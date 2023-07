Liliana Montero salió al cruce de De Loredo y defendió a los feriantes

La actual secretaria de Prevención y Atención en Salud Comunitaria y ex secretaria de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba, Liliana Montero, difundió este miércoles una carta en la que le explica al candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Rodrigo De Loredo, por qué los feriantes del Paseo Las Heras reaccionaron negativamente a su visita.

⁣Bajo el título “Qué tienen los y las feriantes del paseo Las Heras en la cabeza (carta abierta al candidato Rodrigo De Loredo)”, la funcionaria municipal toma el título de una charla en Tedx de Mayra Arena sobre los pobres, y comienza la esquela señalando que “quienes estamos en la cosa pública debemos tener la capacidad de entender lo que pasa en la comunidad en la que estamos”. ⁣

⁣Haciendo un poco de historia, cuenta que en 2011, el entonces intendente Ramón Mestre (que luego en 2019 se postuló a gobernador y llevaba en su lista para intendente a Fe Loredo) “decidió sacar a los vendedores ambulantes del casco céntrico y otorgarles un espacio en el Parque Las Heras-Elisa. El problema es que tiró a las personas como si fueran objetos y allí las abandonaron, de la misma manera que abandonaron el parque”, contó Montero.⁣

⁣“Vendedores ambulantes, gente trabajadora y también quienes no tenían esas cualidades se fueron instalando en el parque: tiraban mantas, alquilaban tablones, trataban de juntar el mango para poder darle de comer a la familia. Empezaron siendo 100, después fueron 200, 400, 800 y en algún momento se dijo que llegaron a ser 5.000 personas. El caos, la falta de control y de infraestructura adecuada fueron convirtiendo a esas personas en parias, en excluidas de la sociedad. Y el Gobierno de Mestre… ausente”, aseveró la funcionaria para luego contar qué hizo Martín Llaryora al llegar al Palacio 6 de julio en diciembre de 2019.

“Llaryora nos reunió a funcionarios y funcionarias del área social y nos encomendó como primera tarea la de regularizar la situación del Parque Las Heras. En enero del 2020, unos 30 funcionarios y trabajadores municipales del área social y de otras áreas llevamos adelante por primera vez en la historia un censo oficial sobre la situación de los feriantes. Me acuerdo que fue una jornada muy dura, como muchos días durante más de un año, por la sencilla razón de que entre quienes estaban allí reinaba la desconfianza hacia el Estado, porque una y otra vez habían sido maltratados y engañados”, aseveró Montero.⁣

⁣“Delineamos un nuevo espacio, conversamos, todos los días intentamos cambiar el clima de agresión. Fue durísimo, fueron reuniones y reuniones, y por fin en agosto de 2020, cuando la pandemia flexibilizó algunas salidas, desde la Municipalidad de Córdoba montamos el Paseo Las Heras. ⁣Allí convergieron 700 feriantes que se turnaban durante el fin de semana: 350 los sábados y 350, los domingos. El municipio puso carpas estructurales, reconvirtió a quienes alquilaban tablones y los convocó a trabajar juntos. Se les dejó de cobrar por el uso del tablón y a cambio se les pidió el compromiso de cuidar El Paseo. Se alquilaron baños químicos, se trabajó fuertemente con el área de Tránsito para garantizar cada fin de semana la feria, se puso seguridad, se convocó a los promotores de convivencia cada fin de semana, se hicieron campañas de vacunación, se organizaron por sectores con referentes, se acordó con vecinos y comerciantes. Fue un trabajo serio”, enumeró Montero.

“Hoy, el Paseo Las Heras, junto al resto de los 71 paseos como éste, es un orgullo para nosotros como Gobierno y para quienes lo integran como trabajadoras y trabajadores de la economía social, básicamente, porque les dimos dignidad a personas que querían trabajar. Pero hay más razones para ese orgullo: porque mostramos que el diálogo siempre lleva a buen puerto, no con prepotencia”, subrayó la ex secretaria de Políticas Sociales.

“Recuperamos la confianza perdida porque capacitamos a los feriantes en temáticas tales como educación financiera, marketing, customización de prendas para que la ropa usada puede ser incorporada a la economía circular, porque dimos cursos permanentes de manipulación de alimentos y les otorgamos el carnet y, lo más importante, porque cada uno de ellos y ellas está inscripto en el Registro Municipal de Trabajadores de la Economía Social. Tienen nombre y apellido para nosotros; los hemos visto tirados en la tierra del parque Las Heras y hoy los vemos con la frente alta defendiendo lo conseguido”, relató. ⁣

⁣“Es desde ahí, Rodrigo, que debes entender por qué generan bronca algunas visitas en tiempo de campaña: vos fuiste parte del Gobierno que los tiró a su suerte. Sé que quizá no hayas tomado esa decisión pero, a veces, no decir ciertas cosas hace que seamos parte de las decisiones. Fuiste concejal y no se te ocurrió ver cómo se resolvía el tema de las ferias de la economía social”, enfatizó Montero. ⁣“Te cuento que cuando llegamos al municipio había 12 ferias en una mesa autoconvocada… Hoy tenemos 72 Paseos regularizados, más de 3.800 trabajadores y trabajadoras registradas a las que nunca más un funcionario va poder desconocer porque se lo han ganado y porque hubo un Gobierno, éste, que tomó la decisión política de ser parte de la solución”, afirmó.

“No sirve que vos o quienes te acompañan se escandalicen por los modales o el enojo de quienes te dicen algunas cosas cuando vas a Las Heras u otros Paseos. Sirve que hagas un acto de humildad y trates de escuchar y de entender la historia de cada una de esas personas. En lugar de aparecer una semana antes de la elección, habría sido oportuno que como concejal te hubieras sumado y acompañado la tremenda transformación que hicimos en la vida de esa gente y de la ciudad”, concluyó la funcionaria.