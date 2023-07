El oficialismo también criticó a la Justicia Electoral por su comunicado

El jefe de campaña de Hacemos Unidos por Córdoba repudió que se informara que no se sancionar+a a quienes no vayan a votar el domingo.

El jefe de campaña de Hacemos Unidos por Córdoba, Héctor Campana, repudió los anuncios de la Junta Electoral en los que informaron que no habrá sanciones a los ciudadanos que no participen de las elecciones municipales municipales de este domingo 23 de julio.

A horas de la votación a intendente de la ciudad Capital, Campana hizo saber el malestar del oficialismo por la publicación en medios de comunicación de la Junta Electoral la que se hace hincapié en que se señala que, si bien las elecciones son obligatorias, no se sancionará a quienes no vayan a votar por no esta reglamentado.

Ante la publicación, Héctor "Pichi" Campana, comunicó el repudio a través de su cuenta de Twitter. "Como Jefe de Campaña de Hacemos Unidos por Córdoba, quiero expresar nuestro total repudio a esta publicidad confusa de la Junta Electoral", escribió.

"Los más perjudicados por la baja participación somos nosotros, sin dudas. Les pedimos a los cordobeses que voten y se expresen en las urnas", sentenció en el comunicado.

Como Jefe de Campaña de Hacemos Unidos por Córdoba, quiero expresar nuestro total repudio a esta publicidad confusa de la Junta Electoral. Los más perjudicados por la baja participación somos nosotros, sin dudas. Les pedimos a los cordobeses que voten y se expresen en las urnas. pic.twitter.com/LAiZFYJvve — Héctor Pichi Campana (@pichi_oficial) July 22, 2023

Su repudio se suma a la denuncia penal presentada por Juntos por el Cambio por no contar todavía "con información fundamental para ejercer el control legal de la elección".

Tal como se informó hoy, a través de un comunicado, Juan Negri, concejal y jefe de campaña de Rodrigo de Loredo, expresó la "profunda preocupación" de la oposición "por el accionar de la Junta que actúa de manera contraria a los intereses que hacen al desarrollo de su función". E hizo hincapié en publicación de la Junta Electoral en los medios, aclarando que no habrá sanciones a los ciudadanos que no vayan a votar.

La junta electoral de la ciudad de Còrdoba,incita a no votar este Domingo, o sea violar la https://t.co/HpjtULZqRJ impunidad al palo!!!.Resistí, vota el cambio en la ciudad y denuncia la maniobra.RT. pic.twitter.com/pwajddGQ78 — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) July 22, 2023

Luego de que Campana aclarara el repudio del oficialismo, y que la Justicia Electoral Municipal respondiera que obró en forma "transparente" y con "absoluta normalidad".

"Por "una única agrupación política" dice el comunicado de la Junta Electoral. Parece que no leyeron al jefe de campaña de @PasseriniOk, el señor @pichicampana, ni a los periodistas del diario en que salió la publicación. Quieren aclarar y lo único que hacen es oscurecer. Lamentable y grave", volvió a opinar Juan Negri.

Es de destacar que desde Juntos por el Cambio y de cara al inicio del proceso eleccionario en la ciudad, se convocó para este domingo a las 8.30 a ua rueda de prensa con la presencia de las autoridades y referentes de todos los partidos que componen la coalición.