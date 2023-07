Ley de VIH: a un año de su aprobación, exigen su plena implementación

Act Up Córdoba habló sobre la ley de respuesta integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis.

El 30 de junio del año 2023, las y los senadores nacionales aprobaron la Ley 27.675, norma de respuesta integral al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis.

En este primer aniversario, Act-Up Córdoba emitió un comunicado donde exigen su “completa, integral y federal implementación”. Sobre la normativa, dijeron: “No solo es una de las pocas leyes construida por redes, activistas y organizaciones de la sociedad civil con participación plena de personas con VIH o Hepatitis, sino también fue presentada por diputadas y diputados de distintos bloques partidarios”.

Además, explicaron que la ley “contempla la salud desde una perspectiva integral garantizando el acceso gratuito a la información, testeo, tratamiento y cura de las infecciones que son curables, así como al acceso a la salud integral incluyendo también el acceso a la salud mental. Pero, a su vez, la ley contempla nuevos derechos como respuestas al estigma, la discriminación y la vulneración de derechos para las poblaciones afectadas”.

De este modo, la ley busca garantizar el acceso a un trabajo prohibiendo los test de VIH en los exámenes preocupacionales, una pensión para personas con estas patologías que se encuentren en situación de vulnerabilidad, un régimen previsional especial atendiendo al envejecimiento prematuro por los tratamientos experimentales que se usaron durante muchos años hasta el desarrollo de los actuales antirretrovirales.

“Sin embargo, esta ley no fue reglamentada en su totalidad y aún no se implementa según la integralidad que plantea en todo el territorio nacional. Las políticas públicas sobre la temática no se modificaron sustancialmente a las que existían antes de la ley tanto a nivel nacional, como provincial o municipal”, indicaron. Y mencionaron que “solamente se avanzó en pensiones y jubilaciones especiales, así como en una resolución del Ministerio de Salud de Nación que daba por creada la comisión nacional pero que nunca se reunió hasta el momento”.

Organizan una actividad para visibilizar la falta de aplicación

Act-Up Córdoba es una organización de arte y activismo en VIH conformada por personas que viven con VIH en su cuerpo y personas que viven con VIH a nivel social. El espacio realiza una intervención el sábado 1 de julio a las 15hs en la Plaza de la Intendencia. Es con invitación abierta a todas las personas interesadas y bajo el lema “No hace falta vivir con VIH para luchar juntxs”.

La organización del evento busca tanto festejar el aniversario de esta conquista en materia legal como “seguir visibilizando las demandas, pero también plantean la necesidad y urgencia de una cura médica al VIH para que, a 40 años de descubierto el virus, las personas con este virus no sigan dependiendo de medicación toda su vida, pero también una cura social que termine con todas las formas de estigma y discriminación por una serología”.