Walas, de Massacre: "Seguimos estando con un pie en el under"

El sábado 22 de julio, desde las 20, Massacre se presenta en Club Paraguay, con un show en el que sonarán "Ella va" y "La cita", sus nuevas canciones, y también clásicos de su extensa trayectoria de más de 30 años, entre el underground y el mainstream del rock argentino.

En la previa, Guillermo Cidade, Walas, el histriónico cantante de la banda, dialogó con La Nueva Mañana sobre el pasado, presente y futuro de esta banda que formó parte de la camada del "nuevo rock" de los años '90, que sorprendió con nuevas sonoridades, y llenó auditorios del underground hasta la salida de "El Mamut", en 2007, que abrió las puertas de la masividad.

Con la psicodelia como halo envolvente, que se sostiene desde sus orígenes, y el armónico diálogo de sus guitarras, que mantiene vivo su espíritu "sónico", la original solidez sonora de Massacre suscita, disco tras disco, simultáneos elogios de la crítica y un fiel acompañamiento por parte del público, en permanente renovación.

"El show es el 22 y yo cumplo años el 23, así que a partir de la medianoche ya cumplo años en la docta, cosa que me alegra muchísimo", introdujo Walas, como introduciendo un armónico a la tónica de la entrevista.

- ¿Qué se va a encontrar la gente que los vaya a escuchar a Club Paraguay?

- En estos momentos estamos presentando un single nuevo, que tiene dos canciones, que sacamos a las plataformas y en formato vinilo también. No estamos tocando todo el disco nuevo, porque como todavía no salió; la gente todavía no conoce las canciones. Estamos haciendo las canciones que están sonando y que la gente tiene en la cabeza. Después vamos a hacer también los clásicos de siempre, algún cover, algún medley. Las cosas que hacemos siempre.

- Son una banda que si bien explotó en masividad a partir de El Mamut, sigue teniendo una impronta y una mística under. ¿Qué pasa con eso?

- Tenemos 30 años de carrera y los primeros 20 fueron de under. A pesar de que siempre metimos un promedio de 500 personas o más incluso, pertenecíamos al underground de Argentina. Pero a partir de El Mamut, producido por Juanchi Baleirón, pasamos a formar parte del rock nacional y empezamos a tocar en los festivales y en los grandes escenarios, y accedimos a todos esos lugares de consagración que son el Luna Park, Obras, la tapa de la revista Rolling Stone, el Gran Rex: todos esos símbolos de que estás ya jugando en primera y formás parte del rock nacional.

Walas refiere que la explosión en masividad que vino de la mano de El Mamut los tomó por sorpresa, pese a que eran conscientes de que se trataba de "un discazo, una biblia". Compara lo que ocurrió con lo que vivió otra banda icónica del nuevo rock de los años '90, Babasónicos, cuando editó su disco "Jessico".

- ¿Les dio algo de vértigo o temieron que se les pudiera ir de las manos la situación?

- No, porque ya teníamos tan mamado el under y teníamos tanto oficio, que conocíamos las glorias y las miserias del rock. Entonces seguimos estando con un pie en el under. En un fin de semana capaz que tocamos un viernes en un lugar gigante y el sábado en un lugar más chico. Estamos acostumbrados y eso le hace muy bien al equilibrio de los egos y las vanidades, y a nuestra salud mental.

- ¿Qué pasa con el grupo humano? Si bien han tenido variaciones en la formación, hace muchos años que están juntos. ¿Cuál es la clave?

- Por un lado, todos los Massacre trabajamos de otra cosa, además de tocar en Massacre. Eso nos mantuvo siempre sin problemas de guita, sin pedirle plata al arte. Y por otro lado, somos un grupo que tiene bien administrados los roles, el lugar de cada uno. Además de músico, uno es director de arte, de cine, de publicidad; otro es psiquiatra; otro es productor.

Walas rescata que, desde los años del under, la banda siempre recibió muy buenas críticas en cuanto a lo artístico. De allí que la masividad que trajo "El Mamut" no haya acarreado condicionamientos de contenido.

"En ningún momento tuvimos condicionantes. Tenemos una discográfica, que es Pop Art, que nos da libertad artística. Jamás nos pusieron ninguna presión de nada. Saben que somos prestigiosos en cuanto a ese dilema que es la fama vs el prestigio. Saben que hacemos discos que quizás no son tan convocantes a nivel popular, pero terminan siendo los mejores discos del año en las encuestas de fin de año, que es lo que nos ocurrió con los últimos tres, que fueron elegidos mejor disco de rock argentino en las encuestas que hacen Página 12 y Clarín. Somos respetados y la cosa artística es sagrada".

"Recuerdos al futuro", de 2018, es un disco y DVD que repasa el show de 30 canciones en Obras con el que la banda celebró sus primeras tres décadas de vida. En él, sorprende la uniformidad sonora de una lista que atraviesa muy diversos momentos de la banda: incluso, particularmente, sus más artesanales primeros discos y los últimos, con producción internacional.

Walas recuerda cómo fue la decisión de llevar las 30 canciones al registro en disco y DVD y la manera en que mantienen vivas a las canciones más viejas y las hacen dialogar con las nuevas composiciones: "En 30 años de carrera siempre hicimos canciones nuevas. Y eso que empezamos de muy chicos, siendo Massacre Palestina (denominación que sostuvo la banda hasta 1992, cuando decidió acortarla) y los temas viejos quizás eran más punkies. El disco de Obras, en el que publicamos 30 canciones cuando cumplimos 30 años, es una locura. Porque uno hace un show de 30 temas y después elige cuáles están mejores. Pero en un momento decidimos publicar las 30 y todas tienen su calidad; no es que hay temas más pobres y otros más complejos".

- Desde sus inicios, la banda tiene un componente psicodélico muy característico. ¿Qué encuentran ahí que les llama tanto la atención?

- Tenemos mucha raigambre en los años '60. Si bien empezamos siendo punks, rápidamente nos fuimos a investigar las raíces de la historia del rock y ahí nos enamoramos de la psicodelia. Nos gustan mucho las bandas y canciones que por más que sean actuales, tengan raigambre en los 60. Por eso nos gusta mucho R.E.M. y The Brian Jonestown Massacre. La psicodelia es una forma de darle una relectura a nuestros orígenes sónicos. Somos una de las bandas más sónicas de la Argentina, con nuestras dos guitarras que hacen el sonido único de Massacre. Por más que el rock sónico parezca un término de los '90, la psicodelia es una forma de ir mutando de lo que eran nuestras raíces, con bandas como Jane's Addiction. Cuando no metemos algún tema nuestro que tenga psicodelia, metemos algún cover o algún medley

- Hacia adelante, ¿qué tienen ganas de hacer y todavía no han hecho?

- Una cosa que no habíamos hecho y que vamos a hacer este año es una gira europea. Vamos a ir a tocar a algunas ciudades de España, donde está lleno de argentinos, y vamos también a Berlín y Londres, donde se arma una movida muy copada con las bandas de acá. Hemos ido pero a grabar, pero nunca fuimos a tocar en vivo.

- ¿Qué características tiene el nuevo disco?

- Tiene mucho contenido espiritual. Hay muchas canciones holísticas, transensoriales, paranormales, transdimensionales. Salió de esa manera. Hay varios himnos a la nueva espiritualidad, sobre esto de que estamos en búsquedas más espirituales que físicas. Es un disco ecléctico, elástico, libre. Tiene nueve canciones que son muy distintas unas de otras. Además, tiene tres productores. El primer segmento está producido por Gustavo Santaolalla, por Héctor Castillo el segundo y por Federico "Fico" Piskorz (guitarrista de la banda) el tercero. Es como si fuera un compilado de tres maxis con tres canciones cada uno. Fue grabado en Buenos Aires, en Brooklyn, en Los Ángeles, en Texas y de vuelta en Buenos Aires. Es un discazo, que es una unidad y seguramente va a ser apreciado por la crítica. Ya está listo, así que para agosto seguro lo sacamos.

Club Paraguay está ubicado en Marcelo T. de Alvear 651 de esta capital.

Las entradas para ver a Massacre pueden comprarse en el siguiente link: https://alpogo.com/evento/massacre-22-de-julio-club-paraguay-11182

