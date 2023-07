Rodríguez Larreta presentó su segundo paquete de propuestas

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este martes que, en un eventual gobierno, dejará atrás "las viejas prácticas de la política".

El discurso fue pronunciado desde la puerta del Monasterio Nuestra Señora de Fátima, de General Rodríguez, en el que el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, arrojó bolsos con 9 millones de dólares.

"Vamos a dejar atrás las viejas prácticas de la política. Y lo vamos a hacer desde el sentido común: ningún político es más que nadie. No somos todo lo mismo. No todos robamos; no todos queremos agarrarnos al poder con uñas y dientes para conseguir fueros; no todos tenemos causas por enriquecimiento ilícito", subrayó.

Rodríguez Larreta estuvo acompañado por su compañero de fórmula, Gerardo Morales, y al precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli.

Fuente: NA

