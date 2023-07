Política con alta incertidumbre ante votantes poco previsibles

Los papelones de las encuestas preelectorales no paran de sucederse.

Los papelones de las encuestas preelectorales no paran de sucederse. En Argentina durante el 2023 las predicciones emitidas han resultado una serie cuantiosa de fiascos palmarios. Además, las “lecturas previas” de los analistas políticos, consultores y comunicadores mediáticos también muestran un grado de desorientación mayúsculo respecto al comportamiento del voto ciudadano.

Incomprensibilidad

La reacción de asombro de los candidatos perdedores después de cada elección procede de una incomprensión previa del estado de situación del universo electoral. Y es muy probable que dicha incomprensión provenga de una falsa certeza previa -respecto a qué cantidad de la población asistirá a sufragar (y cómo o por quién lo harán)- que ha llegado no solo desde las encuestas, sino que también de las endulzadas y sabiondas palabras susurradas a los oídos de los candidatos por parte de los “sesudos” integrantes de los equipos de campaña, quienes han convencido a los candidatos de un mucho mejor resultado que el finalmente alcanzado.

“Sapos” testigos

Errar fiero, en criollo, es “hacer sapo”. Este año todas las valoraciones electorales previas han fabricado batracios. Desde el mayúsculo triunfo de Insfrán -en Formosa-, pasando por el otro cómodo triunfo peronista en Tucumán, llegando hasta el ajustado triunfo del oficialismo en nuestra provincia (proyectaron 10 puntos a favor de Llaryora), todos fueron yerros. Días tras, en Santa Fe no se calculó la floja performance del peronismo, pero mucho menos la aplastante diferencia de Pullaro sobre Losada dentro de JxC- “empate técnico”, predijeron-. El análisis de Dady Brieva, un santafesino sin más herramientas que el sentido común y el conocimiento del territorio -como él mismo dice-, fue el que más se aproximó a los resultados finales. Los pueblos ferroviarios votan peronismo; los que llegaron de los barcos votan JxC, etc. Así, sencillamente, analizó Brieva la previa en su provincia, y con ese saber de baqueano previó, con bastante aproximación, los resultados finales. Ya tiempo atrás Alberto Rodríguez Saá advertía –desde una radio de nuestra ciudad- que uno de los grandes problemas del peronismo nacional era la incomprensión de los peronismos provinciales.

Ignorancias

Ya con los candidatos perdidosos con cara de “¿qué pasó?” –y tratando de recomponerse- comienzan las interminables retahílas de argumentaciones vacuas por parte de los analistas, equipos de campaña, encuestadoras y comunicadores mediáticos, que exponen la gran ignorancia –y escasez herramental- que poseen para realizar una aproximada lectura previa del comportamiento de los votantes. Lo que se ignora -para pifiar tan feo- son algunos componentes de toda índole (culturales, emocionales, niveles y formas de informarse, etc.) de los individuos habilitados para votar. Algunas “ignorancias” son expuestas en el libro Gestionar las emociones políticas de Antoni Gutiérrez- Rubí (prologado por Jaime Durán Barba).

Características de los sujetos -y las sociedades- occidentales del siglo XXI

Gutiérrez-Rubí atiende al alto nivel de complejidad alcanzado por la “gente” que hoy ha conformado sociedades que nadie (ni las academias norteamericanas y/o europeas) llegan a comprender. Este “mundo nuevo” donde un like vale mucho más que cualquier propuesta, donde aquello que no se puede tuitear es desatendido por completo, y donde no hay “verdad”, por ahora resulta incomprensible. Piensa Gutiérrez Rubí –asesor de CFK y Massa- que el 95% de los políticos tampoco entiende a este “mundo nuevo”.

Pateando al perro

Cuando Durán Barba asesoraba a Macri -en la campaña de 2014- el ecuatoriano le repetía al candidato: “hacé lo que quieras; privatizá todo, cerrá fábricas, o endeudate hasta donde se te antoje, pero que no saquen una foto de vos pateando a un perro, porque entonces estás frito”. Hoy ya todos sabemos -luego de un inolvidable cumpleaños- el poder destructivo de una foto inapropiada. Durán Barba también sostiene públicamente que hoy nadie vota un programa sino que se vota por pura emotividad: “A Lula -en Brasil- se lo vota porque se lo quiere, no por su programa”. La imposibilidad de Lula para transferir sus votos a su candidato designado en 2018 también da la impresión de darle la razón a ex asesor de Macri.

El fascismo eterno

Umberto Eco, en su ensayo de 1997, señala dos puntos que hoy, que tanto se habla del retorno del fascismo a la escena política, vale la pena atender: 1- El fascismo eterno surge de la frustración individual y/o social; por ello el fascismo convoca a las clases medias frustradas; y 2- El desprecio por los débiles; el débil no solo no debe ser auxiliado sino que debe ser humillado o eliminado. Este segundo señalamiento toca “la fibra de la crueldad” que se hace presente –según varios analistas políticos como el periodista Carlos Pagni y el candidato Juan Grabois, entre otros- en los sujetos frustrados. Baste escuchar los discursos de Patricia Bullrich o José Luis Espert –y luego escuchar el discurso de sus votantes- para observar claramente lo que consiguen estos discursos: la reflexión de Eco queda manifestada explícitamente.

Tácticas del votante

Otro aspecto que no se suele tomar en cuenta es la capacidad táctica del votante ante cada instancia electoral (desde responder o no a una encuesta –o cómo y qué responde- hasta cómo y por qué decide su voto). Por ejemplo, es posible que por temor a algún efecto perjudicial (en lo laboral, por discusiones familiares, por saber que se responde algo políticamente incorrecto, etc.) el encuestado le mienta al encuestador; o que mienta en la encuesta para asustar a algunos candidatos. Gutiérrez-Rubí sostiene que hoy muchas veces el votante considera al voto más como un arma de castigo (y castiga para hacerse visible) que como un elemento de premiación-. Respecto al voto táctico se escuchan hoy especulaciones para las elecciones PASO en CABA en el sentido en que parte del electorado de UxP (toda vez que Leandro Santoro ya es su candidato) acudirá a las urnas dispuesto a votar a Martín Lousteau para perjudicar al candidato Jorge Macri. Comportamientos tácticos por el estilo de parte de los votantes son imposibles de ser detectados por ningún sistema. El voto, pese a todo, sigue siendo un secreto.

Simplemente el candidato “gusta”

Los asesores citados coinciden en que hoy el “gusto” prima por sobre lo conveniente; y que entre lo que “gusta” prevalece lo estrafalario (Milei, por ejemplo.). El votante, en última instancia, y a sabiendas que votará por quien va a dañar su vida, votará por aquel candidato que, simplemente, le “gusta”. Esta forma de decidir tiene lógica cuando se piensa en cómo nos alimentamos; las papas fritas, la cerveza y el azúcar –ni qué hablar de los cigarrillos- son nocivos; pero, por lo general, no hay muchas personas que estén dispuestas a no “darse el gusto”.

Proyecciones especulativas a nivel nacional

Si bien una parte importante de JxC asumió los resultados provinciales a su favor (sobre todo en Santa Fe) como una proyección triunfal para las presidenciales, muchos analistas descartan la linealidad de esta especulación. Por ejemplo, hay quienes especulan que en Santa Fe los votos de Losada no irán hacia el “narco” Pullaro (así presentado por la ex candidata). En nuestra provincia, para las presidenciales Schiaretti contaría con un piso del 20% y Massa con uno del 15%. ¿A qué espacios le sacarán votos?

Córdoba, o la incertidumbre incomprensible

Dados los resultados electorales obtenidos por Llaryora en nuestra ciudad en las elecciones para gobernador – 50 mil votos de ventaja- resulta incomprensible el estado de incertidumbre presente en las filas de HxC para retener la intendencia. Más cuando enfrentan a un De Loredo que está acompañado en su lista por candidatos a concejales vinculados con el narcotráfico (Jessica Rovetto Yapur y Cesar Chesarotti). Igualmente el destino está -otra vez- en manos del indómito e impredecible votante.

