investigados en la causa por la desaparición y muerte del artesano bonaerense.

Fuente: Télam