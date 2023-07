El incendio del cerro Uritorco sigue activo: 70 efectivos trabajan en el lugar

Si bien no está teniendo un comportamiento violento, el incendio es complicado porque está quemando una de las laderas más verticales del cerro.

Consultado por Radio Nacional Córdoba, el secretario de Gestión de Riesgo Climático de la Provincia, Claudio Vignetta, precisó que durante la madrugada de este lunes, el incendio que desde el sábado afecta al cerro Uritorco tuvo poca actividad, aunque sigue activo.

"Se ha cuidado lo más próximo a las viviendas, no ha habido personas evacuadas ni lesionadas. Sí familias autoevacuadas, afectadas por el humo", indicó el funcionario, que explicó que se trata de un incendio con complejidad para ser contenido.

"Está quemando una de las laderas más verticales del cerro, por eso tiene una gran dificultad para ser trabajado", precisó.

Anticipó que en la mañana de este lunes se realizarán sobrevuelos por el sector, para tener un panorama detallado de la situación.

🛩️🧑🏻‍🚒 En este momento se está sobrevolando la zona para determinar el panorama general del incendio y seguir trabajando. pic.twitter.com/5rwF3l547E — Ministerio de Gobierno y Seguridad (@mingobysegcba) July 24, 2023

Aseguró que el fuego se inició por acciones humanas, ya que no hay razones vinculadas a la naturaleza o a algún accidente eléctrico que pudieran haberlo causado. Asimismo, indicó que trabajan en el lugar unos 70 efectivos de Bomberos Voluntarios, el ETAC, la Policía y Protección Civil.

Finalmente, apuntó que hasta que no se lo logre contener y se pueda realizar un estudio satelital, no se sabrá con precisión la cantidad de hectáreas afectadas; aunque destacó que el incendio "no ha tenido un comportamiento violento", que quemó a contraviento, lo que ha generado que su marcha sea lenta.

En la víspera, el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, había contado sobre la evacuación de familias del barrio Faldas del Uritorco por prevención. “Se ha dispuesto un centro de atención que brinda alojamiento para quienes no tengan donde pasar la noche (centro de día Juan Perón -predio del Balneario Municipal)”, habían dicho desde dicho municipio a Carlos Paz Vivo.

