A un mes de la desaparición de Cecilia visten de rosa el puente Chaco-Corrientes

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, encabezó en las primeras horas de la tarde de este domingo una concentración en el puente que une las provincias de Chaco y Corrientes.

La movilización fue convocada a un mes de la desaparición de la joven de 28 años. Mediante la difusión de la convocatoria a marchar a través de las redes sociales, Romero aclaró que la idea no es cortar el paso, ya que “no quiere ser piquetera”, sino que los manifestantes irán por el costado para colgar cintas, pañuelos, globos y carteles de color rosa con el fin de teñir ese paso del color preferido de Cecilia como símbolo de la unión de las dos provincias en la búsqueda de “verdad y justicia”, según informó el medio chaqueño Radio Bicentenario.

La inició pasadas las 14.30 en la rotonda de Barranqueras y avanzó hasta el puente, donde se unirán con las “madres del dolor” provenientes de Corrientes.

A su vez, el medio La Voz del Chaco, informó que "por razones de seguridad" de quienes se sumaron a la marcha y atendiendo al inbtenso tránsito del puente interprovincial General Belgrano, la Policía Caminera dispuso guiar a quienes asistieron en auto al estacionamiento improvisado que estará sobre la ruta que va a la Isla del Cerrito.

La madre de Cecilia, Gloria Romero, cruzó el puente que une Chaco con Corrientes para saludar a quienes concentraron del lado correntino. Los manifestantes portaron telas color rosa, cintas y pañuelos, que se colgaron en el puente, "en símbolo de la unión de las dos provincias en la búsqueda de la verdad y justicia", completó el medio.

"Cecilia tenía miedo"

La madre de Cecilia Strzyzowski afirmó este domingo durante la concentración en el puente que une las provincias de Chaco y Corrientes, al cumplirse un mes de su desaparición y femicidio, que su hija "tenía miedo", pero que "nunca se lo dijo" para protegerla.

"Mi hija tenia miedo, pero por protegerme a mi no me lo dijo nunca. El 80 por ciento de las mujeres no se lo dicen a su familia por miedo. Absolutamente nadie puede echarle la culpa a una piba por que la golpeen, la violen o la maten", aseguró Gloria Romero en diálogo con el canal de noticias Crónica TV.

Allí, Gloria recordó que, al enterarse de la desaparición de su hija, entendió que había "muy pocas posibilidades de encontrarla con vida".

"Cuando tuve la reunión con la cúpula de la Policía, el policía me agarra de la mano y me prometió que iba a encontrar el cuerpo de mi hija. Ahí yo supe que estábamos buscando un cuerpo", relató la mujer que remarcó que Cecilia "hubiera cumplido 29 años el próximo 3 de agosto".

Además, Romero apuntó contra el acusado Emerenciano Sena, y pidió que la justicia sea "para todos, sino no es justicia", en relación a otros casos de mujeres desaparecidas.

Fuentes LNM / Télam

