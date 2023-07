Atenas y Gustavo Peirone, el tándem para iniciar la reconstrucción

Atenas negocia las renovaciones de la ficha Sub 23 de Araujo y Stanic, aunque el sueño es poder retener al ala pivote Lee Aliyaa, quien tuvo un gran desempeño en el mundial Sub 20, y ya tiene ofertas de Liga Nacional y Europa.

Atenas negocia las renovaciones de la ficha Sub 23 de Araujo y Stanic, aunque el sueño es poder retener al ala pivote Lee Aliyaa, quien tuvo un gran desempeño en el mundial Sub 20, y ya tiene ofertas de Liga Nacional y Europa.

Especial para La Nueva Mañana

Para iniciar su reconstrucción y resiliencia Atenas confía en el nuevo entrenador Gustavo Peirone, con el objeto de salir con urgencia de la Liga Argentina de Básquetbol en pos de regresar la Liga Nacional en donde tantos pergaminos dorados logró, forjando una historia inigualable. El “Negro” dirigió a todos los cordobeses capitalinos a nivel profesional, llega desde Barrio Parque y tendrá la difícil tarea de encaminar este proceso, que representa todo un desafío y una responsabilidad a la vez.

En diálogo con La Nueva Mañana contó detalles del proyecto y sus sensaciones, con todas las presiones que el escudo verde conlleva aunque también obligaciones en un escaso margen de tiempo. Siendo consciente de este rol, habló de este contexto y las planificaciones iniciales de esta nueva etapa.

“Una enorme posibilidad me puso el destino, una oportunidad grande en serio. Todos los que somos del ambiente del básquetbol sabemos lo que significa Atenas a nivel nacional, con sus urgencias y necesidades. Estamos en un proceso de reconstrucción, es casi una obligación luchar por el ascenso y eso está planteado desde el primero momento que me senté a hablar con la dirigencia”, comentó Peirone con entusiasmo, buscando poner mesura donde es casi imposible.

-Atenas no tiene más remedio que ser protagonista, por su historia y la exigencia de la gente…

-Está claro eso pero hay que ser sinceros: No es que nos presentamos a jugar y vamos a ganar, por favor, este torneo no es un paso sencillo. No es fácil. Ya no se gana con la historia, con la camiseta y esa mística. Hay que tener paciencia, es situación nueva para este club, hay un solo ascenso, esto no estaba en los planes vivirlo y ahora debemos enfrentarlo. Es la realidad,

-¿Cuáles son las bases del proyecto?

-Tenemos que salir del fondo, en el buen sentido de la palabra. A este club gigante con tanta historia le tocó descender y debe salir. Pero no es la misma situación de otros años; de todas maneras, Atenas sigue siendo Atenas, una institución muy fuerte y en esta divisional tendrá su peso. Es un gran desafío profesional, como me tocó en Barrio Parque, porque la pelea por volver a la Liga Nacional será el único objetivo. Y eso es una motivación.

-¿Te fuiste bien de Barrio Parque?

-Sí, ya fue un desgaste, necesitaba cambiar de aire, después de dos temporadas donde fuimos protagonistas y peleamos el ascenso. Perdimos el primer año con Independiente de Oliva que terminó siendo campeón y el segundo año hicimos un registro récord en la temporada regular pero después nos complicamos solos, todavía molesta ese final. Le dije a la dirigencia mi intención de salir, incluso antes de que me saliera la chance de ir a Atenas. Fui sincero y claro. Una gran experiencia fue, nos faltó solo el premio mayor. Fue frustrante. Pero me llamó el manager de Atenas Germán Baralle y nos pusimos de acuerdo.

-¿Por qué se dice que tu estilo de juego es más para la Liga Nacional que la Liga Argentina?

- (Risas) En realidad no hay grandes diferencias entre una categoría y otra, ni en estilo ni formas, pasa que dirigí Liga, fui asistente muchos años de Rearte, Arduh, Sebastián Ginóbili y Müller, por lo que pude imitar sus conceptos. Algunos me asocian el estilo más a la Liga Nacional, pero no hay magia ni grandes cambios. En Atenas vamos a aplicar el estilo que más nos convenga. Queremos hacernos fuertes en ataque y defensa.

El plantel, el nuevo estadio y los desafíos

-¿Te imaginás ya siendo local en el nuevo estadio? Será otro suceso histórico…

-Sería genial poder empezar el torneo allí. Pude recorrer las obras y no sé si vamos a llegar a los primeros partidos, pero será nuestro bastión. Además va a reunir a mucha gente del barrio, de la zona, del viejo Atenas, no tengo dudas que será preponderante y un gran lugar para partidos y otros espectáculos. Será un orgullo para todos los hinchas, una identificación, algo que Atenas fue perdiendo en el tiempo.

-¿Qué información tenés del plantel?

-Llegan tiempos de renovación, vamos a buscar refuerzos de jerarquía, algunos con pasado en Atenas para que motiven e inculquen al resto todo lo que hay en juego. No tenemos jugadores con contrato, debemos empezar de cero y el mercado no está fácil. La mayoría opta por irse al exterior. Estamos trabajando varias opciones, será cuestión de afinar el ojo. Vamos a ser competitivos, no tengo dudas.

-¿Qué imagen te dejó esta dirigencia nueva?

-Hablé con el presidente David Urreta y me dio una buena impresión. Es gente nueva, renovada, con ganas de cambiar la historia. Hay mucho por hacer y aprender. Recordemos que por muchos años estuvo Felipe Lábaque, llegó esta gente para dar una mano y no pudieron esquivar el descenso. Hay ideas de trabajo en conjunto, no tanto individualizado; será todo consensuado y noto que se está encarando bien. El proyecto es interesante, Baralle bajará los lineamientos de laburo y en eso estamos. Tenemos que potenciar la marca Atenas, de las más importantes del país, y dar un salto de calidad. En eso debe acompañar lo deportivo.

-¿Qué pensás que ocurrió en Atenas para que desembocara en el descenso?

-No es apropiado que opine porque realmente no estuve y no es prolijo hacerlo, no conozco las internas, simplemente las temporadas deportivas no fueron como esperaban y terminaron con el peor final. Conocemos la gran trayectoria de Lábaque, la pelearon hasta el final y no se pudo dar. Ahora veo que hay intenciones de construir un nuevo Atenas y es honor ser el elegido para conducir este momento. Y también de quedar en la historia, si alguna vez se escribe algo, sería lindo que en un capítulo salgamos nosotros, que quede grabado el ascenso. Pero no me quiero sumar una mochila ni volar demasiado, no es ideal arrancar con tanto peso y presión.

-¿Existe la chance de sumar referentes de otros tiempos de Atenas?

-Es la idea, de hecho lo propuse en el proyecto, que Marcelo y Mario Milanesio, Campana, Osella y otros puedan acercarse a dar una charla. ¿Te imaginás a los bases del equipo entrenando con Marcelo? Una motivación espectacular. Pero no hay nada ni depende de mí.

-¿Hablaste con alguien?

-Sí, con Mario (Milanesio), le comenté que sería lindo que se sumara pero esto depende de la dirigencia, sería un desperdicio que Atenas no aproveche ese gran capital cultural y de ascendencia que forjó en su rica historia, pero aclaro que no hay tratativas ni nada. No quiero soñar ni volar tanto, primero debemos arremangarnos y trabajar para devolver a Atenas donde se merece.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]