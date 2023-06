Impugnaron el escrutinio provisorio y pidieron posponer el definitivo

La alianza Juntos por el Cambio de Córdoba hizo este martes una presentación ante la Justicia Electoral, mediante la cual fomulan la "impugnación contra el escrutinio provisorio respecto de la elección celebrada el pasado 25 de junio".

Con la firma de los apoderados Juan Mocoroa, Augusto Succo y Mabel Serafin, el escrito reclama, que, "como medida cautelar, el tribunal posponga la realización del escrutinio definitivo".

Detallando los antecedentes de la adopción del sistema "Turing", utilizado por primera vez y con las expectativas de que el conteo se iba a realizar con mayor agilidad, en el escrito se solicita que "al momento de efectuar el escrutinio definitivo, se proceda a poner en cero, en frente de los apoderados partidarios, el sistema de carga de datos y luego de ello que el escrutinio definitivo se haga teniendo en cuenta las actas que fueron hechas de puño y letra por las autoridades de mesa y que fueron debidamente suscriptas por estas y los fiscales partidarios".

Asimismo, se pide a la Justicia Electotral que "se omita la consideración de las cargas realizadas según el sistema "Turing" y las constancias emitidas por el mismo".

Juntos por el Cambio, también hizo reserva de "pedir la apertura de las urnas y conteo de su contenido en los casos en que haya inconsistencias en las actas".

Resta conocer si será considerada la presentación por parte del tribunal, en tanto se trata de una impugnación al "escrutinio provisorio" y no al definitivo que, según se anunció, dará comienzo este miércoles.

Enumeración de irregularidades

En el escrito, presentado este martes ante el Tribunal Electoral, se mencionan distintas falencias detectadas "el mismo día del comicio", y que motivaron una presentación apenas cerradas las mesas de votación, "poniendo de resalto que existían irregularidades en el procesamiento de los datos".

Y a continuación, se describen tales irregularidades que, según la presentación, fueron de tres tipos: "a) Existían establecimientos sin conectividad; b) En algunos otros, no estaban los escáners; c) En otros, no se econtraba el técnico presente".

"En estos establecimientos, abocados al proceso electoral, los inconvenientes imposibilitaban o dificultaban el cómputo, transmisión de datos, escaneo y emisión de actas de escrutinio para los fiscales", se indica en el escrito.

