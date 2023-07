Passerini: “El triunfo será la validación de la gente a la gestión de Llaryora”

RUMBO A LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 23 DE JULIO

En el tramo final de una campaña con acusaciones cruzadas, el viceintendente de la Ciudad de Córdoba y candidato a intendente por Hacemos Unidos por Córdoba, Daniel Passerini, dialogó con La Nueva Mañana sobre los desafíos que se abren a partir del 23 de julio. Es que de salir victorioso en las urnas, sobre sus hombros estará la responsabilidad de adelante por cuatro años un proyecto de gestión que inició Martín Llaryora en el 2019. Con ese objetivo, durante los últimos días planteó varios proyectos de gestión que giran en torno a la seguridad, el sistema sanitario y la lucha contra el narcotráfico.

Al respecto, sabe que corre con una ventaja por encima del resto de los candidatos, en especial de su principal opositor, Rodrigo De Loredo, candidato de Juntos por el Cambio. Y es que Passerini ya está en un puesto de gestión: el de la viceintendencia municipal. Y como tal representa a la gestión que llevó adelante Llaryora y que busca ser revalidada por los cordobeses y las cordobesas en los comicios municipales.

“Tengo como responsabilidad exponer lo que hicimos en estos cuatro años y decirle a la gente por qué queremos seguir administrando esta ciudad. Me siento más que preparado para hacerlo”, afirmó Passerini en un mano a mano con LNM.

- La campaña rumbo a las elecciones municipales mostró, al igual que en los comicios a gobernador, cierta virulencia en cuanto a acusaciones cruzadas...

- Concretamente, la campaña de gobernador tuvo, sobre todo en el cierre, una serie de acusaciones que profirió Luis Juez y que consintió Rodrigo de Loredo, en la que se habló de reparto de droga y de dinero. Diez días después de esa denuncia que ellos hicieron mediática y de manera infundada, se conoció un allanamiento donde se le encontró droga, propaganda política y plata en el domicilio de un candidato a concejal de Rodrigo de Loredo. Por otro lado, el propio De Loredo acusó a los periodistas de estar sobornados, algo realmente gravísimo que hasta Fopea condenó.

A nosotros nos parece que en una campaña hay que hablar de lo que uno va a hacer si llega a ser intendente, pero también hay que honrar la conducta con la cual uno va a hacer las cosas.

Seguridad: “Vamos a crear una Policía de seguridad municipal”

- Uno de los ejes de la campaña es la inseguridad y qué propone cada candidato para mejorarla...

- Escuchamos a De Loredo decir una cosa insólita: que va a cambiarle el color del uniforme a los policías para que pasen de ser provinciales a municipales sin agregar una sola cosa más. Eso es algo inviable bajo todo punto de vista. Y esto demuestra también por qué no quieren hablar del tema de la seguridad: porque evidentemente no pueden hablar de narcotráfico.

En mi caso, yo no soy una persona agresiva, y esto no me altera el sistema nervioso. Pero sí soy serio y me pongo muy firme cuando veo que la corrupción y el narcotráfico quieren invadir la política.

- En los últimos días, realizó un encuentro con dirigentes mujeres y también anunció que creará la Policía de seguridad municipal. ¿En qué va a consistir ese proyecto?

- En cuanto a lo primero, quiero subrayar que las mujeres son protagonistas en nuestra campaña, en nuestra propuesta y en nuestra gestión. Soy el primer viceintendente que preside un cuerpo legislativo que tiene la mitad de sus integrantes mujeres y la otra mitad son varones. Por primera vez se ejerce la paridad en el Concejo Deliberante. Y lo mismo hacemos en las presidencias de las comisiones.

En el caso de la seguridad, con Martín Llaryora ya comenzamos a hacer acciones en materia de seguridad ciudadana y de prevención. El paso que sigue es crear una Policía de seguridad municipal, que va a ser una fuerza que complementará acciones con la Policía provincial. La idea es que tenga presencia territorial y sea una “Policía de cercanía”. Va a estar descentralizada en similitud con los CPC y los centros operativos, porque es allí donde va a tener las bases operativas y el centro de monitoreo, con 10 móviles por cada una de las bases y la potestad de utilizar armas no letales. También queremos acompañar al gobernador electo en el pedido de que las Fuerzas Federales vengan a ayudar en el combate contra el narcotráfico, porque Córdoba tiene una fuerza policial específica, pero hoy hacen falta todos los recursos para blindar nuestros límites porque vemos lo que está pasando en Rosario.

- A partir de las alianzas que han realizado Hacemos Unidos por Córdoba y Juntos por el Cambio, en las elecciones para gobernador se vio en el escrutinio que hubo una polarización muy fuerte. ¿Cree que esto también se va a producir el 23 de julio?

- Más allá que en definitiva eso lo va a decir el electorado, si efectivamente llega a ser un escenario parecido al de la elección provincial, a nosotros no nos preocupa. Porque justamente fue en la ciudad de Córdoba el lugar donde Martín Llaryora hizo la mayor diferencia de votos y que le permitió hoy ser el gobernador electo. Nosotros estamos convencidos que vamos a ganar la ciudad, quizá con una mejor performance que la que tuvimos en los comicios provinciales. Porque aquí no veo posibilidad de que se nacionalice la campaña como sí pasó el 25 de junio, sobre todo en el interior de la provincia. Juez y De Loredo han hecho muchísima campaña fuera de Córdoba. Hablan más con los medios de Buenos Aires que con los de Córdoba y obviamente eso penetra quizás más en el interior provincial. Pero yo estoy convencido que nuestro triunfo en la ciudad tendrá que ver con la validación positiva que la gente hará de la gestión de Martín Llaryora, que yo acompaño como viceintendente y que voy a garantizar que siga en el mismo sentido.

Exenciones impositivas para el área turística

- Hay dos ejes que fueron emblema de gestión de Llaryora: la economía circular y el posicionamiento de la ciudad como centro turístico. ¿Cómo proyecta profundizarlos?

- Esos ejes se van a profundizar porque han sido transformadores y la ciudadanía se apropió de ellos. En materia de economía circular queremos seguir incorporando efectores. Ya hay más de 4.000 personas que se han sumado a la actividad de forma individual o en cooperativas. Pero lo más importante es haber transformado la planta de enterramiento de Piedras Blancas en un parque industrial de la economía circular.

En materia de turismo, hemos potenciado después de la pandemia un sector que fue muy castigado: el de la gastronomía y la hotelería. Se cerraron hoteles importantes que hoy se están recuperando. Por eso acompañamos fuertemente a esos sectores con una estrategia desde el gobierno municipal que hizo que la ciudad de Córdoba deje de ser un lugar de paso para la gente que iba a los valles turísticos.

Hoy el turista se queda en la Capital y el último fin de semana largo tuvimos un récord del 85% de ocupación en la ciudad. Además, programamos la temporada de invierno, y tenemos nuestra temporada teatral donde vienen grandes obras exitosas de Buenos Aires, algo que no pasaba. Por eso queremos promover a través de una ordenanza el fomento de la actividad turística de eventos, espectáculos deportivos, artísticos y de convenciones. Proyectamos exenciones impositivas con actividades gastronómicas y culturales, para que generen movimiento turístico.

El objetivo que sigue, y por el que estamos trabajándolo con el programa Córdoba Acelera, es mejorar el hub aéreo (punto de conexión estratégico) que tiene la ciudad y que esta Capital sea destino directo de los vuelos.

“Pacto sanitario”

- Como médico, ¿qué proyectos propone en materia de salud para la ciudad?

- En materia de salud, complementando la estrategia que el gobernador electo planteó en la provincia, buscaremos hacer un “pacto sanitario”. Buscamos la integración del sistema estatal, tanto municipal como provincial, con el sistema privado. La ciudad de Córdoba tiene una buena cantidad de profesionales por cada mil habitantes, y de prestadores privados y públicos. La decisión que tomamos en la gestión de Llaryora fue crear cuatro hospitales de pronta atención para que las urgencias se resuelvan más cerca de donde la gente vive. Por eso se ubicaron en los cuatro puntos cardinales, con el fin de no colapsar el Hospital de Urgencias. Esto está funcionando bien, ya el 80% de las emergencias se resuelven en los hospitales de pronta atención. Lo que está faltando ahora es acortar los plazos de espera para la consulta o el pedido de un turno para un estudio o una cirugía programada. El sistema estatal tiene generalmente una limitación horaria y yo estoy convencido que más que modificar los horarios, la inversión tiene que estar dada en aprovechar la capacidad ociosa que tiene el sector privado, articulándola y complementándola.

La historia clínica única electrónica que hemos lanzado ya está totalmente integrada entre los efectores municipales y tiene el mismo servidor que el de la provincia. El desafío es articularlo ahora con el sector privado. E integrar el sistema de turnos a través de un convenio con la Asociación de clínicas y sanatorios y con los prestadores de diagnóstico por imágenes.

Empleados municipales

- ¿Cuál será su manejo con el gremio de los empleados municipales que tuvo una etapa muy combativa con movilizaciones y protestas?

- Nosotros hicimos algo que parecía imposible: hemos recuperado la potestad del control de la administración. No hemos interferido en ninguna de las actividades sindicales, ni armamos una lista para conducir los gremios, porque la gente nos eligió para otra cosa. Voy a seguir en esa misma línea: defender con firmeza a los trabajadores para que rindan lo mejor, darle las mejores herramientas como lo estamos haciendo, y entender que un municipio saneado administrativamente puede pagar mejores salarios, en tiempo y forma. Pero teniendo en claro que quien decide la planificación de la ciudad y la distribución de los recursos es el intendente.

- En su carrera política fue ministro de Desarrollo Social, legislador provincial y ahora viceintendente. ¿Qué desafíos le abre la posibilidad de que la ciudadanía pueda elegirlo para asumir frente al Ejecutivo municipal?

- Estoy convencido que toda la experiencia acumulada me permite poder aplicar las mejores decisiones, saber qué es lo que realmente puede funcionar o no. Esto es importante, pero el capital más importante que yo le puedo ofrecer a la gente es mi conducta y mi responsabilidad.

Toda mi trayectoria política en la gestión pública ha sido transparente y se ha caracterizado porque el balance al final fue positivo. Apertura, transparencia y determinación es el método que yo elijo para gestionar. Me tocó implementar el botón antipánico hace más de 10 años en la provincia, y que hoy le salva la vida a muchas mujeres. Y lo hice rodeándome de gente capacitada, pero fundamentalmente articulando acciones con el Poder Judicial, la Policía, el poder político y las organizaciones de mujeres. Esa es mi forma de proceder en la vida. Lo que yo quiero dar son soluciones a la gente.

