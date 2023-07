Precandidatos a presidente, con la mirada puesta en el resultado del domingo

El próximo domingo, los electores de la ciudad de Córdoba volverán a las urnas para votar intendente, viceintendente, 31 concejales titulares, 10 suplentes, 5 tribunos de cuentas titulares y 5 suplentes.

No será una elección municipal más. Los referentes de Juntos por el Cambio (tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta) y de Hacemos por Nuestro País (el frente construido por el gobernador Juan Schiaretti) estarán pendientes del resultado de las urnas para poder capitalizarlo en favor de sus respectivas campañas como candidatos presidenciales con miras a las PASO.

La votación de este domingo 23 de julio cobra casi la misma relevancia que la del pasado 25 de junio, cuando Martín Llaryora fue electo gobernador en una reñida pelea voto a voto y distrito a distrito con su principal opositor, el senador Luis Juez. No fue hasta después de 10 días que se confirmó que el actual intendente capitalino superó al candidato de Juntos por el Cambio por una diferencia del 3,3% de los sufragios.

“Final reñido”

Según anticipó esta semana el propio Llaryora en una entrevista brindada a Radio Universidad de Córdoba, es muy probable que el domingo vuelva a repetirse un escenario con un final reñido entre el candidato oficialista y actual viceintendente Daniel Passerini, y el representante de JxC, Rodrigo De Loredo, en busca de ocupar el sillón más importante del Palacio 6 de Julio.

Más allá de que en total sean 11 los espacios políticos que presentaron fórmula para la renovación de autoridades municipales de la ciudad de Córdoba y entre los que el elector deberá optar en la Boleta Única de Sufragio (BUS), lo cierto es que se da por descontada la polarización entre los mencionados candidatos.

Aunque no está de más recordar que los otros nueve aspirantes a ser la o el próximo intendente de la ciudad son Laura Vilches (Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad), Juan Pablo Quinteros (Somos Córdoba), Miguel Bustos (Partido Popular), Romina Giménez (Unión Popular Federal), Humberto Spaccesi (Córdoba de Todos), Jorge Scala (Partido Demócrata de Córdoba), Verónica Sikora (La Libertad Primero), César Orgaz (Encuentro Vecinal Córdoba) y Eduardo González Olguín (Partido Humanista).

En busca de territorialidad

Sin lugar a dudas, Juan Schiaretti es el principal interesado en que Passerini triunfe en las urnas este domingo. De esta forma, no sólo demostraría la territorialidad y las bases firmes del espacio que lo proyecta nacionalmente como precandidato presidencial (a través de Hacemos por Nuestro País), sino que además reforzaría la triada que viene repitiendo el PJ cordobés desde el mes de mayo: “Llaryora gobernador, Passerini intendente y Schiaretti presidente”.

El actual mandatario provincial viene prometiendo llevar el modelo Córdoba a la Nación, y el triunfo provincial seguido de otra victoria en la Capital lo fortalecería para alcanzar el colchón de votos necesarios para superar las PASO, con el empuje del electorado cordobés revalidando su liderazgo político.

Mientras, Schiaretti ya salió a la cancha a diferenciarse de los demás precandidatos, en especial de los que mayor arrastre mediático tienen. Días atrás tiró por tierra la promesa de dolarización de la economía que es el bastión de Javier Milei (precandidato por La Libertad Avanza). Esta semana arremetió contra el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, culpándolo del “fracaso” del gobierno nacional y haciendo extensiva al kirchnerismo la responsabilidad de la inflación y la devaluación del peso en contraposición a la escalada del dólar en el mercado informal.

La última en ser eje de cuestionamientos fue Patricia Bullrich. A ella le adjudicó engrosar “la grieta” y haber evitado sumarlo a un “frente de frentes” que incluyera a Juntos por el cambio. Aun así, Schiaretti abrió la puerta para retomar el frustrado intento de unidad estratégica con JxC a partir del 22 de octubre, tras la primera vuelta, para comenzar a delinear lo que denomina “un gobierno de coalición”.

JxC y las fichas puestas en De Loredo

Patricia Bullrich también está pendiente del resultado en las urnas del domingo próximo. Su presencia en Córdoba apoyando al candidato de Juntos por el Cambio, Rodrigo De Loredo, no pasó desapercibida esta semana, como tampoco lo fue que se quedara al lado de Luis Juez esa madrugada del 25 de junio, cuando el escrutinio provisorio de las elecciones provinciales se paralizó con una tendencia que favorecía a Llaryora.

No hay que olvidarse de las versiones que apuntaban a De Loredo como compañero de fórmula de Bullrich meses atrás, cuando era sabido que la ex ministra de Seguridad buscaba ser acompañada en la boleta presidencial por un referente radical del interior provincial. Justamente lo que representa ahora su precandidato a vicepresidente, el mendocino Luis Petri.

Por otro lado, Bullrich dejó en claro que la buena elección realizada por Juez en Córdoba fue producto del acercamiento que Schiaretti tuvo con Larreta días anteriores a los comicios provinciales. Y confía en que los cordobeses le den el apoyo suficiente para poder vencer en las PASO al jefe de gobierno porteño y principal contrincante dentro de Jxc para aspirar a la presidencia.

Precisamente Horacio Rodríguez Larreta es otro de los referentes del PRO y precandidato presidencial que visitó Córdoba (adelantándose a Bullrich) días atrás brindndo su apoyo al candidato a intendente de Juntos por el Cambio. En diálogo con la prensa, inclusive reforzó una de las propuestas de campaña de De Loredo, la del traslado de policías del ámbito provincial al municipal, asegurando que en CABA la experiencia fue exitosa.

Córdoba como bastión clave

En tanto, el ex presidente Mauricio Macri difundió desde su cuenta de Instagram esta semana un spot publicitario en el que se lo ve junto al diputado cordobés, solicitando que lo voten por ser “alguien que representa un nuevo liderazgo, una forma distinta, con capacidad de gestión y compromiso”.

Es que para Juntos por el Cambio, Córdoba es un bastión que reforzará el liderazgo de la alianza a nivel nacional para retornar al sillón de Rivadavia en las elecciones de octubre, o en las de noviembre en caso de ir a segunda vuelta.

Y es por eso que, de triunfar este domingo De Loredo, ya se habla de una posible y anhelada “foto de la unidad” que quizás recree aquella tan mediatizada imagen del beso que Larreta le da a Bullrich en su mejilla y que fuera registrada en el acto de lanzamiento de Luis Juez en el club Juniors, el pasado 10 de mayo.

Este domingo, ambos precandidatos que mantienen un tenso ida y vuelta mediático, podrían coincidir en el bunker de Juntos por el Cambio en Córdoba. Por lo pronto, la ex ministra ya reservó el pasaje. Habrá que ver si el jefe de gobierno porteño sigue el mismo camino.

