De Loredo anunció que retomará el proyecto del tren ligero para Córdoba

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, presentó este martes su propuesta integral de movilidad para la ciudad que incluye integrar al sistema un tren ligero que conecte la zona norte con la sur.

“Quiero anunciar que vamos a retomar el compromiso que en su momento tomó el actual intendente, Martin Llaryora, quien por razones seguro justificables no pudo realizar, de llevar adelante el tren ligero que cruce la ciudad de norte a sur. Este tren tendrá un recorrido de 32 kilómetros y es algo que ya he conversado con los equipos técnicos de quienes con seguridad estarán a cargo de la presidencia de la nación para su financiamiento”, adelantó De Loredo.

“Actualmente el servicio existente no es un servicio consolidado, no es un modo de transporte que las personas tengan en cuenta para moverse habitualmente; su uso está ligado más a un transporte de paseo. Nosotros pensamos en un sistema integrado al sistema de transporte actual, que sea una opción real para la movilidad de los cordobeses”, explicó.

Además, anticipó: “Hoy el sistema de transporte en la ciudad no funciona con eficiencia, la actual gestión no supo o no pudo dar respuestas. El transporte público no cumple frecuencias, las empresas que incumplen no son multadas, el estado de las unidades es malo y los recorridos que se han cortado por la pandemia siguen en la misma situación. Vamos a llamar a una licitación en 2024 transparente, amplia, tenemos una oportunidad ahí. Necesitamos más unidades, mejores y más frecuencias”.

“También tenemos planificadas mejoras en el Solo Bus, vamos a llevar adelante dos nuevos corredores. Vamos a consolidar mejoras en los taxis y remis de la ciudad para un mejor confort de los usuarios, que puedan abonar con distintos métodos de pago; y avanzaremos con los circuitos de ciclovías que están pendientes, aumentando el sistema de bicicletas públicas”, remarcó.